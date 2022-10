Atletas de los juegos Suramericanos visitaron Las Tejerías

Anriquelis Barrio, Rosbeily Peinado, Luillys Pérez y Yohandri González estuvieron la tarde de este martes 18 de octubre recorriendo las zonas afectadas de Las Tejerías y llevando alegría a los niños de la localidad.

Robeilys Peinado llevó palabras de aliento a los niños y afectados de este evento natural



En los diferentes puntos de recreación los atletas compartieron con los niños, con bailes, juegos, además cada uno di una demostración de cada deporte que practican, así mismo hicieron entregas de kit deportivos junto al ministro de Juventud y Deporte Mervin Maldonado.



Cabe destacar que el atleta Paralímpico Yohandri González es de la zona afectada, y nos expresó, “aquí estoy en mi pueblo, es algo bastante lamentable, pero aquí estoy ayudando en lo que pueda ayudarles, fui al Perú en medio de la tragedia y les traje la medalla de oro, la cual se la dedico a mi pueblo. No es fácil, pero aquí estoy levantado, y pueden contar conmigo y con el ministro en cualquier circunstancia, en lo que pueda ayudar cuentan conmigo, esto me duele, justamente el día que me tocó competir, fue el día de la tragedia”.

MENSAJE DE LA GENERACIÓN DE ORO



A su vez los atletas Luillys Pérez de lucha, la judoka Anriquelis Barrio, y la garrochista Robeilys Peinado dieron un mensaje a los niños, niñas y jóvenes de Las Tejerías y el resto del país.

“Fueron muchas emociones encontradas durante el recorrido, donde pudimos compartir con los niños, niñas y jóvenes que viven aquí y de verdad que estamos bastante contentos porque vinimos aportar nuestro granito de arena dándole esa motivación, sabemos que no es fácil por lo que pasaron cada uno de ellos, todos los familiares de este pueblo, pero de verdad que así como nosotros lo estamos viviendo ahora quiero que toda Venezuela lo sepa, que no es nada fácil para estas personas y tenemos que orar mucho por ellos para que los levantemos y sabemos que sí se puede y a toda esta juventud y todos estos niños que compartieron con nosotros de verdad que sigan luchando y sabemos que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y el día de mañana tengamos unas Tejerías renovadas”. Además dieron las gracias al ministro Mervin Maldonado por la invitación.

