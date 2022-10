Vecinos claman por asfaltado en avenida 8 de Caña de Azúcar

Desde hace más de dos años, los vecinos de la avenida 8 del sector 8 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, claman por asfaltado para sus calles, ya que tras las reparaciones de los botes de aguas residuales en la zona la vía quedó en pésimas condiciones, por lo que piden a los entes competentes tomar cartas en el asunto.

Piden asfaltado en la avenida 8 de Caña de Azucar

En este sentido, los habitantes mencionaron que tras no recibir respuesta por parte de la Alcaldía, tomaron la decisión de cerrar la vía, ya que el polvo afectaba directamente a las familias que residen en dicha calle poniendo el riesgo la salud de niños y adultos.

Sujeiny Caicedo, quien es paciente oncológica, denunció que ya la situación es insostenible, pues ninguna autoridad civil les da respuesta, mientras sigue en riesgo su salud.

“Dos años desde que realizaron esos trabajos de sustitución y hasta la fecha no han venido a asfaltar, el polvo es insoportable, yo como paciente oncológica necesito tener tranquilidad y así como ni sentarme en el porche de mi casa puedo, porque el polvo me hace daño, eso se ha denunciado, el Alcalde ya está al tanto pero bien gracias, no hace nada por ayudarnos con esta situación “, dijo.

La vía se encuentra en muy mal estado

Asimismo, Caicedo resaltó que ya han recogido firmas y realizado informes para solicitar apoyo a otros entes con la esperanza de que sean atendidas sus súplicas, “hemos tenido muchos problemas porque trancamos un tramo de la vía, pero si no lo hacía era peor para mí, la gente conoce mi situación y han sabido entender, pero de verdad necesitamos apoyo con esta problemática”, aseveró.

Por su parte, Mario Defit acotó que cuando llueve la problemática se intensifica, pues el agua se empoza y se hace imposible transitar por la vía, “por más que uno barra y trate de mantener todo limpio es imposible, tenemos una vecina enferma, los niños se están enfermando por tal situación, no hay conciencia por parte de las autoridades, ellos saben que esto está así, han venido pero no hacen nada” sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a los organismos estatales a solventar las problemáticas de las comunidades, ya que son muchas y afectan considerablemente el buen vivir de la población.

