Magdaleno reverdece con expo feria artesanal

Cuatro años de oscuridad tuvo que pasar la comunidad de Magdaleno, conocida como la ciudad artesanal del estado Aragua, para que llegara el momento del resurgir y de esto se trata el “Proyecto Feria Magdaleno Reverdece con Cristo”, que tiene como finalidad fomentar el turismo en esta región.

Se inicia la expo feria artesanal Magdaleno Reverdece con Cristo



La época de oro de la población de Magdaleno se fue apagando con el paso de los años debido al deterioro de la vialidad y la mala fama otorgada por los malhechores y sus trampas con la venta de vehículos por Marketplace, lo que provocó la ausencia de los compradores en las tan reconocida mueblerías del lugar, por lo que la vida comercial se fue en picada.



Sin embargo, este 1° de octubre se inició esta expo feria artesanal que significó la unión de los distintos organismos del estado, con el cuerpo pastoral de Magdalena, los artesanos y la comunidad, todos con el único fin de devolverle la vida este pueblo lleno de historia.

Valla realizada por artesanos alusiva a la feria Magdaleno Reverdece con Cristo



Se necesitaron tres semanas de trabajo previo para limpiar distintas áreas que van desde las tres entradas (la principal, la de Güigüe y los avestruces), así como las vías principales y la restauración de los kioscos y locales comerciales que habían estado en el abandono.

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN



La feria se inició con una ceremonia cristiana, dirigida por el cuerpo pastoral, en acción de gracia por los nuevos logros de la comunidad. De igual forma, durante todos los fines de semana a partir de esta fecha, hasta el mes de diciembre, se estarán realizando actividades culturales y deportivas, para mostrar su historia y costumbres ante los visitantes.

Llegan los cargamentos de madera necesarios para el trabajo artesanal



En este sentido, el pastor José Gregorio Ruiz, miembro del cuerpo pastoral de Magdaleno, quienes organizan esta actividad, afirmó que esta es una iniciativa dirigida por Dios, para que la población de Magdaleno vuelva a ser lo que era.

Los artesanos de Magdaleno no se rinden a pesar de las dificultades



“Ha sido grandiosa la aceptación del pueblo, quienes han estado luchando con nosotros, a pesar de los escasos recursos, para lograr la recuperación del pueblo, nos hemos organizado y estamos luchando para que las redes sociales se inunden de lo que Dios está haciendo en Magdaleno”, dijo Ruiz.



Del mismo modo, el pastor hizo referencia a la mala fama que tiene Magdaleno respecto a la inseguridad. “No podemos tapar el sol con un dedo, se dicen muchas cosas negativas, pero los que estamos apostando por el resurgir de este pueblo, somos muchos más y creemos que podemos salir adelante, pero necesitamos del apoyo de todo el estado Aragua, a quienes les decimos que no tengan temor porque esta es una tierra de Dios y estamos trabajando en función de garantizar la seguridad”, continuó diciendo.

Pastor José Gregorio Ruiz, miembro del cuerpo pastoral de Magdaleno



Sobre la culminación de esta feria, el líder religioso aseguró que aunque la fecha tope es el último fin de semana de diciembre, esperan poder continuar con este tipo de iniciativas y estrategias para el resurgir de la ciudad artesanal.

LLUVIA DE BENDICIONES



Por su parte, Jorge Bañez, quien forma parte del equipo organizador de esta feria, representando a la comunidad artesanal. “Somos un grupo que tomamos la iniciativa de darle a Magdaleno un reverdecer, e iniciamos esta feria para que las personas que están fuera del pueblo se den cuenta que todavía existimos y estamos dispuestos a servirle a todo nuestro país”, expresó.



“Para el primer fin de semana tuvimos un éxito total, ya que desde hace 4 años aproximadamente no teníamos una receptividad tan grande, carecíamos de ese tipo de turismo”, relató el artesano, al mismo tiempo que hizo referencia a que era la unión del pueblo lo que hacía falta en Magdalena.



Bañez aprovechó la oportunidad para rememorar el paso de una tormenta tropical hace un mes, cuando el pueblo se vio afectado por las fuertes precipitaciones, a las que él mismo llamó una “lluvia de bendiciones”, debido a que a pesar de los daños materiales, no hubo heridos y además de esto fue el causante de que la comunidad se organizara y aprovechara la visita de los entes gubernamentales para establecer los lazos necesarios e iniciar nuevos proyectos para el resurgir de la población.



“Fue un milagro, no hubo heridos, pero hizo que la comunidad y el estado trabajara en equipo. Nosotros en un principio nos estábamos reuniendo solos, pero ocurrió lo de las lluvias y eso hizo que la gobernadora y la alcaldesa vinieran aquí y nos prestaran el apoyo”, precisó.

ARTE, DEDICACIÓN Y ESFUERZO



Para Joselis Álvarez, arquitecto y artesana del pueblo, el inicio de estas actividades significó una ola de inspiración, tanto para su tesis de grado como para realizar una de las obras de arte más importantes de su vida como artesana y se trata de una valla publicitaria en la entrada del pueblo, realizada en madera como un símbolo del renacer de un pueblo dedicado a este rubro a lo largo de su historia.

Los artesanos de Magdaleno no se rinden a pesar de las dificultades



“Para terminar el letrero fueron tres días de arduo trabajo; lo hicimos sin plantilla con mucha precisión y medida, esto es un trabajo digno de nuestro pueblo y lo hice sin esperar nada a cambio”, resaltó la joven arquitecto.

Joselis Álvarez, arquitecto y artesana del pueblo



“Me siento muy orgullosa porque trabajé en un logo que llevó mucho esfuerzo, fue un arte hecho con amor para nuestro pueblo que queremos que vuelva a ser el de antes, donde entraban turistas y no cabían los vehículos”, continuó.



Además de esto, Álvarez invitó a todos los aragüeños a participar de estas ferias. “Los invito que venga y reciban estas bendiciones que son nuestro arte, ofrecemos calidad en nuestros productos y seguridad para que el cliente se sienta satisfecho”, insistió.

Jesús Martínez, artesano



En otro orden de ideas, Jesús Martínez, otro de los artesanos que hacen vida comercial en dicho sector, mencionó que actualmente están en la búsqueda de retomar la economía de la localidad y así volver a ser la potencia que alguna vez fue.



“Necesitamos difundir esto, que estamos empezando de nuevo, subiendo como la espuma y no queremos que esta expo feria termine nunca, porque queremos brindarle satisfacción verdadera a las familias que buscan muebles de calidad”, indicó.

PARA TODA VENEZUELA



“Estamos aquí para atender a gente de toda Venezuela como lo hacíamos en el pasado”, fueron las palabras finales de este emprendedor, decidido a seguir apostando por el talento local que tiene mucho para dar.

Aragüeños siguen prefiriendo las mueblerías de Magdaleno



En este sentido, María León, otra creadora y comerciante del lugar, se mostró agradecida con Dios y las autoridades gubernamentales que se han preocupado por el pueblo. “Yo todo lo que tengo es porque lo he trabajado, nunca he estado esperando a que el gobierno me regale nada y así crié a mis hijos, pero debo decir que esta alcaldesa se ha preocupado por el pueblo”, aseguró.



Sobre los frutos de la feria, León comentó, “ya empezaron a venir personas y ya se empezó a vender, yo había trabajado incluso en plena pandemia, al igual que otros tres negocios, aunque se burlaban de nosotros porque no venía nadie, pero salíamos con mucha fe y ahora estamos empezando a ver los resultados”.

María León, artesana



Esta artesana es una mujer de 76 años, y lleva viviendo en Magdaleno 58, realizando cojines y muñequería, por lo que expresó su infinito amor a ese pueblo que la vio formarse como artesana y que espera verlo nuevamente convertido en una potencia a nivel nacional.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo