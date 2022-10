Inicia la temporada 2022-2023 Venezuela grita ¡Play Ball!

El pasatiempo de los venezolanos, el deporte más tradicional del país, inicia una nueva campaña, cargada de emociones y con muchas expectativas para los millones de seguidores, que esperan volver a los estadios para apoyar a su equipo favorito.

Tigres de Aaragua buscara retomar la dinastia ganadora



Ocho equipos, saldrán a buscar el título que los convierta en el campeón del torneo rentado y como premio adicional de esta temporada poder defender los colores de Venezuela en la Serie del Caribe que se estará celebrando en el país.



El torneo tendrá muchos atractivos este año, desde la metodología de clasificación, un posible nuevo escenario que estaría disponible en enero y una amplia constelación de estrellas que están anunciadas para jugar y prepararse para el próximo Clásico Mundial de Bésibol 2023.

De igual forma, las redes sociales estarán disponible con muchos atractivos para cautivar a la fanaticada y lograr que en cada escenario la fiesta del bésibol se viva a casa llena.

UNA REÑIDA CLASIFICACIÓN



Para este año, la clasificación estará más reñida, ya que se modificó el reglamento para realizar una serie especial por el comodín que involucrará a los equipos que terminen en la quinta y sexta posición, según el presidente de la liga esta serie adicional le brindará mayor emoción a la parte final de la temporada y por supuesto será un valor agregado para la fanaticada que tendrá una serie final en diciembre.

“La intención de esta modalidad de clasificación es que imprimirle una mayor emoción a estos puestos finales de la clasificación y que todos los equipos sepan que tienen la posibilidad de clasificar a postemporada a pesar de haber tenido una mala racha”, explicó Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La juventud del Zulia luchara por el titulo

CONSTELACIÓN DE ESTRELLAS



De acuerdo a los balances que han presentado los equipos del circuito rentado, este torneo va a estar muy reñido, ya que el nivel que se estará jugando podría ser el mejor del Caribe.

Bravos de la mano de Dorante buscara su primer titulo



Los anuncios han despertado mucho interés en la fanaticada, con figuras que han demostrado su deseo de jugar como Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr. José Altuve, Luis Arráez. De igual forma, jugadores como Carlos González, que tenía años retirado y ha expresado su deseo de volver a uniformarse, despierta el deseo de los fanáticos por volver a los estadios y revivir la pasión por su equipo.



“La realización del Clásico Mundial de béisbol el próximo año es un evento que va a beneficiar a este torneo, demostrándole a los aficionados la gran cantidad de jugadores de Grandes Ligas que poseemos y su buen nivel, por esta razón la fanaticada no debe desaprovechar la oportunidad de volver a disfrutar desde el estadio de cada encuentro”, explicó Palmisano.

TRANSMISIONES TELEVISIVAS



Durante la presentación del torneo, Palmisano añadió que la idea del torneo es que los fanáticos acudan a los estadios y disfruten en vivo de esta pasión, sin embargo, también habrá un gran despliegue televisivo que incluye hasta cinco canales de televisión, de igual forma, los circuitos radiales han vuelto para que nadie se quede sin saber que está pasando en la pelota venezolana.

Rngel Revelo regresa al nido de los crepusculares

SERIE DEL CARIBE EN CASA



El equipo campeón de esta temporada tendrá la oportunidad de completar una temporada inolvidable ya que será parte de una Serie del Caribe innovadora que contará con la participación de ocho equipos.

“Será una excusa para que los venezolanos en febrero sigan viendo béisbol de muy buen nivel, y contar con la opción de celebrar el campeonato es algo que hay que vivirlo en primera fila”, explicó el presidente de la liga.

LA LIGA PRESENTÓ SU FANTASY



A propósito de los objetivos de la liga con el lanzamiento de este Fantasy, Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP apuntó a una evolución de un público ávido de una mejor experiencia a la hora de disfrutar el “pasatiempo nacional”: “Cada vez más los fanáticos necesitan actividades que acompañen y complementen la oferta de entretenimiento que representa el béisbol profesional. Estamos seguros que verán con mucho agrado este nuevo proyecto, que gracias a nuestra alianza con JuegaEnLínea estamos ofreciendo para los fanáticos en cualquier rincón del país”, matizó.

Franklin Barreto aporta su poder a la causa de los escualos



En el nuevo Fantasy, los aficionados podrán registrarse y jugar de manera gratuita en www.lvbpfantasy.com. Por su parte, María Alicia Ruiz (gerente de Mercadeo JuegaEnLinea), expresó con mucha emoción el gran paso que representa dicho lanzamiento a propósito del trabajo conjunto con la LVBP: “Sin duda, el Fantasy Oficial que hemos desarrollado en JuegaEnLinea, representa nuestro aporte para dar a nuestro béisbol profesional el lugar que merece. En la actualidad podemos ver como las grandes competiciones profesional como la NFL, la NBA o incluso la misma MLB cuentan con su propio juego de Fantasy desde hace tiempo. Ya era hora de que una liga como la nuestra, tuviera su propio Fantasy”. Asimismo, la representante de la casa de juegos destacó que la plataforma se encuentra en línea para que los aficionados empiecen a familiarizarse con la interfaz y puedan aclarar dudas. Sin embargo, a propósito de la actualización de la data que aporta la liga, no será sino hasta el próximo día martes (25 de octubre) cuando los usuarios podrán armar sus equipos y cargarlos en la plataforma de manera definitiva.

UMPIRES LISTOS PARA EL DÍA INAUGURAL



Por quinta temporada consecutiva, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional contará con árbitros del país, la mayoría de ellos con amplio recorrido en el sistema de MLB y en el circuito local.



Entre el 15 y el 20 de octubre, el Venezuelan Umpire Camp (VUC) desarrolló su habitual acantonamiento, previo al Día Inaugural de la LVBP, esta vez con 32 oficiales, un grupo compacto que volverá a contar con Miguel Hernández, en calidad de coordinador de árbitros del circuito.

“Quedamos bien satisfechos con los resultados, en especial por el regreso de Jorge (Bauzá), como instructor, lo que significa un paso gigante, de cara a una buena temporada”, destacó Hernández.

También te puede interesar:LVBP: Tigres de Aragua reportan incorporaciones con nivel de Grandes Ligas



Jorge Bauzá, supervisor de árbitros de Major League Baseball, no visitaba el país para inspeccionar los trabajos del VUC desde 2017.

“Los cambios que habíamos comenzado a ver hace cinco años, ahora son más marcados. Lo que quiere decir que tenemos a muchos árbitros jóvenes, con experiencia, subiendo en las categorías de Minor League Baseball (MiLB)”, apuntó el boricua. “Este país tiene un gran potencial y nuestra meta es seguir abriéndoles las puertas”.

Caribes de Anzoategui tienen las herramientas para repetir la final



De los 32 árbitros que participaron en el campamento, 25 integrarán el róster oficial, de los cuales 20 trabajarán a diario y cinco quedarán en la reserva, para trabajar en la sala de repeticiones, donde se revisan jugadas que son retadas por los mánagers de los equipos y, eventualmente, actuar en la almohadilla de tercera.

UNA MIRADA A LA TEMPORADA 2021-2022



El crecimiento de la liga ha servido para reconocer el trabajo de los jugadores que se esfuerzan en mantener su nivel para que cada conjunto sea competitivo, por esta razón los premios y distinciones son más que una estatuilla, el agradecimiento de la fanaticada a la entrega de estos jugadores.

Leones del Caracas sangre joven para cumplir con la fanativada



El año 2021 se vivieron grandes demostraciones de calidad que fueron reconocidas por la liga, entre ellas estan:

Regreso del Año: Balbino Fuenmayor (Caribes de Anzoátegui)

Pitcher del año: Jackson Stephens (Cardenales de Lara)

Setup del año: Anthony Vizcaya de los Navegantes del Magallanes

Productor del Año: Niuman Romero, Caribes de Anzoátegui

Cerrador del año: Bruce Rondón (Navegantes)

Novato del año: Jermaine Palacios (Cardenales)

Mánager del año: Wilfredo Romero

Más valioso de la temporada Balbino Fuenmayor (Caribes)

Magallanes con un equipo balanceado a buscar el bicampeonato

Tabla de posición de la temporada 2021-2022

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Navegantes 49 32 17 .653 –

Cardenales 49 28 21 .571 4

Leones 49 26 23 .531 6

Tigres 50 26 24 .520 6.5

Caribes 49 25 24 .510 7

++ Bravos 50 25 25 .500 7.5

++ Águilas 49 20 29 .408 12

++ Tiburones 49 15 34 .306 17

Ya todo está listo para que hoy se cante Play Ball en cuatro ciudades con los siguientes encuentros

En Barquisimeto a las 03:00 PM Aragua vs Lara

En Caracas a las 05:00 PM Zulia vs Caracas

En Valencia a las 06:00 PM La Guaira vs Magallanes

En Puerto La Cruz a las 07:00 PM Bravos vs. Caribes

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo