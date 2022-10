Oblak: “Me siento bastante bien, pero todavía no perfecto”

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, tiene previsto reincorporarse este sábado a los entrenamientos con el grupo, tras la conmoción por el golpe en la cabeza y el traumatismo en el hombro derecho sufridos en el duelo del pasado sábado ante el Athletic, de los que se encuentra “bastante bien”, aunque “todavía” no se siente “perfecto”, a dos días del partido contra el Betis en el Benito Villamarín.

El guardameta está en duda para ese encuentro. Ya fue baja el pasado martes contra el Rayo Vallecano. Tampoco se entrenó este viernes sobre el terreno de juego con el grupo, al igual que ha ocurrido durante toda la semana -sólo el jueves hizo algo de trabajo de portería junto a sus compañeros durante unos 20 minutos-, aunque sí lo hará, en principio, este sábado para probar si está en condiciones de recuperar la titularidad ante el Betis.

“Estoy cada día mejor, del partido no me acuerdo mucho (a raíz del golpe sufrido en el minuto 53 en un salto con Álex Berenguer y que provocó su cambio en el 69, sustituido por Ivo Grbic). Ahora me siento bastante bien. Todavía no me siento perfecto, pero estoy haciendo todo con el cuerpo médico y los recuperadores para estar con el equipo. Espero que mañana ya podremos”, enfocó el guardameta durante la entrega de coches de ‘Hynduai’, patrocinador del Atlético de Madrid, en el estadio Cívitas Metropolitano.

Oblak es la principal duda para el partido dominical, pero hay dos más: Sergio Reguilón y Felipe Monteiro.

Están ya reincorporados al trabajo con el grupo, en una parte de la sesión el jueves y al completo este viernes, con la incógnita de si el lateral madrileño, baja en los diez encuentros disputados por el conjunto rojiblanco por una intervención de una pubalgia, y el central brasileño, fuera de los seis duelos más recientes por una lesión muscular, entrarán ya en la convocatoria del técnico argentino o aún aguardarán al siguiente duelo de la Liga de Campeones, el próximo miércoles contra el Bayer Leverkusen en el Metropolitano.

Son baja segura, en cambio, tanto Koke Resurrección como Marcos Llorente y Thomas Lemar, por sendas lesiones musculares los dos primeros y por una fuerte elongación el tercero.

