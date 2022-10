Gloria Estefan no vendrá a Venezuela

La cantautora, actriz y empresaria cubano-estadounidense, Gloria Estefan aseguró que no aceptará cantar en Venezuela mientras la Administración de Nicolás Maduro se mantenga en el poder, durante una entrevista que le realizaron recientemente.

Gloria Estefan | FOTO: CORTESÍA

“Ahora se me haría difícil porque no he cantado en Cuba por esa razón, pienso que es muy difícil cuando hay un gobierno que controla tanto las cosas y uno está entrando de afuera. No me gusta ir a un lugar donde me digan lo que tengo que hacer o lo que no puedo hacer y eso sería muy difícil para mí”, indicó la cantante cubana en una entrevista para el programa Chisme no like.

Sin embargo, la intérprete de “Con los años que me quedan” reveló que sueña con poder realizar una gira internacional en donde pueda incluir fechas para Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“El Poliedro, yo todavía tengo unos recuerdos impresionantes de cantar allí y el pueblo no tiene la culpa, obviamente; qué más me gustaría a mí que cantar a mis cubanos, pero yo no puedo nada más pararme en un escenario sin decir algo de lo que está pasando y lo que está pasando”, expresó.

