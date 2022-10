Una ciudadana de 50 años de edad, identificada como Clara Roalcris Quintana fue detenida por funcionarios del Cicpc, por intento de homicidio; la fémina aprovechó que su marido dormía y lo atacó con un cuchillo, presuntamente porque el hombre conversaba con otras mujeres y le era infiel.

El hecho ocurrió en el sector La Segundera, en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua. Quintana aprovechó que su pareja descansaba placenteramente y se le fue encima con el arma blanca.



La policía de esa localidad precisó que la mujer ocasionó heridas punzo penetrantes a su marido en la clavícula y el cuello.



El hombre tiene 48 años de edad. Clara Roalcris dijo al momento de ser capturada por el Cicpc (Delegación Municipal Cagua), que presumía que su marido le era infiel, además le ocasionaba “mucha ira” porque él constantemente chateaba con otras mujeres.

“Él estaba muy raro últimamente y uno sabe en qué está un hombre cuando no le presta atención a su pareja; nosotros teníamos más de ocho años juntos. Me enoja mucho su actitud, llega a la casa como si nada, se baña y se acuesta. Hasta me da a entender que no lo importo, todo eso me llenó de rabia y pasó lo que pasó”, diría la dama a los detectives de la policía científica.



Los sabuesos de la Delegación Municipal Cagua encontraron el arma blanca que utilizó Quintana para herir a su marido, quien afortunadamente se repone con rapidez.



Al herido le tomaron declaraciones, manifestando que estaba descansando, cuando su mujer sin razón alguna lo atacó con el cuchillo.

Quintana fue puesta a la orden de la Fiscalía 22° del estado Aragua, se conoció desde el Ministerio Público.

