Daniela Alvarado se mostró al desnudo

La actriz venezolana Daniela Alvarado encendió las plataformas digitales, tras subir una foto en la que aseguró que la tomó su esposo, el también actor José Manuel Suárez.

Daniela Alvarado | FOTO: CORTESÍA

En la fotografía se puede notar como la criolla posa como Dios la trajo al mundo y en lo que, al momento de realizar la publicación, la acompañó con un mensaje bastante contundente.

“Esta es una de las fotos que me tomó José Manuel Suárez en nuestro aniversario de bodas, en la anterior no se veía nada tampoco, y en esta menos porque está movida, espero Instagram no la borre. Nunca he sido una persona exhibicionista, pero estas fotos, que además me tomó mi esposo me parecieron hermosas y delicadas, por eso quise mostrarlas”, agregó Daniela Alvarado.

FOTO: CORTESÍA

Asimismo, continuó en el escrito: “No entiendo, de verdad no entiendo cómo es que en esta misma plataforma vemos todos los días traseros, senos, imágenes de sexo y no las borran. Me he cansado de ver personas que utilizan ese tipo de imágenes como bandera, es su marca prácticamente, los vemos publicar fotos insinuantes en ropa interior o cubriéndose los senos y no les bajan la foto, tanto hombres y mujeres. ¿Entonces? ¿Dónde está la balanza?”.

En medio de la controversia, los internautas escribieron en su post: “Totalmente de acuerdo. Aplican el filtro según la conveniencia”, “Muy cierto”, “Se ve muy sensual”, “La verdad estaba brutal, se veía muy artística, más que una exhibición”, “Por qué Instagram bloquea el amor y el arte”.

