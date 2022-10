Yadier Molina “Seguiremos haciendo los ajustes necesarios”

El mánager de Navegantes del Magallanes, Yadier Molina, manifestó sentirse a gusto con sus primeros tres partidos de la temporada de Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), asegurando que aún sigue acoplando y haciendo los ajustes necesarios, para llevar al equipo al bicampeonato.

Yadier Molina, mánager de Navegantes del Magallanes



Dichas declaraciones la dio previo al juego contra los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, destacando que a pesar de sufrir un revés el pasado martes contra Tiburones, no desanima la química del equipo.



“Competimos con buenos equipos, están bien enfocados para hacer bien las cosas, y nada, apenas estamos enfocados para empezar la temporada, y hay que hacer el ajuste”, dijo.



Afirmó que no siente presión con dirigir al actual campeón de la LVBP, ya que tiene la confianza de que cuenta con un grupo de jugadores que sacarán los resultados. “Tenemos el equipo solamente, pues hay que confiar en ellos y que su habilidades salgan, pero no hay ninguna presión”, recalcó.



En otro punto, el dirigente de la nave turca, informó que aún no ha podido incorporar al róster de jugadores que hacen vida en la Major League Baseball (MLB), ya que aún no los han autorizado. “Todavía no, la sanción y el permiso de MLB no se les ha dado a los muchachos”, reiteró Molina.



Por otra parte, reafirmó que se mantendrá en el retiro, y que estará enfocado en desarrollar su nueva faceta como mánager, sin descartar que algún día pueda dirigir a un equipo de la gran carpa.



“No descarta convertirse en un mánager en las Grandes Ligas, quién sabe, hay que seguir practicando cada día”, dijo.



Finalizó reiterando feliz con su llegada a Venezuela, reiterando que dejará en grande una vez más el nombre de Puerto Rico en nuestro país como otros en el pasado. “Soy fanático del béisbol de Venezuela y de la liga de invierno, me ha gustado mucho y uno siempre representa a su isla y lo llevamos, pues para sentirse bien”, sentenció.

POR EL BICAMPEONATO



En otro orden de ideas, Alberto González, tercera base de Navegantes de Magallanes, dio a conocer que dará lo mejor para aportar para el equipo en esta nueva campaña para buscar el anhelado bicampeonato.

Alberto González, infilder



“Me siento muy bien el día hoy, estamos en el cuarto juego a penas, y me siento de salud muy bien”, expresó.



Añadió que tras saber la experiencia de ser cmpeón de la LVBP y de la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela con los Senadores de Caracas, hará lo mejor para reflejar esa buena rancha en la actual temporada 2022-2023.



“Igual con una misma meta, estamos buscando el bicampeonato este año, fui campeón con los Senadores y el Magallanes”, dijo.



Con respecto al ambiente en la cueva del equipo de Navegantes del Magallanes, aseguró que hay buena química, sobre todo con la llegada de su mánager Yadier Molina, que ha influido de manera positiva en el conjunto.



“Ha estado muy bien, nos ha dado la confianza de jugar de lo que nosotros sabemos hacer, y creo que eso es lo primordial para un equipo, darnos la confianza”, comentó.



Hizo una invitación a todos los fanáticos de Magallanes y del béisbol venezolanos a seguir esta temporada acercándose a los estadios. “Un saludo a todos y que sigan apoyando a Navegante del Magallanes”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos GOMAR COLMENARES