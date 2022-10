Diputados de la AN recorrieron a Corozal

Horas de nerviosismo vivieron los habitantes de la comunidad de Corozal, municipio Girardot, esto luego de las fuertes precipitaciones que se registraron la tarde de este lunes, que ocasionaron inundaciones en las viviendas, por lo que además se tuvo que activar un plan de emergencia y desalojar a los residentes.

Las calles de Corozal todavía se encuentran llenas de barro



Y es que según información oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo desplegado en Maracay, se reportaron 45 viviendas afectadas por las precipitaciones en el barrio Corozal, sin embargo mencionaron que las quebradas Palmarito, Planta Vieja, Madre Vieja y El Pegón se encontraban por debajo del nivel de alerta.



Se pudo conocer que debido a esta situación de anegaciones, y también como prevención por el deslave ocasionado por el desbordamiento de la quebrada Palmarito, ocurrido hace más de una semana, la zona norte de Maracay se mantiene en constante monitoreo.

Los vecinos de Corozal fueron vacunados



Asimismo, se precisó que por lo ocurrido la tarde del día lunes, no se reportó ningún herido ni lesionados, sin embargo el nerviosismo y terror se apoderó de los residentes, ya que por los últimos sucesos se mantienen en alerta.



Mientras que la mañana de este martes el panorama en las calles era de expectativa, ya que la mayoría de los vecinos se mantienen alerta a las nuevas ondas tropicales que atraviesan Venezuela, mientras que otros se encontraban limpiando el barro que quedaba dentro de sus viviendas, así como en las principales calles de la zona.

LIMPIEZA DE SUS VIVIENDAS



Ante la adversidad, vecinos de la zona mencionaron que contaron con el apoyo por parte del ejecutivo municipal, señalando que el alcalde Rafael Morales y su equipo de gobierno se trasladaron rápido a la zona para prestar apoyo a las familias afectadas por las anegaciones.



Cargando a los vecinos mayores, niños y ayudando a todos los que necesitaban, así fueron evacuados los residentes, quienes por muchos años han atravesado con el nerviosismo de que al Dique de Corozal no se le realice el mantenimiento correspondiente.

Gladys Gamboa



Al respecto, Gladys Gamboa manifestó que según lo que se comentó entre los vecinos de las calles Las Vegas, en horas de la mañana el dique se encontraba tapado, pero algo sucedió a eso del mediodía.



“El agua empezó a bajar, gracias a Dios en mi casa llegó hasta el segundo escalón y no entró a la parte de arriba, pero rápidamente empezó a bajar, en realidad la problemática de nosotros es que cuando el dique está tapado nos inundamos y eso da mucho miedo, nos vemos rodeados de agua”.



Señaló que lleva más de 40 años viviendo en la zona, “siempre es igual no podemos salir de nuestras casas por un tiempo debido a la cantidad de agua en las calles, hemos recibido ayuda por parte del gobierno, han venido hasta nadando, nos traen agua y comida, han estado pendientes de nosotros, mi casa es alta y eso fue lo que ayudó a que no se me metiera el agua”.

El personal de salud se encontraba atendiendo a las comunidades



Gamboa destacó que el agua terminó de bajar a eso de la 1:00 de la madrugada, “el problema es el mismo siempre, si el dique no está destapado entonces nos empezamos a llenar de agua, siempre vivimos con ese temor y aquí estamos limpiando nuestras calles”.



Por su parte, Ema Orozco manifestó que el agua empezó a meterse a su vivienda a eso de las 5:00 de la tarde, “no pidió permiso para entrar llegó rápido, se me mojaron mis muebles, mis vecinos me ayudaron a subir los artículos que tengo del hogar y otros sí se me mojaron”.

Ema Orozco



De igual forma, Ramona Ribas informó que el agua llegó hasta la sala de su casa, “aquí estoy limpiando, por la parte de atrás no entró, no me trajeron atenciones, pero me llevaron a un hotel de la zona y allí pasé la noche, ya ni me acuerdo a qué hora bajó el agua”.



En este sentido, recalcó que el agua así como entró, salió rápido, “me quedé en mi casa, como a las 11:30 de la noche ya estaba en el portón, el alcalde Rafael Morales vino y nos indicó que debíamos salirnos de las casas por ser zona de riesgo, pero yo prefiero quedarme en mi casa, tengo dos colchonetas en el segundo piso y ya estoy preparada por si algo pasa subirme para allá”.



Ribas recalcó que en 17 años, esta es la segunda vez que el agua entra a su vivienda de esta forma, “la primera vez fue porque el dique se trancó, llegó el agua hasta los cuartos, esta vez llegó solamente hasta la sala, irnos de nuestras casas es complejo, existen personas que están en mayor riesgo que nosotros y deben ser atendidos”.

DIPUTADOS DE LA AN REALIZARON RECORRIDO



Durante este martes se pudo observar a los diputados de la Asamblea Nacional, quienes se encontraban de guardia en el Puesto de Comando Presidencial, realizando recorridos por las zonas afectadas por las lluvias en Corozal, especialmente donde queda ubicado el dique.

Al respecto, Elio Serrano, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, manifestó que se encuentran en la población de El Castaño realizando un despliegue en la comunidad, “nos ha permitido observar lo que ha sido el desastre que ha ocurrido en esta zona, hemos sido encomendados por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, de tal manera que los parlamentarios nos ponemos a la orden de la comunidad y el pueblo, con la idea de contribuir a la mitigación de esta situación crítica que tiene el pueblo aragüeño”.



Comentó que los parlamentarios se encuentran cumpliendo con sus roles de guardia asignados desde el Punto de Comando, “esto para visualizar las dificultades que se puedan tener y hacer las recomendaciones para corregir las mismas”.

Los diputados de la AN realizaron un recorrido en la zona



Por su parte, Eglé Sánchez, diputada de la AN por el estado Aragua, destacó que se encuentran sorprendidos por la tragedia tan fuerte, “aunque muchas personas perdieron sus viviendas, ustedes los ven con las ganas de ayudar a sus vecinos que perdieron todo, eso es de gran importancia, queremos escuchar a las personas, estamos a la orden de las necesidades de las personas”.

En la zona del dique todo estaba en normalidad



De igual forma, la parlamentaria felicitó al alcalde Rafael Morales por el despliegue en las comunidades afectadas, “está haciendo un excelente trabajo, humano como es él, esto hace que los vecinos se sientan muy bien atendidos, estamos aquí para ver en qué podemos ayudar, estaremos visitando aquellas zonas donde el pueblo nos necesite, esto es parte de nuestro trabajo y el presidente de la AN Jorge Rodríguez está trabajando fuerte para ayudar al pueblo, así como el camarada Ricardo Molina, quien es el presidente de la Comisión Especial para atender estos casos”, finalizó Sánchez.

