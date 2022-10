Se reactivan los servicios públicos en sectores golpeados por el deslave en Las Tejerías

En el marco de la “Operación Renacer de Las Tejerías“, la mañana de este miércoles se efectuó la Jornada de Trabajo 45° de la Vicepresidencia Social, en aras de seguir fortaleciendo las labores que se vienen realizando en esta parte del eje Este del estado Aragua.

Mervin Maldonado, vicepresidente Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, encabezó la jornada de trabajo

Desde el Puesto de Comando Presidencial en el casco histórico de Las Tejerías, se llevó a cabo la actividad, la cual estuvo encabezada por el vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, acompañado del ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, parte del Gabinete de ministros, la autoridad única de Las Tejerías, el mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero y demás integrantes de la mencionada mesa de trabajo.

Durante el encuentro se conoció que a menos de un mes de la tragedia que invadió y enlutó a más de veintiún sectores de la conocida “Puerta de Aragua” y toda Venezuela, ha iniciado la “Operación Renacer de Las Tejerías”, donde más de 6 mil 500 hombres y mujeres adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), organismos de seguridad, servidores públicos, voluntarios, misioneros y brigadistas, en un trabajo en conjunto, están en frente de cada una de las acciones que están siendo llevadas a cabo con el firme propósito de devolver una jurisdicción próspera y llena de oportunidades.

Mervin Maldonado, vicepresidente Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, en un encuentro con los medios de comunicación informó que desde el llamado a emergencia por parte del Ejecutivo nacional, se han ejecutado labores con diferentes frentes, el primero de búsqueda y rescate; y ahora el de recuperación y renacimiento.

“Dieciocho días de trabajo que hemos estado en Las Tejerías y siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se ha venido con diversos frentes de labores, el primero de búsqueda y rescate, lamentablemente 54 personas fallecieron y también el frente de recuperación, donde la atención inmediata ha sido la bandera, en materia de agua, de alimentación, salud y demás servicios; consiguiendo así el abordaje de manera directa a todas las personas, no sólo las afectadas, sino a todas las familias de Las Tejerías”, expresó la autoridad.

Poco a poco los habitantes de Las Tejerías se levantan de la tragedia

EL PROCESO DE REMOCIÓN CONTINÚA

Con respecto al trabajo de los funcionarios y las maquinarías, Maldonado señaló que para el momento se han realizado más de 4 mil 917 viajes de camiones Volquetas, sacando de las zonas afectadas sedimentos, barro, árboles, escombros y demás objetos, que dejó la crecida de unas cinco quebradas de la zona agroindustrial, representado en 219.187 metros cúbicos de sedimentos.

Las calles ya muestran otra cara, están más despejadas

Igualmente, hizo del conocimiento público las operaciones aéreas realizadas desde el llamado de alerta, hacia los sectores de menor acceso, estas que se contabilizan en 120 aproximadamente.

“Los trabajos siguen realizándose, todos los funcionarios están trabajando incansablemente por darle una nueva cara renovada y de renacimiento a nuestro municipio Santos Michelena”, exclamó”.

Los trabajos de recuperación de Las Tejerías continúan día y noche

SALUD Y ALIMENTACIÓN AL SERVICIO DE LOS TEJERIEÑOS

Y es que el sector salud no sólo de la entidad afectada se ha abocado a atender a los tejerieños, sino también desde otros estados y municipios del país, con respecto a este tema, se conoció que hasta la fecha han sido entregados más de 17 mil medicamentos.

Del mismo modo, los galenos y el personal de enfermería han realizado unas 25 mil consultas, donde no sólo se han mitigado enfermedades, padecimientos y molestias, sino además se han llevado a cabo jornadas de inmunización, todo esto por medio de casa a casa y módulos establecidos.

A nivel de alimentación se han creado 62 comedores instalados y 48 casas de alimentación, para un total de 14 mil entregas de comida caliente.

LAS TEJERÍAS ILUMINADA Y CON SUMINISTRO DE AGUA

Ahora bien, Maldonado aseveró que la red de electricidad está restablecida al 100%, en todo el territorio de Santos Michelena, a la par se están realizando los debidos trabajos para la recuperación de postes, transformadores y tendidos eléctricos caídos en las zonas más afectadas.

“El trabajo es integral y se está realizando de la mano de personas totalmente capacitado, para que los mismos sean efectivos y duraderos”.

El sistema hídrico mantiene su funcionamiento el último en ser recuperado fue el pozo 18, representando así el 100% de los pozos activos. “Todavía por supuesto con afectaciones en relación a tuberías de algunos sectores. Sin embargo, se están realizando grandes operaciones con cisternas, mientras se recupera por completo la distribución de agua potable”.

Los vecinos señalaron que el servicio de agua por cisternas llega a todos los rincones del municipio

ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA

Las labores no sólo abordan los sectores afectados y los servicios públicos comunes prestados a los ciudadanos, sino también atención y psicológica, por medio de diferentes estrategias que aborden a todos los ciudadanos.

“Ha sido grande el trabajo psicológico que se ha estado prestando a la población, uno de los mejores ejemplos es en materia de educación, donde ya están funcionando nuevamente las clases y a la par se están realizando los debidos arreglos, en el marco de la vuelta a clases de los muchachos”.

De la misma forma, la atención social sigue presente, pues ya 4 mil 334 núcleos familiares, a través del Carnet de la Patria y por medio de sus jefes de familia han recibido el bono de protección.

“Todos los ámbitos están siendo tomados en cuenta para beneficiar a los ciudadanos. El desarrollo de la normalidad laboral, la protección a los comerciantes y los industriales afectados, todos están involucrados en este gran plan”.

Ahora bien, con respecto a la labor de vivienda la autoridad nacional mencionó que se han ido determinando las residencias afectadas de forma total, parcial y zona de riesgo, siendo así censadas 9 mil 137. “En los refugios se tienen 70 familias en el de La Victoria, atendidas, con vestimenta, calzado, comida y recreación”.

Finalmente, el Vicepresidente Social dijo: “Con la llegada de la onda tropical 47 estamos con las previsiones para seguir profundizando en el plan social y territorial “Renacer de Las Tejerías”, en cada uno de sus 10 vértices, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro”.

TEJERIEÑOS OPINAN

Tras las declaraciones ofrecidas por las autoridades presentes en Las Tejerías, fueron muchos los habitantes, quienes no tardaron en manifestar sus sentimientos con relación a todo lo que hasta el momento han visto con respecto a los trabajos y los servicios.

“Yo de verdad que estoy bastante agradecida con todo lo que han hecho por nosotros, prestándonos todos los servicios que pueden, desde comida, agua, atención médica, hasta los censos para las viviendas. Yo perdí todo, soy del barrio Libertador y ahí estamos sin nada y de verdad que espero que nos sigan ayudando. Nos dijeron que nos iban a asignar nuevas viviendas y así sean lejanas yo me voy, porque hay que agradecer que uno está vivo y que nos están ayudando”, expresó la señora Raiza Ramos, quien tiene más de cuatro décadas en la zona.

Raiza Ramos

El señor José Gregorio Galíndez, residente del callejón Victoria, barrio Castor Nieves Ríos agregó: “Los servicios de agua potable, luz eléctrica, todo eso colapsó, se sabe que es por la magnitud de lo ocurrido, entendemos que todo lo están resolviendo, sin embargo nos han traído agua mineral, es la realidad, comida en gran cantidad de verdad mucha, el Gobierno se ha comportado a la altura, el mantenimiento de las casas y calles muy bueno, el dragado ha sido a la perfección no tenemos queja, todo ha marchado bien. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es con la formación de los refugios, seguimos esperando respuesta, necesitamos que nos den seguridad con nuestras casas, perdí todo y la verdad es que necesitamos vivienda”.

José Gregorio Galíndez

Por su parte, Alison Nieves dijo: “Hasta los momentos todo ha estado en perfectas condiciones la atención y los servicios públicos, si no contamos con alguno como el agua, tenemos lugares donde ir a buscar y no hay mayor problema. No tenemos que quejarnos, ha llegado ayuda de distintos colores. Mi única duda es que nos tenemos que ir a Caña de Azúcar y hemos escuchado tantas cosas, que el alcalde de allá no quiere nada de nosotros, entonces, si quiero saber dónde nos van a meter, necesitamos mayor información, porque mi mamá que está mayor y mi niño no se quieren ir, entonces ir a esa aventura y dejar todo me tiene pensativo, necesitamos que nos digan si no habrá manera de reubicarnos aquí en Las Tejerías”.

Alison Nieves

