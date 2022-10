El Castaño comienza a ver horizonte

Ayudados por el buen clima, las autoridades y cuadrillas nacionales, regionales y municipales continúan desplegadas en El Castaño, con arduas labores de recuperación que ayer comenzaron a regalar a los vecinos un horizonte más despejado, que les permita acelerar la resurrección de sus respectivos hogares.

La ayuda continúa llegando



Y no solo las viviendas sufrieron daños, pues el equipo reporteril de elsiglo pudo constatar en el sitio el golpe recibido por el comercio de la zona. Al respecto, se pudo conocer que alrededor de 20 comercios ubicados en la avenida principal de El Castaño, sufrieron pérdidas totales, pues la inundación arrasó con mercancía, estructuras metálicas, puertas, ventanas, avisos publicitarios, e incluso afectó la infraestructura de varios locales.



Desde la medianoche del lunes, los entes gubernamentales activaron un contingente de maquinaria pesada que aún se mantienen laborando en los sectores más afectados por las lluvias, despejando la vía de escombros, sedimentos y material vegetal arrastrado por la fuerza del agua de la quebrada Palmarito.

Habitantes tratan de rescatar lo poco que les dejó el deslave



Entre la maquinaria dispuesta se encuentran retroexcavadoras, D6, D8, camiones y payloader, para atender con la mayor prontitud la remoción de escombros y sedimentos con el fin de despejar el paso hacia la urbanización Palmarito donde se registró la mayor afectación.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD



Los diversos organismos de seguridad del Estado, Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal y Municipal también se mantienen activos las 24 horas del día, resguardando a los habitantes que aún permanecen en sus hogares. Los heroicos vecinos se mantienen sacando lodo y trabajando para superar este lamentable trance en sus vidas.

Bomberos continúan realizando el despeje de las vías



Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó dos mil 500 soldados en apoyo a la zona norte de Maracay, donde las intensas lluvias provocaron el deslave, lo que fue evidente en la zona. Numerosas cuadrillas de soldados y funcionarios de entes del Estado se mostraron en constante actividad.

JORNADA DE SALUD PARA LOS AFECTADOS



Importante destacar que más de 3 mil médicos se encuentran desplegados en la zona del desastre natural, lo que ha permitido mitigar los daños físicos de los vecinos y bloquear cualquier posibilidad de epidemia en la zona.

Equipo médico continúa con las jornadas de vacunación en los sectores afectados



Los galenos han visitado diversos puntos afectados por la vaguada, llevando casa a casa una jornada de atención médica-sanitaria, socio-económica y de preservación de las familias, simultáneamente con las labores de limpieza, despeje de vías y recuperación de servicios públicos en su totalidad.

LA URBANIZACIÓN SE RECUPERA



Poco a poco las vías hacia la urbanización El Castaño se han ido despejando las últimas horas, por lo que de manera paulatina el paso se ha ido restableciendo hacia esta zona, no obstante los cuerpos de seguridad mantienen un control sobre este acceso para evitar hechos delictivos en la zona.

El trabajo de maquinaria permanece activo



Y aunque el asfalto de las calles y las aceras comienzan a asomarse, la escena la siguen dominando los inmensos árboles caídos, las rocas de gran magnitud, las casas cubiertas de lodo y vehículos, casi todos de último modelo, tapiados en los estacionamientos.



Heberto González, habitante del lugar, relató que vivió horas muy duras durante el pasado lunes, pues el agua comenzó a ingresar a su casa y en cuestión de segundos inundó gran parte de la planta baja.

Heberto González



“Me encontraba con mi señora y apenas escuchamos un serie de ruidos nos asomamos a la calle y lo que vimos fue una fuerte corriente de agua que iba hacia abajo, llevándose todo lo que encontraba a su paso. A Dios gracias mi esposa y yo nos subimos a la parte alta de nuestra vivienda y duramos más de seis horas hasta que llegó la ayuda”, comentó.



Asimismo, destacó que desde el día 1 han recibido la ayuda necesaria, por lo que agradeció a los organismos gubernamentales el excelente trabajo que vienen realizando en todo el sector.

Casas completamente destruidas



“De verdad la ayuda ha sido enorme, a cada rato nos traen agua y alimentos. Lo que sí necesitamos es que se restablezca el servicio eléctrico en la zona, sabemos que están trabajando en eso, no es fácil porque nuestro sistema energético es subterráneo y este se encuentra colapsado por obvias razones”, afirmó.

Herminio Quintero



Por su parte, Herminio Quintero resaltó que ha visto un gran despliegue desde el pasado lunes, por lo que felicitó a todos los funcionarios, cuadrillas y colaboradores por esa encomiable labor; “de verdad, todos lo vecinos estamos muy agradecidos, la maquinaria sigue trabajando despejando las calles, nosotros seguimos sacando escombros y lodo de nuestra casas, tratando de recuperar lo poco que nos dejó el deslave, no nos queda de otra”, lamentó.



Añadió que fueron muchos los sectores afectados e incluso algunos se encontraban ayer todavía incomunicados debido a los escombros y al fango que poco a poco se seca.



“La parte más afectada fue Palmarito, ahí se perdieron vidas, hay casas que quedaron completamente destruidas. Otro sector que resultó afectado, no directamente, pero sí se dificultó el paso fue Canta Gallo, hasta ayer fue que pudieron recibir ayuda humanitaria, pero aun siguen sin servicio eléctrico ni agua potable”, alertó.

Joselín Noguera



Por otro lado, Joselín Noguera, residente de la zona, aseguró que su casa no se vio tan afectada porque está ubicada en un parte alta, no obstante está pasando por una situación crítica ya que el sector lleva más de 4 días sin servicio eléctrico.



“Seguimos incomunicados, no tenemos energía eléctrica, gracias a Dios nos han traído agua, tenemos que salir con cuidado a buscar hielo para evitar que la comida que tenemos reservada se descomponga. Esperamos que en los próximos días yabaje un poco la alerta. Fue un susto tremendo, no me imaginé pasar por una situación así nunca, pero me tocó”, aseveró.

PALMARITO BAJO LOS ESCOMBROS



Ayer, el equipo de periodistas de elsiglo logró ingresar al sector Palmarito, el más afectado por el deslave que enlutó nuevamente al pueblo aragüeño.

Palmarito quedó bajo rocas



En este sector, los rescatistas siguen sus labores, con la mente positiva de que solo removerán escombros, y que no aparecerá ninguna otra víctima fatal.



Para ello, se mantienen en constante monitoreo en la zona, mientras que las autoridades continúan llegando a estos espacios a solidarizarse con las familias que lo perdieron todo.

UNA MANO AMIGA PARA EL CASTAÑO



Una vez más las lluvias han causado estragos en el estado Aragua dejando a muchas familias damnificadas, ante lo cual, la solidaridad y el humanismo no se han hecho esperar en Aragua. Ante esta situación que convoca a la solidaridad de todos, se pudo constatar que los centros de acopio se mantienen activos en la recepción de insumos para las familias afectadas.

La ayuda continúa llegando



En toda la zona, grupos particulares y organismos institucionales se encuentran desplegados, recibiendo insumos como alimentos no perecederos, agua potable, medicinas y ropa en buen estado, que serán destinados a las familias más afectadas por el deslave en El Castaño.

¿QUÉ SE NECESITA?

Alimentos no perecederos

Enlatados

Medicinas

Ropa y calzado en buen estado

Pañales

Agua potable

Artículos de higiene personal

Colchonetas

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO