Servicios públicos siguen siendo deficientes en Santa Ana

La deficiencia en los servicios públicos sigue siendo un tema recurrente para los habitantes del sector Santa Ana, municipio Libertador, estado Aragua, quienes aseguran que a pesar de los esfuerzos de las autoridades para solventar estos problemas, falta mucho que hacer para poder tener la calidad de vida que se merecen.

Y es que esto se ve reflejado en varias calles de la mencionada zona de Palo Negro, sobre todo el colapso de las aguas servidas, que aparte de soportar olores nauseabundos en la comunidad, afecta considerablemente la vialidad.

En este sentido, Dixon Rangel, vecino del sector desde hace 22 años, argumentó que este es uno de las problemáticas que deben abocarse en atender los funcionarios de la Alcaldía de Libertador.

Caóticos servicios públicos

“Los servicios públicos han sido caóticos, todos los gobiernos que han pasado por aquí son la misma cuestión”, comentó.

Señaló que el deterioro de la calle Campelo, específicamente a la altura de la Segundo Blanco, tiene años así, esto es debido al colapso de las tuberías de aguas servidas que agrava más la situación.

No obstante, el habitante reconoció el esfuerzo de la gestión del alcalde Gonzalo Díaz, pero a su juicio falta mucho para llegar a una ciudad modelo que tanto merecen. “Claro, el alcalde Gonzalo Díaz si ha hecho con el poco tiempo que tiene, pero es otra cuestión que le hacen el rompimiento a las calles y lo dejan así”, añadió.

Adentrándose al tema de la vialidad, Rangel considera que todas las avenidas y calles del municipio están en franco deterioro, siendo más evidentes en los trabajos de sustitución de colectores de aguas servidas. “Toda las calles de Libertador no sirven, dejan los huecos, las camionetas no pueden pasar”, dijo.

Ante esta situación, pide a la Alcaldía del municipio Libertador en concluir adecuadamente las labores de sustitución de colectores para el bienestar de los vecinos. “Yo no digo que el Alcalde no ha hecho el trabajo, lo que pienso es que al terminar el trabajo, asfalten, porque eso nos afecta, ya que no pasa el transporte público”, puntualizó.

Por su parte, Albert Oropeza, quien vive en la calle Campelo, comentó que si ha visto mejoras en los últimos meses en el sector Santa Ana, destacando los avances de la sustitución de colectores de aguas servidas en la comunidad.

“Han mejorado bastante, siguen trabajando, el Alcalde sigue trabajando para reparar el problema con las cloacas que estaban totalmente perdidas”, comentó.

Añadió que espera que estas labores concluyan lo más pronto posible, para así sentirse más aliviados y no tener que soportar el hedor que sale de las cloacas. “Esperamos que más temprano que tarde esté listo”, añadió.

ACOSTUMBRADOS A VIVIR ASÍ



Por su parte, Carmen Araujo recalcó que desde hace muchos años ella y sus vecinos han tenido que lidiar con el colapso de los servicios públicos, esperando que esta pesadilla concluya lo más pronto posible.

“Tu crees que vivir con las cloacas tapadas es fácil, no creo que se así”, se cuestionó la habitante del sector Santa Ana.

Araujo especificó que no solamente existe esta problemática, ya que asegura que el agua blanca o potable también es deficiente en la zona, y sólo los que tienen el lujo de contar bomba y tanque pueden disfrutar del servicio.

Asimismo, recalcó que debe caminar varios kilómetros para llegar al centro de Palo Negro para comprar sus víveres, ya que son pocas las camionetitas por puesto que llegan al lugar.

“Compramos allá porque también es más barato”, acotó la ciudadana, dando entender que los artículos y alimentos son más costosos en el sector.

Sentenció confirmando que las autoridades si están tratando de solventar algunas problemáticas expuestas, en especial lo que es el mantenimiento de las áreas verdes y la limpieza en la comunidad.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA