Hombre celoso mató a trabajador en Francisco Linares Alcántara

De varios disparos, un hombre celoso acabó con la vida de un trabajador del comercio informal, luego de registrarse un altercado entre ambos, presuntamente por un asunto pasional.

Padrón Blanco, asesinado en la avenida Alfaragua



La víctima fue identificada como José Miguel Padrón Blanco, de 37 años de edad; el responsable de disparar mortalmente no ha sido identificado por las autoridades policiales.



La policía ha señalado que el crimen ocurrió a las 8:00 de la noche del miércoles, en la avenida Alfaragua en el municipio Francisco Linares Alcántara.



Aunque no se confirmó, se precisó que Padrón Blanco se había relacionado con una dama, y al parecer, el ex de ella no soportaba que la fémina tomara la decisión de tener nueva pareja.



La novia de Padrón Blanco era acosada por su ex, lo que había provocado en varias ocasiones, que José Miguel tuviera que enfrentar al sujeto.

Todo hace pensar que se consiguieron el miércoles por la noche y el individuo sacó ventaja al portar un arma de fuego, la cual accionó en varias oportunidades.



Luego de dispararle, el victimario de inmediato de fue del lugar, mientras que Padrón Blanco agonizó en el sitio.



Autoridades policiales se hicieron presentes acordonando el área y realizando el levantamiento del cadáver.



El Cicpc tomó declaraciones de testigos y esperaban que la joven, con quien estaba relacionado Padrón Blanco rindiera su testimonio; el móvil de este hecho se inclina al pasional.

