La actriz venezolana, Gaby Spanic ofreció detalles del daño psicológico que asegura haber recibido en La casa de los famosos. Su experiencia como concursante de la primera edición del exitoso reality show de Telemundo no fue tan grata, por eso no había querido referirse al programa que ya planea una tercera edición.

Bullying en el show

“Me hicieron mucho daño”, aseveró la protagonista de inolvidables telenovelas en una reciente entrevista con el productor del programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (UniMas), su amigo Carlos Mesber. “Yo sufrí bullying en el show, en ese show imperó el bullying y yo dije yo me quiero salir de aquí porque yo no puedo vivir aquí, no puedo, donde impera el bullying, donde impera el contenido grotesco y yo me manejo con respeto, yo soy una mujer respetuosa, yo no soy una mujer corriente”.

Aunque aseguró que se dijeron muchas mentiras sobre ella dentro del reality show que no fueron ciertas como que “yo me metía drogas, yo jamás he tenido problemas con drogas, jamás, ni con el alcohol”, Spanic reconoció que lo que más le dolió fue que se metieran con su hijo.

“Alguien se metió con mi hijo, dijo que era un hijo no deseado que fue producto de una noche de copas, una noche loca”, señaló. “Cuando se meten con un hijo tuyo no es fácil olvidar y más cuando ese hijo tuyo lo vio y yo estaba allá adentro y a mi hijo le dio un temblor y una crisis, o sea eso no se hace. Yo digo que con los hijos nadie se puede meter. Si tú me odias, si tú me quieres sacar del mapa por dinero, o sea si tú quieres este conflicto conmigo échale ganas yo me sabré defender, pero con mi hijo no te metas”.

“¿Eso fue lo que más te dolió?”, le preguntó Mesber. “Sí, y a esa persona le hice la cruz”, afirmó Gaby. “No vale la pena decir su nombre”, culminó.

