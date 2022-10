En el municipio Santos Michelena del estado Aragua, muchos son los comerciantes afectados, que para el momento se encuentran realizando todavía la limpieza de lo que por años fueron sus negocios y fuente de ingreso familiar; esto antes de la tragedia del pasado 8 de octubre que acabó no sólo con sus sueños materializados, sino también de tantos familiares, amigos y vecinos.



Comerciantes siguen limpiando sus negocios.

Aún con lágrimas en sus rostros y mostrando rostro de pesar, estos hacendosos ciudadanos continúan en lo que según ellos es su ritmo de vida, “el trabajo”, pues es lo que mejor saben hacer; por lo que aseguran que este no es el momento ideal para decaer, sino para salir adelante con lo poco o mucho que les queda en sus supermercados, licorerías, tascas, talleres mecánicos, librerías, incluso hasta una agencia bancaria.



Un claro ejemplo quedó en evidencia en el casco central del pueblo, cuando el equipo reporteril del diario elsiglo, en medio de su despliegue, constató como sin importar el inclemente sol, el polvo y el sudor, estos hombres y mujeres con esfuerzo, en compañía de sus empleados y algunos con ayuda de las cuadrillas multidisciplinarias nacionales, regionales y municipales, sacaban barro, escombros y uno que otro artículo que la creciente le pudo haber dejado, este aluvión que hasta ahora contabilizan 56 fallecidos, según cifras oficiales.



En este sentido, la esperanza de ellos no termina allí, ya que a principios de semana, lo que veían como promesa del Ejecutivo nacional, comenzó a hacerse realidad, cuando el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, aprobó el Fondo Económico Especial para Las Tejerías, el mismo que permitirá el financiamiento para la recuperación del aparato productivo de este municipio del eje Este aragüeño.

En sus palabras, el primer Mandatario nacional aseveró que este fondo especial que se ofrecerá por medio de la banca pública, será ejecutado “sin protocolos, sin intermediarios y sin papeles”, lo que causó un rayo de emoción en este golpeado gremio tejerieño, quienes a partir de ese anuncio comenzaron a recibir en sus locales a funcionarios de las oficinas del Banco de Venezuela, Bicentenario y Del Tesoro, al mismo tiempo que participaron de reuniones realizadas con el fin de dar a conocer el funcionamiento de las áreas crediticias y de financiamiento, participando en este encuentro un aproximado de 130 comerciantes y emprendedores afectados.

COMERCIANTES CON GANAS DE SALIR ADELANTE

En el recorrido, dueños, encargados y trabajadores de negocios no tardaron en hacer de conocimiento público, su agradecimiento por los servicios prestados, al mismo tiempo que expresaron su deseo por seguir siendo apoyados por las autoridades, en aras de seguir contribuyendo con la producción de su terruño.

María Sojo, mientras limpiaba su negocio de víveres, en plena avenida principal de Las Tejerías, agradeció a los entes competentes por la ayuda prestada, no sólo a la hora de la limpieza, sino además con respecto a los posibles beneficios por parte de los bancos.

“De verdad que hemos sido apoyados en nuestro negocio con las cuadrillas que están haciendo las limpiezas, se nos han acercado personas a ofrecernos su mano amiga. Lo que de verdad esperamos es que no se les olvide que esta es nuestra fuente de ingreso y que necesitamos su ayuda, para en la medida de lo posible volver a surgir”, mencionó Sojo.

Igualmente, Manuel Gómez, dueño de uno de los establecimientos más populares del centro, comentó lo siguiente: “Ameritamos mucho que nos ayuden, que los procesos sean rápidos a la hora de los créditos que nos están proponiendo, porque soy una persona mayor que ya no tiene la vitalidad que tienen muchos jóvenes. Estoy bastante cansado, perdí a mi esposa en esta tragedia y las ganas a veces se van. Sin embargo, hay que salir adelante, porque no sólo es mi fuente de ingreso, sino la de mis trabajadores que están aquí a honores limpiando y ayudando, porque no les puedo pagar; quedé sin nada”.

Henri Pulido, en concordancia con las opiniones anteriores agregó: “Hay que estar agradecido, porque de verdad los entes gubernamentales y los funcionarios de rescate, limpieza, seguridad y hasta los de los bancos, han estado presentes y ayudando en lo que pueden. Ya fui a una reunión con la gente de las oficinas financieras y está sobre la mesa la ayuda y de verdad espero que sea así, porque las pérdidas son muchas y no tenemos la posibilidad de volver a hacer las inversiones. Tenemos que agradecer porque estamos vivos, esperemos que todo fluya en el mejor de los términos y Las Tejerías vuelva a ser próspera”.

Joel Castillo, quien tiene su pequeño negocio en la salida de una de las calles más afectadas por la crecida de la quebrada de Los Patos, aseveró: “Estoy nuevamente abriendo mi negocito y es gracias a los trabajos que ha realizado todo el personal del gobierno, en cuanto a limpieza, remoción, simplemente al estar pendiente de nosotros. Es tanto, lo que de verdad no están ayudando que hasta ya nos están incluyendo en la entrega de unos créditos para nosotros salir adelante y eso se agradece, la intención que tienen para con el pueblo de Las Tejerías”.

María Angélica Pacheco tenía su peluquería en la zona de La Hoyada y desde allí dijo: “Ameritamos realmente que nos respalden con un crédito, porque estamos en la nada; nos han venido a apoyar de verdad, se han hecho presente que es lo que se quiere en estas situaciones, pero tenemos que trabajar y me parece súper bien lo que nos han estado informando de los créditos, porque si bien no podemos trabajar en nuestros antiguos locales, por lo menos en mi caso, podemos comprar las máquinas, los implementos y hacerlo desde casa, pero ayudarnos nosotros mismos”.

Por su parte, la señora Hilda Ruiz en compañía de su hija Maribel Ruiz, sostuvo que a pesar de que han sido atendidas y ayudadas hasta cierto punto, las asistencias deben ser por igual. “Es cierto que hemos participado de las reuniones con los bancos, que nos tomaron en cuenta, es más, próximamente habrá otro encuentro, pero nosotros nos enteramos por los vecinos. Siento que la información deber ser dada a todos por igual. Nosotros hemos limpiado solos, sacando escombros y se nos han acercado, pero no como a otras zonas y eso que estamos en la entrada de uno de los sectores más afectados, como lo es el Castor Nieves Ríos. Entonces, estamos agradecidas, pero si pedimos eso, más tacto y que todos seamos tratados por igual”.

En resumidas cuentas, la población estima que más de 60% de la zona comercial resultó afectada, aunque de momento no se ha cuantificado de manera oficial los daños ocasionados.

PARQUE EMPRESARIAL TAMBIÉN ES ATENDIDO

Para nadie es un secreto que los emprendimientos y pequeños comercios no fueron los únicos afectados en Las Tejerías, municipio Santos Michelena, grandes empresas y compañías ubicadas en la zona también sufrieron graves daños por la tragedia, lo que supone una gran pérdida económica para sus propietarios y pobladores.



La Zona Industrial de la localidad, no sólo es una de las más importantes del estado Aragua, sino que también es la tercera zona industrial per cápita para el país, es por ello que también han quedado incluidas en las atenciones que comienzan a ponerse en marcha, ya que así serían nuevamente una fuente de ingreso para la jurisdicción, el estado, el país y múltiples núcleos familiares.

Siendo así, que hace algunos días el Vicepresidente Sectorial para el Área Económica de Venezuela realizó un recorrido por el parque empresarial, constatando 23 empresas afectadas, con las cuales se están realizando mesas de trabajo para evaluar en detalle su recuperación total, esto con el acompañamiento del Gobierno Nacional, que dispondrá de financiamiento para su recuperación.

DANIEL MELLADO | elsiglo