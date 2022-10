La solidaridad del venezolano está presente en Las Tejerías

En momentos de tragedia y de dolor es cuando la solidaridad, que caracteriza a los venezolanos, queda demostrada, vivo ejemplo de ello es la gran cantidad de voluntarios que desde el mismo día de la tragedia de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, decidieron aportar su granito de arena para ayudar a levantar a toda la comunidad.

Son muchas las donaciones de ropa que llegan a diario



Son muchas las muestras de afecto que se observan a diario, famosos entregando ayudas, grupo de comerciantes unidos y aportando su granito de arena, personas de salud recorriendo las calles y atendiendo cada caso, Bomberos, Protección Civil, funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, entre muchísimas más personas, que no descansan ni un segundo, todos unidos con un mismo objetivo devolverle la alegría a los habitantes de Las Tejerías.



Y es que el voluntariado es tan tanto, que por motivos de seguridad, el ejecutivo regional ha decidido crear un único centro de acopio para recibir ayudas y ellos encargarse de canalizar la entrega de la misma, pero a pesar de ello, en todas las calles se observan personas colaborando.



Es de recordar que esta comunidad se vio afectada por una fuerte tragedia la noche del pasado sábado 8 de octubre, y a una semana de este terrible momento de dolor y tristeza, poco a poco el pueblo se levanta, con la esperanza de renacer dentro de poco y convertirse en la nueva Tejerías.

COMIDA PARA TODA LA COMUNIDAD



Y es que las muestras de afecto van más de allá de aportar esa mano amiga para limpiar las viviendas y devolverle la belleza a la comunidad, son muchas las personas que han prestado sus hogares para convertirlos en un comedor y así alimentar a esas más de 10 mil familias que lamentablemente perdieron casi todo lo material, o en los casos más extremos, absolutamente todo.

Migdaliana Ramos



Tal es el caso de Migdaliana Ramos, habitante de la comunidad Castor Nieves Ríos, pero afortunadamente su vivienda no sufrió ninguna consecuencia producto del alud ocurrido en Las Tejerías, por lo que junto a los vecinos de su calle, decidieron preparar alimentos para aquellos que no corrieron su misma suerte.

“Un vecino que tiene una frutería nos donó sacos de verduras, por lo que desde el lunes estamos haciendo sopa, Dios es tan bueno que esa sopa se ha multiplicado y hemos entregado más de doscientos platos cada día”, manifestó Ramos.



Asimismo, mencionó que todos los que quieran realizar su aporte son bienvenidos en la comunidad, “se necesita mucha agua, también pañales para los niños, zapatos, ropa, sábanas, toallas, muchas personas quedaron sin casa, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, desde el almuerzo ya estamos pensando en la comida de la cena, aquí estamos y seguiremos por nuestra comunidad”.



De igual forma, Alida Rodríguez se unió con sus vecinos, y ahora son un comedor preparando alimentos para aquellos que perdieron sus viviendas, “estamos agradecidos con el Gobierno Nacional, regional y municipal, así como muchas personas de afuera que nos han prestado su colaboración para poder ayudar a las familias de nuestra hermosa Tejerías”.

Alida Rodríguez



Rodríguez indicó que también realizan alimentos para las personas que se encuentran trabajando en la zona, “estamos abiertos a quienes nos quieran ayudar y contribuir con esta noble causa, estamos ubicados en la calle Lisandro Alvarado, específicamente cerca de la iglesia”.



Destacó que tratan de ofrecer alimentos balanceados y distintos para el disfrute de los ciudadanos, “en cada comida repartimos más de 200 platos, hemos realizado hervido, arroz con pollo, además entregamos ensalada de frutas, estamos agradecidos y contentos”.

Los socorristas también realizan una ardua labor



Aunque intentan mantenerse de pie, solicitó al Gobierno Nacional no olvidarse de las viviendas que les ofrecieron a las familias que perdieron todo lo que tenían, “tenemos personas muy necesitadas que no tienen ni donde dormir, por eso todo aporte es necesario, que no quede en promesa, queremos volver a construir nuestro barrio”.

DONACIÓN DE ROPA



Para la mayoría de las familias afectadas por esta tragedia, cualquier aporte o donación es de gran importancia, sin embargo, debido a la situación tan difícil que están atravesando, existen personas que unieron fuerzas para hacerles la vida más fácil.

La ropa es organizada por tallas para entregarlas a las familias afectadas



Y es que por las calles de Las Tejerías se puede observar a ciudadanos que convirtieron su casa en centros de acopio, en especial en la recolección de prendas de vestir en buen estado, ellos se encargan de seleccionarlas por tallas y así poder entregarla de una forma más ordenada a las familias.



Jhesoli Lugo, es una de ellas, se encuentra ubicada en la entrada de la población del barrio El Béisbol, uno de los sectores que más se vio afectado por esta terrible tragedia, ella aunque es habitante de la comunidad, su vivienda no sufrió muchos daños, pero a pesar de eso, decidió ayudar a quienes se encuentran en una condición más difícil.

Jhesoli Lugo



“Estamos ayudando con los donativos que nos llegan de Caracas y Los Teques, tenemos ropa, zapatos, tanto de niños como de adultos, además nos han donado cobijas e insumos, y cuando nos llegan primero se las repartimos a los que están en la parte alta, quienes en si fueron mucho más afectados”.



Mencionó que desde el día domingo se encuentran realizando esta actividad, “estamos ubicados en la entrada de El Béisbol, al preguntar por mi ya saben quien| soy, en esta tragedia tuve familiares afectados, que perdieron hijos y seres queridos, pero a pesar de eso decidimos ponernos de pie y estamos colaborando con la comunidad”.



Lugo recalcó que aunque todo el pueblo de Las Tejerías se vio afectado y marcado por esta tragedia, deben levantarse y salir adelante, “tenemos que darle gracias a Dios, algunos tenemos una vivienda donde dormir, muchos no tienen ni un techo, es difícil pero debemos agradecer por lo que tenemos, sea poco o mucho”.

Carlos Alberto Alvarado



De igual forma, las diferentes iglesias se han organizado para aportar y ayudar a la comunidad, así lo detalló Carlos Alberto Alvarado, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Las Tejerías, manifestó que se encuentran prestando un servicio con muchas iglesias.



“Ellos nos hacen llegar su aporte, nosotros nos encargamos de seleccionarlas, colocarlas por tallas y entregarla a los más necesitados, queremos ayudar a muchos más, así que quien quiera aportar y ayudarnos nos pueden colaborar, somos cinco voluntarios que no vivimos en Las Tejerías pero queremos ayudar a los más necesitados”.



Alvarado indicó que se encuentran al servicio de la comunidad, “sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, pero debemos ayudar a quienes más nos necesitan, pueden traernos sus donaciones y nosotros nos encargamos de entregarlas a quienes están pasando por este terrible momento”.

Vecinos se unieron para preparar comida para sus vecinos

En casi todas las calles se observa un comedor solidario

Cada comedor entrega más de 600 comidas al día

El personal de salud está desplegado en Las Tejerías

MÓNICA GOITIA | elsiglo