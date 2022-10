Aguinaldos no alcanzan ni para completar para los remedios

Estes viernes, los jubilados y pensionados en la ciudad de Maracay, colapsaron nuevamente las entidades bancarias para cobrar la mensualidad de la pensión y el primer mes de aguinaldo correspondiente a este 2022.

Los pensionados aún no se acostumbran a los pagos electrónicos

Los abuelos en esta oportunidad recibieron en sus cuentas bancarias un total de Bs. 260 (Bs. 130 pensión, Bs. 130 primer mes de aguinaldo), no obstante los abuelos aseguran que esta asignación no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Para Jany Mirabal, quien estaba desde las ocho la mañana haciendo cola, con dicho monto puede comprar “mínimas cosas” de la canasta básica alimentaria. “Un cartón de huevo, dos kilos de harina, un poquito de carne molida, un pedacito de queso”, enumeró la pensionada, quien al momento de ser entrevistada no albergaba esperanzas de llegar a taquilla y retirar efectivo.

Mirabal añadió que esta cifra no alcanza ni para darse un gusto de fin de año o para comprar las medicinas, teniendo que ingeniárselas para cuidar de su salud con aportes familiares, remesas o matando tigritos acordes con su edad.

“Compro medicinas detalladas o alguien que me las regale o vas a un CDI (Centro de Diagnóstico Integral) para que me la den, si es que me las dan”, acotó.

Por su parte, Ilda Rodríguez, rectificó lo dicho por Mirabal, pues considera que el aguinaldo no es suficiente para comprar tratamiento médico y manutención.

“Si compramos pastillas, no compramos comida, mi tratamiento cuesta 100 bolívares, ahorita es que nos van a pagar el aguinaldo, es que podemos resolver”, añadió.

En este contexto, Rodríguez añadió que a pesar de la existencia de formas de pago, considera que el efectivo es necesario para los pensionados, pues con plata en mano pueden salir y resolver con mejor medida del gasto.

Por último, María Piña coincide con las opiniones generalizadas, pues considera que la actual pensión, ni con la suma del primer mes de aguinaldo, es suficiente para alegrarse.”Nos medio alcanza si compramos una harina pan. Mis remedios no puedo comprármelo, y apoyo de mi familia no tengo porque están en situaciones complicadas igual que yo”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo