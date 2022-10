Carlos Sainz: Más allá de los tifosis

La chica más arriesgada en las previas del Gran Premio de México de Fórmula 1 fue una de piel aceitunada que se lanzó sobre la cabeza del español de Ferrari, Carlos Sainz, y un segundo después se disculpó: “Solo quería tocar su cabello”.

El español Carlos Sainz, de Ferrari, corre en la tercera practica libre para el Gran Premio de Fórmula Uno de Ciudad de México. 29/10/2022. EFE/José Méndez

Ha sido tal vez la muestra más cariñosa entre los aficionados mexicanos que este viernes y sábado se han unido para poner al madrileño como uno de sus favoritos entre los pilotos que protagonizarán este domingo la antepenúltima carrera de la temporada.

Porque está llamado a pelear por el título mundial a partir del 2023, porque en México hay empatía con los españoles y por correr para Ferrari, quizás la escudería más seguida por los mexicanos en el último medio siglo, a Sainz le han dado trato de héroe en México, donde el piloto suele aprovechar la altitud sobre el mar para sacarle a su monoplaza la mayor velocidad.

“Es en México donde más rápido he corrido en mi vida, me he movido a casi 370 kilómetros por hora”, reveló el español a EFE, poco antes de manejar este año en la Ciudad de México.

Es un tipo serio, apenas se le ha visto sonreír, pero es amable. Este viernes y sábado mostró paciencia para firmar autógrafos y tomarse fotos con los fanáticos, a veces minutos antes de entrar a su auto para algunas de las pruebas libres previas al Gran Premio.

También te puede interesar: ¡Carlos Sainz, irreductible, conquista Silverstone!

“Lo mejor de México es la gente. Si en un sitio te sientes bienvenido, arropado, respetado, es fácil sentirse como en casa y la Ciudad de México siempre me ha hecho sentir de esa manera. Los mexicanos siempre me han arropado y les doy el agradecimiento”, aseguró a EFE el corredor esta semana.

Después de dos abandonos por causas ajenas a su habilidad de piloto, Carlos Sainz pretende que México sea tierra fértil para pelear por un podio, después de haber ganado el Gran Premio de Gran Bretaña, haber sido segundo en Bahrein, Mónaco y Canadá y tercero en Arabia Saudí, Miami, Bélgica y Singapur.

Por lo pronto hizo el mejor tiempo en la primera práctica libre, fue octavo en la segunda y sexto en la tercera. Su coche ha respondido y el hombre anda confiado en ser protagonista este domingo.

Mientras tanto se muestra como un agradecido con los mexicanos vestidos con los colores rojos de Ferrari. Y también se deja querer más allá de los tifosis, como lo hizo la arriesgada de piel aceitunada hincha de Red Bull.

FUENTE: EFE