Irán condenó el llamado de Francia, Alemania y Reino Unido para que las Naciones Unidas (ONU) investigue las acusaciones de que Rusia usó drones de origen iraní para atacar Ucrania.

Teherán niega haber suministrado aviones no tripulados a Moscú en la guerra de Ucrania.

Así mismo, la posición de estos países es que la Resolución 2231 prohíbe a Irán comerciar con ciertos tipos de productos sin obtener la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Las disposiciones de la resolución no se aplican a los drones, pero los países occidentales creen que la secretaría de la ONU puede investigar a Irán. Según publicó en su portal web la agencia de noticias TASS.

Irán condena petición de investigación

Iravani calificó la información proporcionada en la carta a Reino Unido, Alemania y Francia como “infundada y errónea”. En su opinión, los autores del recurso intentan establecer “un vínculo artificial entre la resolución y el uso de vehículos aéreos no tripulados en el conflicto en curso en Ucrania” para justificar las acusaciones infundadas contra Irán.

“En cuanto a la solicitud a la Secretaría de realizar una supuesta investigación bajo la Resolución 2231 (…), me gustaría enfatizar que la resolución en sí no proporciona ninguna base legal para tal investigación”, dice la misiva de Iravani. “Bajo estas condiciones, Irán advierte a la Secretaría que no realice una investigación ilegal o participe en cualquier actividad destinada a promover e implementar las ‘instrucciones’ de los Estados occidentales”, concluyó.

Uso de sus drones en Ucrania

Finalmente, Ucrania y los países occidentales acusan a Irán de suministrar a Rusia drones para su uso en Ucrania, lo cual es una violación de la Resolución 2231, que aprobó el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní.

Piden enviar una misión de la ONU a Ucrania para estudiar el origen de los drones. El primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, señaló que la ONU no tiene un mandato para realizar este tipo de investigaciones y, si se lleva a cabo, Rusia reconsiderará las relaciones con la Secretaría de la ONU.

