Los milagros de la vida están presentes en Las Tejerías

Ya se suman por lo menos dieciocho días de la tragedia de Las Tejerías, municipio Santos Michelena en el eje Este del estado Aragua y hasta entonces comienzan a visualizarse nuevamente los espacios de un pueblo que se niega a desaparecer, pese a los embates ocasionados por las fuertes precipitaciones que acabaron con una buena parte de él.

La vivienda donde se encontraban los niños quedó tapiada



Para nadie es un secreto que este triste hecho que enlutó a muchas familias no sólo del estado Aragua, sino de un país entero, fue la consecuencia de una tarde-noche de lluvias interminables, las cuales trajeron consigo el desborde de cinco quebradas que se llevaron entre sus cauces en medio de lodo, rocas, escombros y árboles, un aproximado de 21 sectores con áreas comerciales y empresas, donde en su mayoría se desempeñaban ciudadanos que forman parte de los 54 mil habitantes de la conocida “Puerta de Aragua”.



No obstante, este cuadro produjo la atención de las autoridades nacionales, regionales, de seguridad y prevención, quienes en el marco de la ayuda activaron cientos de cuadrillas multidisciplinarias de unos tres mil funcionarios, para en un arduo trabajo articulado, cooperar con esta jurisdicción considerada “agroindustrial”, como hasta el momento se mantiene; y que hoy por hoy, les está dando un toque de esperanza de desarrollo, a esta parte de la región aragüeña.



Todo este movimiento ha conseguido la diversidad en las matrices de información, puesto que el foco de la misma es Las Tejerías, señalando los trabajos que se están llevando a cabo, las ayudas que han llegado, los albergues donde se encuentran los afectados y además las opiniones de quienes estuvieron durante este lamentable hecho, estas últimas han contado todo lo que sus memorias guardan y que hasta la fecha son recuerdos recurrentes.

Estas escaleras sirvieron como instrumento de salvación para la familia



Sin embargo, sus ganas de salir adelante están puestas y a pesar de todo lo que vieron y vivieron, continúan levantándose cada mañana, para seguir llevando a cabo su rutina, donde el trabajo es el factor denominador, esto sin dejar a un lado la expectativa de tener una entidad mejor que la que recuerdan, pero bajo la bendición de Dios, quien según ellos no los abandonó.



La afirmación que engloba su fe, fue creada a la luz de la gran cantidad de manifestaciones que se reflejaron en sus ojos durante todo este terrible transitar y que no pueden dejar pasar por alto, ya que la vida fue la bandera en muchos casos que creían perdidos y esto va desde el reencuentro con familiares, vecinos o amigos, hasta el rescate de personas, donde los más pequeños de la casa no estuvieron ajenos, pues hasta hoy pueden darle un respiro y una sonrisa a un nuevo amanecer.

AFIRMACIONES DE LOS TEJERIEÑOS



“El momento exacto, en el lugar indicado”, esta afirmación fue una de las más escuchadas durante los recorridos del equipo reporteril del diario elsiglo, por las calles afectadas de Las Tejerías. Los ciudadanos aseveraron que los milagros sí existen y que ellos son un ejemplo claro de ello.



Tal es el caso que se conoció de la mano de los integrantes de la familia Rodríguez, quienes explicaron todo lo registrado el sábado 8 de octubre, cuando de manera sorpresiva se produjo el alud que llenó toda su casa; donde para el momento se estaba llevando a cabo la celebración del primer cumpleaños de uno de los más chiquitos de su seno familiar, lo que representó que en la vivienda estuviesen un aproximado de 28 chipilines, los cuales fueron puestos sanos y salvos antes que el agua rebasara la residencia.

Cibelis Rodríguez



Cebelis Rodríguez, aún con lágrimas en los ojos, contó como su hermano Robert, con la ayuda de los vecinos lograron esta titánica hazaña no sólo de salvar a estos niños y niñas, sino también a adultos mayores, que se encontraban en el agasajo, el cual se inició en la tarde, para culminar pasadas las 7:00 de la noche, con la popular “picada de torta”.



“Dios está siempre presente y yo más que nadie lo puedo decir, tengo a mi familia conmigo, mi mamá, mi hija, mis primos, todos mis familiares estaban allí. Ese día recuerdo que mi hermano estaba trabajando y llegó a mi sitio de labores que está situado bastante cerca de la quebrada, bajo el palo de agua y por cosas de Dios se quiso ir a la casa; le dije que estuviese pendiente con el río y él se fue y estuvimos en comunicación, me decía que estaba pendiente y todo estaba bien, después de eso se sintió como un temblor y fue cuando los vecinos comenzaron a decir que se había desbordado, de ahí en adelante el terror se apoderó de mí, comencé a llamar, pero no caía, no había luz”, expresó Rodríguez.



Continuó diciendo: “Yo salí corriendo hasta la quebrada y comencé a llamar y vi como me mostraban vida a través de la luz de los celulares, sin embargo no sabía si eran ellos en medio de la desesperación. Esperé un rato y fue cuando mi hermano bajó para verificar como se encontraba todo y me contó que todos estaban bien, que gracias a Dios los vecinos ayudaron a sacar a todos los niños, a pasarlos a todos de una platabanda a otra y de ahí subieron por la montaña hasta llegar a Los Cachos, que estaban a salvo y que había venido a verificar para que todos pudiesen bajar”.



Cibelis comentó que a partir de ese momento tuvo un poco de felicidad en medio de todo el panorama, pero no terminó de sentirse bien hasta que pudo ver a todos sus familiares con vida. “Cuando yo vi a mi hija, a todos mis familiares bien y con vida, lo que hice fue llorar, porque de verdad lo que veía por donde pasaba, era como el fin del mundo y ellos estaban sanos”.

LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CIRCULANDO ES MENTIRA



La ocasión fue propicia, para que Cibelis Rodríguez en nombre de su familia, desmintiera los relatos difundidos a través de las redes sociales, donde se aseguraba que los niños fueron atendidos por un señor que les daba comida e hidratación durante varios días y que el mismo se encuentra desaparecido, asumiendo así diversas opiniones de los usuarios.



“Mi hermano fue el que estuvo al pendiente de todos los niños, nunca estuvieron encerrados, no hubo ningún señor que les daba agua y comida; los únicos fueron los vecinos que ayudaron a sacarlos, pero todos están sanos y en resguardo familiar desde la misma noche de la tragedia. No paro de darle gracias a mi hermano por todo lo que hizo, porque todo pasó más o menos a media hora de que llegara a la casa y era el que estaba pendiente con otros familiares del cauce, es tanto así, que mi hermano subió a todos y cuando bajó a ver si había quedado alguien ya todo estaba tapiado”.



Aunado a esto, mencionó que todo lo que dicen por allí no es verídico, ya que hasta ahora ninguno de los familiares había dado declaraciones. “Las personas usan las redes sociales para crear fama será, pero realmente no entiendo, nosotros estamos tranquilos, ya cada quien a salvo y con la esperanza de estar mejor que antes”, puntualizó.

