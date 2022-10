Comerciantes: “Primero la vida… y luego lo material”

Fernando Rodríguez es propietario de una tienda de víveres, ubicada prácticamente en la entrada del sector Ojo de Agua en El Castaño; se vio seriamente afectado por el desbordamiento del lunes, pero pese a ello, está enfocado en seguir trabajando, como lo hizo la primera vez.

“Estas son cosas de la naturaleza, no podemos luchar contra ella, tenemos que aguantar la mecha aquí”, expuso el señor.

Rodríguez dijo que tiene más de cincuenta años viviendo en esa parte de Maracay, resaltando que es primera vez que atraviesa una situación de este tipo.



Detalló que como a las 2:00 de la tarde el agua comenzó a bajar por la avenida, por lo que inmediatamente dio la orden que sus trabajadores y familiares tomaran las previsiones para preservar la vida.



“Sabemos que la situación está difícil, pero primero es la vida. Cuando observamos lo que estaba ocurriendo en la calle, rápidamente salimos del lugar. Cerramos y nos fuimos a las casas”, expuso.



Ya vendrán tiempos para recuperarnos, dijo, aseverando “no nos queda otra cosa que seguir trabajando; debemos seguir con el propósito de salir adelante, siempre lo he hecho con mi familia y aquí estamos. Nos tocó esta experiencia, pero pasamos la página y continuamos en nuestras labores”.



Recalcó que por el momento su negocio se mantendrá cerrado hasta que las autoridades informen que todo está bajo control. “Todavía hay alarma, porque se dice que arriba en la montaña está lloviendo mucho, pero aquí seguiremos, aguantaremos, pero seguiremos”, afirmó.

Por su parte, Oscar García, encargado de una frutería, consternado por lo vivido, mencionó que jamás había vivido una experiencia de este tipo.



“Vengo del estado andino del Táchira, donde llueve constantemente y se viven crecidas de ríos durante el año, pero lo del lunes aquí fue impresionante. Escuchamos un trueno a eso de la 1:45 de la tarde y a los minutos vimos como todo esto se llenó de agua y barro”, acotó.

“Dios sabe como pasan las cosas, pero son cosas que no da tiempo de nada”, enfatizó.



Indicó que estaba él junto a su hermano y su hijo “cuando se vino la avalancha”.

Sólo hubo tiempo para correr y ponerse a salvo- añadió. García subrayó que ninguno se vio afectado físicamente, pero emocionalmente la situación los golpeó.

Añadió que su negocio se tapió de barro, “pero ahí vamos pa`lante, en nombre de Dios nos repondremos”.

Pedro Acha, quien está a cargo de un negocio familiar (una ferretería), que está ubicada prácticamente al frente de la urbanización El Castaño.

“Yo no estaba en el establecimiento en ese momento, mi esposa lo atendía; casualmente subía en el camión cargado de mercancía, cuando me sorprendió el agua por la pasarela, pero pude sacar la unidad del lugar y ponerme a salvo”, contó.

El comerciante precisó que la ferretería no se vio afectada por lo sucedido, pero sí conoce a algunas personas que perdieron todo por la vaguada.

“Son amigos que tienen sus ventas más abajo y el agua acabó con todo; confiamos, tengan la fuerza, la voluntad y el apoyo gubernamental para salir adelante. Lo importante es que salvaron la vida, que es primordial”, recalcó.

SE SALVARON PASAJEROS DE CAMIONETA

Juan Zárate, es conductor de la línea de transporte urbano Maracay-El Castaño; nunca pensó lo que viviría cuando partió desde la Estación El Parque con destino a la Ciudad Jardín.

“Eran cerca de las 2:00 de la tarde, estaba lloviendo y me tocó salir con mi unidad, cargado de 32 pasajeros”, apuntó.

Cuando salieron, mencionó, en la curva para llegar a Corosal, una usuaria que estaba en la carretera sacó la mano y por lo tanto detuve la unidad.

“En ese instante nos dimos cuenta que el río se había desbordado, vimos como arrastraba palos y todo tipo de sedimentos, por lo tanto tuve que realizar una maniobra a la camioneta, porque de lo contrario, los muertos seríamos nosotros”, argumentó.

Realmente -recalcó- nos salvó la persona que “sacó la mano; fue como un milagro”. “De lo contrario, hoy la historia sería otra”.

Zárate solicitó a las autoridades nacionales y regionales que ejecuten constantemente la supervisión a los diques.

