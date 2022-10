El nuevo candidato del Partido Popular en el municipio visita alcorconhoy.com, Antonio González Terol: “Quiero convertir Alcorcón en la ‘city’ londinense”

Foto: Cortesía

No han pasado ni dos semanas desde que el Partido Popular designó a Antonio González Terol como el nuevo candidato de la formación en Alcorcón. Pero el político, ingeniero de profesión, exalcalde de Boadilla del Monte y hoy diputado nacional en el Congreso, ya tiene grandes planes para el municipio. Este jueves, a última hora de la tarde, Terol visitó la redacción de alcorconhoy.com, donde hizo ante Víctor Guillén y Álex Jiménez un primer dibujo de todo lo que pretende construir, si termina siendo elegido por los vecinos. Entre sus grandes planes, destaca su idea de mejorar la seguridad, la limpieza o las infraestructuras de una ciudad a la que quiere convertir en la ‘city’ londinense, “pero traída a Madrid”.

¿Qué tal han sido estos primeros días en Alcorcón? ¿Qué se ha encontrado en la ciudad?

Me siento tremendamente honrado por tener esta oportunidad. Me he encontrado una ciudad brillante, con casi 180.000 habitantes. Y cuya gente pide cambios, modernidad y mirar al futuro. Yo llego con esa ilusión. El otro día estuvimos repartiendo banderas y la gente cogía la enseña nacional, sintiéndose identificados por aquello que nos representa a todos, a pesar de lo que algunos digan.

También he visitado comercios, y nos han pedido zonas de carga y descarga. Y más seguridad, que es el gran problema de Alcorcón. He ido a ver también a los vecinos de la Calle Oslo 45. Y he visto cómo no se da solución a sus problemas inmediatos, como que muchas familias vayan a estar siete meses sin vivienda. Y ahí enlazo con otro problema del municipio: se necesita más vivienda para jóvenes, y más oportunidades de empleo.

Los comerciantes, además, me han dado las gracias porque Isabel Díaz Ayuso, en época de pandemia. Y mientras el presidente del Gobierno se dedicaba a cerrar los negocios de las comunidades en las que gobernaba el PSOE. Les permitiese abrir en la Comunidad de Madrid. Hoy, en una cafetería, dos vecinos que son de República Dominicana, me pidieran que le diera las gracias a Isabel Díaz Ayuso por haber permitido que sus negocios siguieran en marcha.

Yo es lo que quiero traer aquí: las políticas que he visto en la Comunidad de Madrid. Lo que pude hacer como alcalde de Boadilla y ganarme la simpatía de muchos conciudadanos. Es posible. Puede haber un mensaje de oportunidad y de mirar al futuro, para que el Alcorcón del siglo XXI llegue de una vez. Y no siga el Alcorcón en blanco y negro que nos pintan Natalia de Andrés y Jesús Santos.

“La seguridad es el gran problema de Alcorcón”

¿Cómo le dieron la noticia de que iba a ser el candidato del Partido Popular en Alcorcón? Que, además, fue con Alcobendas una de las últimas ciudades en las que el PP confirmó a su cara visible…

Fue un lunes por la mañana. Me llamó directamente Isabel Díaz Ayuso. Y me dijo que entendía que había una oportunidad real de que yo, con mi experiencia de gestión, pudiera ayudar a cambiar el signo político de Alcorcón. En mi vida he hecho cosas fáciles y difíciles, pero esto es un reto tan apasionante y me pareció tan atractivo, que no tardé ni cinco minutos en responder. “Por supuesto que sí, Isabel. Yo voy a intentar transformar Alcorcón en una ciudad próspera. Y convertirla casi en la ‘city’ londinense, pero traída a Madrid”.

Y, ¿qué le dijeron en casa? Hace unos años, dijo que su familia había ganado cuando dejó de ser alcalde de Boadilla. ¿Por qué este cambio ahora?

En casa lo han aceptado de buen grado. Porque, además, mis hijos son ahora tres años y medio más mayores de lo que eran entonces (risas). Tengo una niña de cinco años y dos niños de siete y ocho. Que son el amor de mi vida y a los que veréis con frecuencia por las calles de Alcorcón. Ellos saben que su padre es feliz haciendo esto. Ahora, estoy en el Congreso y para mí es un sueño, pero transformar la realidad de un municipio, como lo hice en Boadilla… sueño con hacerlo en Alcorcón. Muchos días no duermo de la ilusión que tengo por empezar a trabajar.

“Sueño con transformar la realidad de Alcorcón”

La política es preciosa. Pero, en Alcorcón, hace muchos años que no vemos un pleno “educado”. En el que se respete la palabra y no haya tensión, muchas veces dando vergüenza ajena a los propios vecinos. ¿Qué estilo de política quiere traer aquí el señor Terol?

Bueno, yo estuve ocho años al frente de una corporación y se lo podéis preguntar a la oposición. Creo que siempre he sido muy respetuoso con todas las posturas, he dejado hablar. No he puesto límites a las mociones presentadas por los grupos políticos y he intentado fomentar la participación de la oposición siempre. Creo que aquí el problema es que existe una crispación creciente, que es el estilo también que Pedro Sánchez ha marcado a nivel nacional. Pero hay que abandonarla. Ya basta. Los ciudadanos ya están hartos de que estemos hablando todo el día de rojos y azules. De hacer esa España a garrotazos. Parece que, si alguien vota al PP en municipios como Alcorcón, es que le han lavado el cerebro. Y no es así.

La gente quiere que su municipio progrese. Y muchos quizá no estén en contra del PSOE globalmente, pero sí de cómo lo está haciendo Natalia de Andrés. O de lo que hace Sánchez a nivel nacional, pactando con Esquerra Republicana o con Bildu. No hay que tener dogmatismos. A mí, en Boadilla, me votó mucha gente que no votaba al PP. Y eso es lo maravilloso de la política. Si logramos bajar el valor del suelo, apagar la crispación, desjudicializar la política, o dejamos de ver a políticos subidos a un coche y gritando con un megáfono. “¡Los trabajadores van a tomar el Ayuntamiento!”, como vimos en su momento al segundo teniente de alcalde de Alcorcón (Jesús Santos)… creo que recuperaremos el orden y nos dedicaremos a lo que quieren los ciudadanos.

Claro que se pueden bajar impuestos en Alcorcón, y sin tocar los servicios públicos. ¿Qué aporto yo que no aportan Natalia de Andrés o Jesús Santos? La experiencia, en muchas administraciones. No sé si ellos pueden decir que han gestionado 2.700 millones de euros. Yo lo hice, como director general de fondos comunitarios. Y con los 60 millones de euros que teníamos en Boadilla, trabajé sin generar déficit y dejando la deuda a cero. ¿Por qué yo pude amortizar el 100% de la deuda en cuatro años, pero Natalia de Andrés no ha podido hacerlo aquí?

¿Cuáles han sido los principales problemas que ha visto aquí? ¿Qué habría que cambiar con mayor diligencia?

El principal problema es la seguridad, y eso me dicen todos los vecinos. Ayer visité negocios en la Calle Oslo, y los dueños de dos de ellos me dijeron que les habían robado nada más abrir. ¿Eso cómo se soluciona? Con policía de proximidad, y con más agentes. Pero claro, hay que entender cuál es tu prioridad. ¿Es dar soluciones a los que te van a votar en las elecciones, o garantizar la seguridad de los ciudadanos? La policía judicial se ha retirado en este Ayuntamiento. Vas a Torres Bellas y te dicen los señores mayores que están asustados, porque le han pegado un tiro en la cabeza a un chico de 19 años. Yo me resisto, ahora como ciudadano de Alcorcón, a normalizar eso, aunque sea un ajuste entre bandas latinas.

A la Policía Nacional hay que dotarla de medios, en vez de llamar a la Delegada del Gobierno para que venga como “Salvemos a la Soldado Natalia de Andrés” cuando hay un follón, diciendo que ahora va a poner una brigada especial contra las bandas latinas. La brigada de información de la Comunidad de Madrid sabe que estas bandas existen desde hace mucho tiempo. Ahora, como hay una cierta alteración del orden público, digo que voy a destinar más recursos. Yo, como diputado nacional, le voy a preguntar al Ministro del Interior si es verdad que estos se han traído.

Por tanto, mi prioridad número uno será garantizar la seguridad. En Boadilla, tuve la tasa más baja de criminalidad de toda la Comunidad de Madrid. Y no por riqueza, porque Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Las Rozas no tenían peores datos. Es cuestión de las políticas que uno ponga en marcha. Conseguí que el Ministerio de Interior trajese más agentes a Boadilla, rehabilité la casa-cuartel de la Guardia Civil y les compramos dos vehículos.

Cuando el Ministerio no podía. Hay que creer en eso. El problema, es cuando tienes a gente en un Gobierno municipal a gente que procede de un partido que aplaude que se pegue a Policías Nacionales, como Isa Serra o Alberto Rodríguez. Que los dos han sido condenados por asalto a la autoridad. Yo lo tengo claro. Voy a sacar la delincuencia de las calles de Alcorcón.

“Me resisto a normalizar que se pegue un tiro en la cabeza a un chico de 19 años”

¿Y qué más problemas ha visto?

El segundo gran problema está en la limpieza. Hay vecinos, que son seguidores de este gobierno, que nos dicen que las calles llegaron a estar más sucias cuando hubo huelga de basuras, y que había hasta ratas. Pero es que aquella huelga fue declarada abusiva por los tribunales, que nombran entre otros al segundo teniente de alcalde (Jesús Santos) como parte de los instigadores. No se puede comparar eso con la media de limpieza de una ciudad. A Alcorcón le han dado la Escoba de Oro, pero yo tenía el municipio más limpio de la Comunidad de Madrid y no me dieron ninguna Escoba de Oro. Yo sé cómo se consiguen esos premios, y no es por la limpieza que tengas.

Antonio González Terol: “Quiero convertir Alcorcón en la ‘city’ londinense”. El candidato, junto a Víctor Guillén y Álex Jiménez

Pero no quiero premios, quiero que los ciudadanos vean, por ejemplo, que no hay grafitis en las paredes. En Boadilla, me encontré un municipio lleno de grafitis por todas partes. Pero, ahora, mirad las placas verdes que hay en la M-50 cuando vayáis por ahí. Las del centro, que son del Ministerio de Fomento, están llenas de grafitis. Pero buscad un solo grafiti en las de Boadilla. ¿Sabéis cuánto tiempo me llevó hacer eso? Estuve un año borrando cada día cada grafiti nuevo. Y, como todos, los grafiteros también se cansan, porque hacer un dibujo lleva tiempo y dinero. Un grafitero quiere impacto, y, cuando se lo quitas, le quitas las ganas de ser grafitero.

En Alcorcón está ESMASA, la empresa pública de limpieza. ¿De qué formas se puede limpiar mejor una ciudad?

Además de quitando los grafitis, se pueden hacer también limpiezas especiales. En Alcorcón, en la Plaza de los Abuelos, por ejemplo, no se hace baldeo de calles. Me he venido a vivir al casco antiguo de aquí, y voy a repasar a diario si hay baldeo de calles. En Boadilla, gastábamos cinco millones de euros al año en la limpieza.

Aquí, se gastan 31 millones. A mí eso no me importa, siempre que sea efectivo. Yo, como alcalde, le pediré a los servicios municipales que limpien, y que limpien mucho. Hay zonas en las que se mancha mucho más el suelo, como las zonas de bares. Las limpiezas especiales, que se hacen con karcher a presión, con agua caliente y jabón, hay que hacerlas al menos dos veces al año. Son unos pocos ejemplos de cosas sencillitas que yo he hecho.

Y, ¿sabéis por qué sé que se puede hacer? Porque yo me subía al camión de la limpieza y me tiraba un día entero con los limpiadores. Al día siguiente, íbamos a otra zona. Y al siguiente, a otra. Así durante ocho años. Aprendí un oficio que no tiene nada que ver conmigo. Ya sé que el segundo teniente de alcalde (Santos) sí que lo tiene, pero me temo que se dedica más a preocuparse por sus amistades que por la limpieza.

“Alcorcón tiene un gran problema de limpieza”

¿Ha podido hablar con Natalia de Andrés, la alcaldesa, desde que ha llegado a Alcorcón?

Nos vimos el otro día, en los cinco minutos de silencio por la tragedia de la Calle Oslo. Por cierto, aprovecho para darle el pésame a la familia y a todos los vecinos que han sido desalojados y a los que ahora dicen que tienen que estar siete meses fuera de sus casas, sin que nadie aporte una solución. En cuanto a Natalia de Andrés, la conocía por los medios de comunicación porque había visto su sentencia de inhabilitación para gestionar bienes públicos y privados. Me dedicó un ‘tuit’ dándome la bienvenida a la ciudad, y le contesté diciendo que venía a ser un gestor eficiente y su alcalde.

Hablamos en privado y me dijo: “¿Cómo estás, ‘paraca’ (en alusión a ‘paracaídas’, término que se utiliza en política para referirse a un candidato que un partido lleva de una corporación hacia otra)?”. Y yo le contesté: “Alcaldesa, yo no insistiría mucho en llamarme ‘paraca’. Porque era lo que me llamaban en Boadilla y terminé siendo el alcalde más votado de la Comunidad de Madrid. Pero es que también te deja mal, porque este ‘paraca’ va a ser tu alcalde”.

Pero vamos, eso fueron chascarrillos y bromas. Yo no vengo a generar ningún tipo de animadversión, y creo que Natalia de Andrés lo ha intentado hacer lo mejor posible. Pero creo que ha fracasado. Es evidente que quebró las cuentas de una empresa pública, y que el CREAA es una tumba en la que se han enterrado cientos de millones de euros de los alcorconeros y los alcorconeras. Y, que las soluciones que se han aportado, son más un sueño y un deseo que una realidad.

Íbamos a preguntarle justo del CREAA. ¿Qué le parecen los proyectos que hay en marcha por parte del Ejecutivo local?

Hay dos. Uno, el de la adjudicación provisional a una empresa audiovisual vinculada a un medio nacional de comunicación, para hacer unos estudios. No sé si esa empresa tendrá la capacidad de invertir todo el dinero que hay que meter para terminar esos edificios. Y, en segundo lugar, el vídeo que vi de Irene Montero y Jesús Santos anunciando una inversión de más de 30 millones de euros que dicen que estará finalizada antes del final de 2023.

Pero el que sepa un poco de gestión… yo no he encontrado un pliego con la redacción del proyecto para la terminación de ese edificio, ni una adjudicación, ni por tanto un pliego para la adjudicación de las obras, ni tampoco cartel de obra ni nada. Todo ese proceso rápido llevaría como tres o cuatro años. Por tanto, me sorprendería que Podemos hiciera una gestión absolutamente imposible, pero que aplaudiría, porque cualquier inversión que venga a Alcorcón, y más ese centro, a mí me parece positiva.

Creo que no estaba pensado para ese fin, sino para otro cultural. Pero se ha decidido que sea un listín telefónico andante, con unas teleoperadoras, para un centro de prevención de la violencia de género, lo cual está muy bien. Por cierto, dijo la ministra (Montero) que Alcorcón era una ‘ciudad violeta’.

Tendrá que explicarme por qué el Ministerio de Interior ha revelado que se han cuadruplicado en el municipio los delitos contra la indemnidad sexual con penetración. Es decir, las violaciones. Otro delito, por cierto, que sacaremos de nuestras calles. Si la ministra me contesta que, como ha dicho Jesús Santos, la obra estará terminada en diciembre de 2023, yo le aplaudiré. Pero si me contesta que no… va a tener que explicar Jesús Santos por qué ha mentido a los alcorconeros y les ha dicho que todo estará terminado para esa fecha.

“Si las obras del CREAA no están finalizadas en 2023, va a tener que explicar Jesús Santos por qué ha mentido a los alcorconeros”

Al respecto de su equipo para la ciudad de Alcorcón. ¿Ya tiene algo pensado? ¿Habrá muchos cambios en relación a las que hoy son las caras del partido en la ciudad?

No he pensado en ello todavía. Y llego sin ningún dogmatismo sobre esto. Cuando yo llegué a Boadilla, con un terrible caso de corrupción que me tocó resolver y judicializar, hice borrón y cuenta nueva. Porque, los que estaban estaban en el partido, unos inocentes y otros culpables, entendía que no eran presentables en una lista electoral. Entonces, empecé a reunirme con todo tipo de colectivos. Y la directora del colegio del casco fue mi concejala de Educación.

El presidente del Club Deportivo Nuevo Boadilla fue el secretario general de mi partido y, luego, el primer teniente de alcalde. Directores generales que habían estado conmigo en la Comunidad fueron mis tenientes de alcalde. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones fue la concejala de Hacienda. Y así un largo etcétera.

Yo inicio ahora mi ‘road-show’ por Alcorcón. Y quiero conocer a mucha gente que pueda aportar a mi lista electoral. No estoy cerrado a nada. Puede haber hasta independientes, si creo que pueden darle algo al futuro gobierno.

¿Se pueden bajar impuestos en Alcorcón, a pesar de la deuda, el Plan de Ajuste y todo lo demás?

Para que el Ministerio de Hacienda nos permita hacerlo, primero hay que salir del Plan de Ajuste. Y, para ello, hay que conseguir, con rigurosidad fiscal, que los gastos no superen a los ingresos. Los presupuestos de las empresas públicas han provocado desviaciones, y esto hace que no estemos siendo ortodoxos, como diría Antonio Beteta, que hoy es concejal del Partido Popular aquí en Alcorcón. Tenemos que salir de ese Plan de Ajuste ya, y a partir de ahí bonificar y bajar impuestos hasta donde se permita. Pero mi compromiso es que lo haremos, en el límite en el que podamos hacerlo.

“Mi compromiso es que bajaremos impuestos, en el límite en que podamos hacerlo”

En Boadilla, cuando llegó se encontró tres polideportivos a medio hacer. Y, cuando se marchó, dos estaban terminados y el otro, casi. ¿Qué idea tiene con el deporte de Alcorcón?

El otro día fui a la presentación del equipo de rugby femenino, en el campo de la Universidad Rey Juan Carlos. Claro, yo veo ese campo, y veo el que yo le hice al Tasman en Boadilla… y me da pena. No logro entender que haya mejor campo en Boadilla del Monte que en Alcorcón. Es tremendo. Me causa tristeza, porque si hay algo que promueve una juventud saludable es que la gente haga deporte, y promover a los que no lo hacen, para que lo hagan. Quiero potenciar las infraestructuras y mejorar el deporte base todo lo posible. Y que las concesiones sean gratuitas para los clubes deportivos, en la medida de nuestras posibilidades.

En estos días, me voy a reunir con el club de natación y waterpolo. No entiendo que la piscina de invierno se arregle en invierno; y la de verano, en verano. Eso solo puede ser fruto de la ineficacia y la inexperiencia, porque no creo que sean tontos. Hay que crear más instalaciones, más espacios… y luchar para que nuestros equipos estén siempre lo más arriba posible.

Además, que pocas ciudades en España tienen la calidad deportiva de Alcorcón, donde hay clubes y deportistas de primerísimo nivel. Como Carla García, atleta y que tiene que entrenar a diario en instalaciones como la pista de atletismo de Santo Domingo, que está en mal estado. Desde el Ayuntamiento indican que su reparación está pendiente de una subvención del Plan PIR de la Comunidad de Madrid que todavía no ha llegado…

El detalle no lo conozco, pero sí que me ha llegado el tema. Cuando uno siendo alcalde se dedica a insultar a la Comunidad de Madrid constantemente… lo normal es que esa relación no fluya. Yo os puedo garantizar que esa inversión llegará conmigo. Y, si no, estoy seguro de que el Ayuntamiento podría hacer una inversión propia para poder arreglar la pista. Otra cosa es que no quiera hacerlo. En mi caso, siempre que he podido apostar por un club, lo he hecho.

Estoy seguro de que llegará esa subvención. Como también, que el nuevo centro de salud de Parque Oeste será brillante. Y apostaré porque llegue el centro de salud del Ensanche Sur. Y hablando de centros públicos: defenderé la educación pública, la concertada y la privada. Hay un centro en el Ensanche Sur al que se lo han hecho pasar bastante mal por el mero hecho de ser católico. De verdad: yo no me voy a meter con nadie nunca por ser católico, evangelista, agnóstico o ateo. Este es un estado democrático de derecho y hay que respetar a todo el mundo.

“Cuando uno siendo alcalde se dedica a insultar a la Comunidad de Madrid, lo normal es que la relación no fluya”

El distrito norte es el gran futuro de Alcorcón, junto a Retamar de la Huerta. Es una de las reservas de suelo más grandes que le quedan a la Comunidad de Madrid por desarrollar. ¿Tiene algo pensado?

Son doce millones de metros cuadrados, que podrán ser el polo de desarrollo de futuro de Alcorcón. Tanto urbanístico, como económico, por las empresas que van a venir y los ingresos que se van a generar. Esas parcelas podrán permitir terminar el CREAA o construir una nueva escuela de música. Pero claro, hace falta saber de urbanismo, ser muy transparente, muy efectivo, y tener buenas relaciones con la administración general del Estado y la autonómica, que son los dos organismos que emiten todos los informes para que todo pueda ponerse en marcha y que existan inversiones.

¿Qué le lleva al señor Terol, a un hombre que nació en Cartagena, es ingeniero industrial de profesión, fue alcalde de Boadilla y ahora es diputado nacional en el Congreso, a querer ser alcalde de Alcorcón?

La misma idea con la que empecé en política: cambiar a mejor la calidad de vida de la gente. Y he visto tanto margen de mejora, que me niego a que los alcorconeros y alcorconeras vean como normal los servicios públicos que tienen. Me he recorrido casi todas las ciudades de España, y Alcorcón puede soñar con ser algo mucho mejor de lo que es hoy, a nivel de infraestructuras y servicios, y pagar muchos menos impuestos. ¿Sabéis lo que es levantarse cada día y decir… “Eso lo he arreglado yo”? Es tremendamente satisfactorio. ¿Qué me lleva a esto? Ayudar a la gente a que su vida sea un poco mejor.

elsiglo, con información de Alarcon Hoy