Ocho días ya pasaron de aquellos instantes de terror por la vaguada

El deslave de El Castaño sin duda alguna marcará la historia del pueblo aragüeño, como lo sucedido en El Limón (1987 y en el 2020) y Las Tejerías (1993 y 2022). Lo que ocurrió el lunes 17 de octubre en la zona norte de Maracay, hoy hace más de ocho días, retumba en quienes habitan por las diferentes zonas, en especial, de aquellos que asumieron sin su voluntad el protagonismo de lo sucedido.

Autoridades de la región aragüeña supervisaron ayer algunas áreas de Palmarito

Lo catalogan como “una experiencia sin precedentes”, “algo inimaginable”, “una pesadilla” o esos momentos de vaivén sobre la línea “entre la vida y la muerte”. Pocos narran sus historias y no derraman lágrimas; otros, mientras hablan, toman aire, perdiendo la mirada en el horizonte, en el que se puede ver que sus ojos se llenan del líquido milagroso. El resto, sencillamente se tranca e interrumpen el intercambio de palabras y no conversan más.

Gloria Silva describe lo sucedido hace una semana como un susto enorme. “Vivimos momentos de mucha tensión y presión, y a pesar de las pérdidas, así sean materiales, uno se siente un poco angustiado al tratar de recuperar lo que es nuestro”, comentó.

Gloria Silva

Expuso que están ejecutando la limpieza junto a cuadrillas de la Alcaldía del municipio Girardot. “Estamos esperando para poder regresar a nuestras viviendas, pero lo haremos creo cuando se restablezca el servicio de agua; el servicio de electricidad ya fue restituido, pero aquí estamos, todos los días pendientes, sintiéndonos angustiados, esperando que todo se pueda resolver”, indicó la joven que vive en Residencias Cima Suites, por la avenida principal.

Recordó Silva, que aquel lunes 17 “como a las 2:00 de la tarde”, se desató el agua por la avenida y las calles, entradas de diferentes sectores de El Castaño”.

Evaluando y supervisando están los efectivos militares en distintas zonas del norte de Maracay

“Hubo como dos centellazos por la montaña y después de eso, comenzamos a escuchar el ruido de las piedras bajando, y por calle secundaria de la urbanización El Castaño, por donde están las canchas, bajó agua y el curso lo agarró por aquí, afectando nuestra área. Tumbó una pared que dividía nuestra Residencias con Bosque Monic y arrasó con todo esto; por donde nosotros vivimos, hay como cinco vehículos tapiados”, apuntó.

Por su parte, Carlos Franco, jardinero del Conjunto Residencial Bosque Monic señaló, “ese desastre se vino después del mediodía, porque trabajo como a esa hora”. Describió que cuando iba saliendo hacia su vivienda en Corozal, escuchó “mucho ruido” y cuando estaba cerca para salir a la calle le avisaron que el río se había desbordado.

“Inmediatamente llamé a mi casa, y mi esposa me aconsejó que mejor me quedara en el trabajo, que aunque no estaba ocurriendo nada en Corozal en otros sitios la cosa estaba fea”, precisó.

Carlos Franco

Franco, como conocedor de la zona, inmediatamente pensó que el agua que rebosó todas las zonas era de Palmarito. “Jamás había visto algo igual y yo era residente cuando ocurrió la tragedia de El Limón en 1987, pero esto no tiene similitud, esto fue más grave, un gran desastre, porque aquí salió agua por todos lados y se llevó todo lo estaba a su paso”.

El hombre se solidarizó con todos los afectados. “Yo sé lo que es llorar por perder familias en situaciones como estas, porque uno no está preparado para pasar por algo así; también entiendo lo que es perderlo todo, porque está el sacrificio de mucho tiempo; hay que tener fortaleza y mucha fe de salir adelante”, recalcó.

“ME ENTREGUÉ”

Marco Bacadare prácticamente sólo ve el techo de su vivienda. Es uno de los vecinos del Conjunto Residencial Bosque Monic más afectado, aunque aseguró: “aquí se puede ver claramente que todos somos los más afectados”.

“Es casi imposible describir lo que pasó ese lunes, porque lo primero que buscamos fue salvarnos, porque la fuerza del agua era sumamente intensa, derribando portones, paredones, más las explosiones del tendido eléctrico”, aseveró.

Detalló que seguramente a pesar de la hora (ese lunes 17) no había muchas personas dentro de la urbanización. “Por eso creo, logramos salvarnos, lo que si está claro es que muchas casas quedaron comprometidas, estamos en estos momentos tratando de limpiar para poder ingresar y ver qué podemos recuperar”.

Bacadare no titubeó al momento de decir que ese día, observando como el agua y los escombros llegaban por todos lados, pensó que lo peor pasaría. “Simplemente pensé que pase lo que tenga que pasar; ya no creo en más nada, me entregué, pero ya había ayudado a mi vecino a salvarse y había sacado a mi esposa y cuñada”, argumentó.

Marco Bacadare

La descripción completa de todo lo registrado, afirmó Bacadera, “es, todo esto fue terrible, no hay más conceptos y definiciones para explicar por todo lo que pasamos. Y quedar vivo, es que de aquí es una experiencia de que la vida está ahí y en cualquier momento se va; yo estaba lavando mi carro, había dejado de llover, incluso, el sol nos alumbraba, pero sucedió esto que nadie esperaba”.

Te recomendamos: FANB mantiene apoyo a familias de Las Tejerías y El Castaño

-Yo había comenzado a secar mi carro y de pronto se vino el agua, era un ataque total, salía agua por todos lados, fue un ataque total, había poca oportunidad de vida si uno no actuaba con rapidez, eso fue lo que viví, eso fue lo que vivimos todos los habitantes de estas áreas- subrayó Bacadare.

A ocho días de lo ocurrido en El Castaño, muchas personas no terminan de asimilar lo vivido

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA