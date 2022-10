Comisión Especial de la AN inspeccionó zonas afectadas

En horas de la tarde de este jueves, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, en solidaridad con los afectados por la tragedia de Las Tejerías en Aragua, realizó una inspección por la comunidad, en donde los parlamentarios conversaron directamente con las familias afectadas por esta tragedia que golpeó el municipio Santos Michelena durante la noche del pasado sábado.

El recorrido estuvo encabezado por el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, acompañado de los legisladores Pedro Carreño, Nicolás Maduro Guerra, Rodbexa Poleo, Ricardo Molina, Pedro Infante, Rosa León, Luis Eduardo Martínez, José Gregorio Colmenares, Javier Bertucci y otros.

Durante la visita a la zona, los parlamentarios de la Asamblea Nacional acompañaron asimismo a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio; el alcalde del municipio Santos Michelena, Pedro Hernández y demás autoridades militares, quienes fueron guiados por los líderes de comunidad, jefes de calle e integrantes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez, quienes explicaron la situación actual de cada una de las familias de Las Tejerías.

De igual forma, durante las inspecciones a las calles afectadas, las cuales es importante mencionar que en días pasados el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro informó que un total de 775 viviendas resultaron severamente afectadas, de las cuales 123 están en zonas de riesgo, y 317 casas totalmente destruidas, los parlamentario se comprometieron con la comunidad para entre todos recuperar a Las Tejerías.

LA AN SE PONE A LA ORDEN

Luego del recorrido por la población de Las Tejerías, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó que tal como fue decidido durante la sesión del día martes, el parlamento se hace presente en el lugar de la tragedia para ponerse a la orden del presidente Nicolás Maduro.

“El presidente Nicolás Maduro es quien está dirigiendo personalmente todo el proceso de rescate de esta bella población, de más de 54 mi habitantes, ponernos a la orden del M/G Juan Ernesto Sulbarán Quintero, quien es la autoridad única de este proceso de recuperación y rescate de Las Tejerías, así como de la gobernadora Karina Carpio, del alcalde Pedro Hernández, pero sobre todo de este bello pueblo”.

El Jefe del parlamento destacó que en recorrido que realizaron casa por casa, pudieron conversar con los afectados directamente, “lo que notamos son muestra de un profundo heroísmo, maquinistas que tienen cuatro días sin dormir, que han estado acá desde el mismo sábado en la madrugada y domingo en la mañana y cuando les he preguntando si han podido descansar, su respuesta es que no tienen porque hacerlo, ya que hasta que no logren la limpieza de toda la comunidad, ellos no pueden descansar”.

Rodríguez destacó que calles se encontraban totalmente tapiadas, en 48 horas ya se encuentran libre y con acceso de vehículos y limpieza de vivienda, “algo que vimos es que en las edificaciones que fuimos a visitar, cuando se le preguntaba a las personas que están en ellas que si esa es su vivienda, nos indican que fueron a ayudar, la comunidad está allí, vecinos, jefes de calle y comunidad, adelante atendiendo esta emergencia”.

Asimismo, el diputado afirmó que dispusieron el edificio administrativo de la AN para hacer un centro de acopio sobre todo de agua y alimentos para las familias de Las Tejerías, “entendemos que la atención ha sido completa, persona a persona, cualquier habitante de acá que presentó algún problema de salud, atención de viviendas, alimentación, y entre otros, el Gobierno los ha atendido, pero nosotros también queremos aportar”.

En este sentido, indicó que cada uno de los parlamentarios hará guardia en la población de Las Tejerías, para así tener un contacto directo con las personas, “este jueves el diputado de guardia es Nicolás Maduro Guerra.

Recalcó que los ciudadanos deben tener la absoluta certeza que el Gobierno Bolivariano los ayudará a superar esta tragedia, “cada hombre y mujer no van a descansar hasta que esté completamente la belleza del pueblo Las Tejerías, levantadas las viviendas que fueron destruidas, los negocios que fueron destruidos, atendidas las necesidades de salud, y todas aquellas dificultades que presenten, de aquí no nos vamos a mover hasta que no esté completamente recuperado este municipio”.

ASAMBLEA NACIONAL COMPROMETIDA

Más adelante, Jorge Rodríguez dijo que toda la Asamblea Nacional ha asumido el compromiso de ayudar a las familias afectadas por la tragedia de Las Tejerías y destacó además que con gran velocidad se ha avanzado en la limpieza de la comunidad.

“Es impresionante como cada Ministerio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los organismos se han encargado de la limpieza y despeje de las calles, se están limpiando de manera intensiva las casas que quedaron levantadas, como se ha avanzado en los diferentes censos, la gobernadora Karina Carpio informó que más de 400 personas ya están en refugios, además existen espacios solidarios que también están recibiendo atención especial”.

Ante esto, precisó que los legisladores de la Asamblea Nacional se encentran en el lugar en disposición para ayudar, “estamos para lo que se nos ordene, atentos ante cualquier necesidad, nos plantean que la escuela de Las Tejerías está muy dañada, que existe un hospital para ser construido, y nosotros por supuesto pidiendo permiso al presidente Nicolás Maduro y al gabinete ejecutivo, estamos dispuestos a aportar para que el parlamento se encargue de alguna de esas dos obras”.

El presidente de la AN indicó que cualquier cosas que se les encomiende están dispuestos a atenderlos, “en este momento de dolor, tremenda dificultad y necesidad es cuando se prueba el ser venezolano, cuando se prueba la calidad humana, no he escuchado una sola queja, no he escuchado un solo espaviento, al contrario, he escuchado muestras de solidaridad, heroísmo y compasión que nos conmueve profundamente”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó que desde el parlamento nacional han recibido muestras de condolencias, compasión y acompañamiento de países hermanos como lo son México, Colombia, Argentina, Turquía, Federación Rusa, entre otros.



“Además hemos recibido noticias por parte de organismos multilaterales, así como Venezuela siempre es de las primeras que avanza y aporta frente a tragedias naturales que han sufrido otros pueblos hermanos del mundo, así agradecemos la muestra de solidaridad que hemos recibido hasta ahora”, finalizó Rodríguez.

PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN



Los diputados de la Asamblea Nacional de la bancada opositor también estuvieron presentes en la población de Las Tejerías, acompañando al presidente del parlamento Jorge Rodríguez, así como de los otros parlamentarios.

En este sentido, Oscar Ronderos, diputado de la AN, expresó que en nombre de la oposición democrática se encontraban en el lugar colocándose a disposición del pueblo de Las Tejerías, “el pueblo, el estado Aragua hoy vive una triste catástrofe producto de la naturaleza que hoy ha decidido imponerse”.

Recalcó que hicieron acompañamiento a la comisión especial, “estamos acompañando la iniciativa del Gobierno Nacional, además venimos a verificar cuál es la condición de las personas, a dejar constancia con nuestra presencia la solidaridad, afecto y acompañamiento a todo el pueblo de Aragua”.

Por último, apuntó que como oposición presente en el parlamento nacional, también aportarán su granito de arena para ayudar a la población de Las Tejerías.

-“sin diferencias políticas, vamos a entregar una gran donación que traen los compañeros de Acción Democrática, además Alianza Para El Cambio traerá una sopa para todos los ciudadanos, estaremos activos en el puesto de comando y prestaremos nuestra guardia como nos corresponde, estamos comprometidos con Venezuela y sobre todo con este pueblo”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo