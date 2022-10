Receta de la Ensalada Cesar Casera con Pollo

Cuando buscamos una receta de ensaladas, la ensalada Cesar es una de las más conocidas en el mundo. No hay país que no elabore este tipo de ensaladas, siempre adaptándolo a sus costumbres y gustos gastronómicos. Hoy vamos a ver cómo preparar la receta original de este popular plato.

Y por «original» o «auténtica» no me refiero a que, no le puedas añadir algún ingrediente extra, a tu gusto, que la receta más original del mundo no lleve. Si no que más bien, me refiero a que me pasa mucho que, cuando pido una ensalada Cesar en algún restaurante, me ponen «ensalada con queso de sándwich aderezada con mayonesa comercial». Y no, esto no es lo que tengo en mente por este platillo

ORIGEN DE LA ENSALADA CESAR

Existen varias versiones sobre cual pudo ser el origen de la ensalada César. La más conocida es, sin duda, la versión en la que un grupo de aviadores estadounidenses que viajaban a Tijuana en busca de alcohol. En Estados Unidos se había implantado la Ley Seca y era imposible encontrar una gota de alcohol en todo el territorio. Estos aviadores llegaron al Hotel Caesar´s regentado por el cocinero César Cardini, dispuestos a comer una ensalada. Como Cardini no disponía de los ingredientes necesarios para su elaboración, como el tomate o la cebolla, decidió coger varios ingredientes que tenía en ese momento y con ellos elaboró una «ensalada» que encantó a estos aviadores. Fueron ellos los que llevaron la receta a su país y desde ahí se dió a conocer en todo el mundo. Después, Cardini registro la salsa con el nombre de «Cardini´s Original Caesar Dressing Mix» y la ensalada tomó el nombre de Ensalada Cesar en honor a este cocinero.

A continuación, veremos como preparar una ensalada con un queso de calidad, y la auténtica salsa César. La salsa que marca la gran diferencia de esta delicia.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:

2 lechugas romanas

150ml de aceite de oliva

1 huevo

200g de queso parmesano

jugo de 1/2 limón

40g de anchoas en conserva

1 cucharadita de mostaza

1 diente de ajo

100g de picatostes (pan tostado cortado en cubos)

1 cucharadita de salsa inglesa «worcester»

2 pechugas de pollo

tomates cherrys (opcional)

rúcula (opcional)

Sal y pimienta

chorrito de aceite de oliva más, para cocinar las pechugas

