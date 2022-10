Una tragedia viven las familias de José Félix Ribas en el municipio Mario Briceño Iragorry, ya que por más de 10 años viven con las aguas negras dentro de sus viviendas, situación que los ha afectado, al punto de clausurar los baños de las mismas y hacer sus necesidades en bolsas.

Los vecinos se las han ingeniado para resolver el problema



Y es que una de las viviendas más afectadas por este problema se ubica en el sector 2 de José Félix Ribas, específicamente en la vereda 12, donde reside Fanny Chacón, quien ha denunciado la situación en múltiples oportunidades y no le han dado ninguna respuesta.

Las aguas negras están hasta en los patios y cuando llueve es mucho peor



“Tengo unos 10 años denunciando la situación, y es que a raíz de la explosión de Cavim se desintegraron las tuberías de mi vivienda, en tres oportunidades me hicieron un informe pero no conseguí respuesta, ahora el problema viene de afuera y cuando llueve todo mi porche se me llena de aguas negras“.

Las aguas negras ya están desbordadas por dentro de las casas



Asimismo, Chacón manifestó que cada vez que llueve se le dispara la tensión, “yo entregué una lista de materiales para cambiar las tuberías, me han dicho en varias oportunidades que mi vivienda está en alto riesgo, pero es que yo no estoy pidiendo adjudicación, sólo pido que me ayuden con materiales y yo arreglo mi casa, en el año 2019 me realizaron la última inspección y me dijeron que mi vivienda estaba en alto riesgo”.

Los baños de las viviendas no se pueden usar



Recalcó que la poceta del baño de su vivienda no baja, “yo duro cierto tiempo sin bajarla, lo que hace que se me llene de gusanos, es una situación muy deplorable, toda mi familia debe vivir bajo estas condiciones, a mi me da pena enseñar el baño de mi casa, y cuando llueve todo se me llena de aguas negras”.

Fanny Chacón



Chacón detalló que ya en su vivienda no puede tener ni fregadero ni batea, “el agua no baja ni un poco, tenemos que vivir ingeniándonosla y haciendo milagros, tenemos problemas respiratorios y de la piel, ya estoy cansada de solicitar ayuda y que nadie haga nada, la magnitud de este problema se pudo haber evitado si hace 10 años me fueran escuchado y ayudado”.

SECTOR 3 TAMBIEN TIENE AGUAS NEGRAS



Mientras que en el sector 3 de José Félix Ribas también tienen unos 8 años con el problema de colapso de las aguas residuales, sin embargo, los vecinos señalaron que desde hace unos cinco años la situación se ha agravado y la vereda 13 se encuentra llena de aguas negras.

La vereda 13 está llena de aguas residuales



Al respecto, Nancy Chacín indicó que cada vecino ha intentado resolver el problema, “hace unos años hicieron unos trabajos pero taparon la boca de visita, los organismos competentes nos han mandado abrir, pero eso no es trabajo de la comunidad, pero ellos no buscan hacer el destape”.

Nancy Chacín



Asimismo, detalló que en algunas viviendas deben hacer sus necesidades aparte, “las cloacas están completamente tapadas y no usan los baños, en algunos hicieron trabajos de destape pero medio baja, esa no es la solución necesito atención completa que nos ayuden a resolver este problema”.

Aída Peralta



Por último, Aída Peralta manifestó que lleva un año viviendo en la vereda y a diario los malos olores son insoportables, “a mi se me salía eso por el baño, tuvimos que mandar a destapar la tanquilla y ya los baños bajan un poco, pero los olores y los animales que salen de las aguas negras son un dolor de cabeza”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA