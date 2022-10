Melián: Estoy sorprendido con el talento de todos estos jóvenes

El primer encuentro del manager de los Tigres de Aragua, Jackson Melián, sirvió para aclarar algunas de las dudas en cuanto a la planificación de la nueva etapa del conjunto aragüeño.

Jackson Melián está complacido con el talento del equipo



El levantamiento de las sanciones por parte de la OFAC, permitió un reencuentro de la divisa con todo el material humano perteneciente al sistema de Major League Baseball, por esta razón muchos jóvenes que son promesa de sus equipos se han sumado a las prácticas en busca de una oportunidad de hacer el equipo.



Melián explicó que se sentía agradecido con la gerencia por esta oportunidad, estuvo en conversaciones con la directiva por un periodo considerable hasta que aceptó el cargo, conociendo la importancia de este equipo.



“Tuve una gran aceptación de la fanaticada cuando estuve aquí como refuerzo y eso me permitió conocer un poco de lo que fue la garra y entrega que siempre ha tenido este equipo, espero que esos fanáticos hoy me acompañen en este nuevo compromiso”, destacó el estratega.



Para el manager la masiva incorporación de jugadores tanto novatos como experimentados ha sido algo satisfactorio, con tan sólo una semana y media de práctica aún no me he sentado a evaluar lo que podría ser el lineup inicial; sin embargo, estamos evaluando detalladamente a los peloteros para aprovechar todas sus habilidades en este torneo.



“Siento que voy a tener un dolor de cabeza agradable con la gran cantidad de jugadores de calidad con los que cuento, además de esto las posibles incorporaciones de los Grandes Ligas servirán para añadirle profundidad al conjunto”, señaló Melián.



Con respecto a la preparación, Melián indicó que ya han comenzado los juegos interescuadras, de esta forma podrá mejorar la preparación de los jugadores y tener una mejor óptica de la deposición de cada individuo.



En cuanto al manejo del grupo, el estratega señaló que lo más importante para manejar el grupo es la comunicación que pueda haber entre los dirigentes y los jugadores.



En cuanto a la comunicación con los jugadores de Grandes Ligas como Jesús Aguilar, Eduardo Escobar y Wilson Ramos, el dirigente señaló que no ha conversado directamente con ellos, pero que si tienen la disponibilidad de jugar, las puertas están abiertas y la fanaticada los está esperando.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo