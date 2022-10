Segunda Marquetalia, dispuesta a “jugársela con toda” por la paz en Colombia

La Segunda Marquetalia, uno de los dos grandes grupos de disidencias de las FARC, comandada por “Iván Márquez”, aseguró que sus miembros están preparados para “jugársela con toda por la paz completa con justicia social”.

Habrá que evaluar el avance de este proceso y el compromiso de los firmantes. 18/10/2022 FOTO CORTESIA

Así lo anunciaron en un comunicado dado a conocer ayer en el que explican que llegaron a esa conclusión en un “encuentro de comandantes de las FARC-EP ‘Segunda Marquetalia'” que se realizó recientemente, y en el que homenajearon a Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa”, que murió supuestamente en una emboscada en Venezuela el año pasado, pero de cuya muerte no hay una confirmación oficial por parte de Colombia.

“En un gran espíritu unitario hicimos el análisis de la coyuntura y concluimos que están dadas las condiciones para jugárnosla toda por la paz completa con justicia social”, concluyeron en el encuentro.

Esto porque la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia “coloca el acento en vida digna para todos, la contención del cambio climático, la generación de energías limpias, en el plan de choque social contra la pobreza, y la búsqueda de la paz”, subrayó este grupo, que es uno de los dos grandes bloques de disidencias y guerrilleros de las FARC no adheridos al acuerdo de paz de 2016 que supuso la extinción de esta guerrilla.

También te puede interesar: “Iván Márquez” sobrevivió a ataque en Venezuela, según disidencias de FARC

UNA GUERRILLA DEBILITADA

La Segunda Marquetalia tiene apenas 650 integrantes en todo el país, por lo que actualmente tiene “poca consolidación y articulación”, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en un reciente informe aseguró que “es la organización ilegal que más golpes ha recibido en los últimos años”.

Así, además de “El Paisa”, que fue uno de los comandantes más sanguinarios de las FARC, también han caído recientemente Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, otro líder de la llamada Segunda Marquetalia, y en un momento se habló de la muerte de Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, y quien negoció el acuerdo de paz en La Habana.

Sin embargo, el pasado mes, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, aseguró que el disidente de las FARC “Iván Márquez” está “vivo y enfermo, convaleciente” y que el Gobierno colombiano ya se ha acercado a la Segunda Marquetalia para comenzar los acercamientos a la política de la “paz total”.

Es uno de los grupos a los que el Gobierno busca incluir en esta política, aunque, como pasa con el otro gran grupo de disidencias, el Estado Mayor Central comandado por “Iván Mordisco”, hay críticas de cierta parte de la sociedad que considera que ellos ya tuvieron su acuerdo de paz -el de 2016- y no quisieron acogerse a él, por lo que no ven con buenos ojos una segunda oportunidad.

Sin embargo, estas posibles negociaciones, tanto con las disidencias como con los paramilitares Clan del Golfo y otros grupos armados y narcotraficantes, no podrán lanzarse hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley de “paz total” que reforma algunas leyes para permitir un sometimiento a la justicia o la negociación política con ellos, que es lo que pretende el Gobierno.

Las conversaciones con el ELN, un diálogo que el Gobierno piensa retomar el mes que viene formalmente, quedan fuera de esa ley, pues las bases ya fueron sentadas por la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se busca retomar desde el punto en que las negociaciones se cayeron.

También te puede interesar: Ecuador halla base abandonada que atribuye a disidentes de las FARC

DUQUE: “QUE LA PAZ TOTAL NO SEA IGUAL A LA IMPUNIDAD TOTAL”

“Hay que tener mucho cuidado con que la paz total no sea igual a impunidad total”, dijo este martes el expresidente colombiano Iván Duque en referencia al plan del actual mandatario, Gustavo Petro, para impulsar el acuerdo suscrito con la guerrilla de las FARC, que incluye a otros grupos armados como el ELN.

“El proceso de paz no es un solo proceso, porque Colombia no tenía solamente un grupo armado. Con las FARC es un acuerdo con un grupo, pero seguían existiendo puntilleros, pelusos, caparros, clan del golfo, ELN etc …”, dijo Duque en entrevista con EFE en Madrid, donde participa en un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) presidida por el premio nobel de Literatura hispano-peruano, Mario Vargas Llosa.

Según el exmandatario colombiano, el proceso de paz con las FARC tuvo “más implementación en los años de mi Gobierno que en los primeros 20 meses y yo le dí continuidad a las cosas que realmente tienen un sentido de implicación positiva para el país”.

elsiglo