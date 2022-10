Faltan dos días para el sorteo de una moto cero kilómetros

A tan sólo dos días para el gran sorteo, una gran cantidad de aragüeños se ha acercado hasta la sede del diario elsiglo a depositar sus cupones y así estar a un golpe de suerte de ganarse una moto cero kilómetros.

Aragüeños a la expectativa del concurso de elsiglo

Este 6 de octubre será el gran día donde se revelará el nombre del ganador que será seleccionado al azar entre cientos de cupones que han sido depositados en el biombo del edificio azul.

Todo esto con la finalidad de premiar a nuestros lectores y seguidores reviviendo las tradicionales rifas del Matutino de los Valles de Aragua, medio de comunicación emblemático en la Ciudad Jardín de Venezuela.

En este sentido, Alfredo Utrera salió muy temprano de su casa en el sector Palo Negro del municipio Libertador, debido a un sueño que tomó como premonición sobre ser el afortunado ganador de este gran premio.

“Soñé que me había ganado la moto, así que me apuré a traer los cupones que tenía guardados y en estos días que me quedan voy a seguir trayendo porque yo compro elsiglo todos los días y estoy seguro que me voy a ganar esa moto”, aseguró Utrera.

Alfredo Utrera

Las nuevas generaciones también decidieron atreverse y llevar sus cupones con la esperanza de ganar el tan conocido concurso, es por esto que Eglimar Sánchez no lo pensó dos veces para ser una de las participantes.

“Estoy motivada para ganarme el premio. Tengo poco tiempo en Maracay soy fiel seguidora de este diario porque me encanta la sección de deporte y la de tecnología y me da gusto que después de tanto tiempo se vuelva a hacer una rifa como esta”, confesó Sánchez.

Eglimar Sánchez

Del mismo modo, José Flores, otro de los fieles lectores, quien asegura que compra elsiglo desde hace más de 20 años, dijo sentirse muy entusiasmado por este concurso. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad en la que este prestigioso medio de comunicación premia a sus lectores rifando esta moto, qué más les puedo pedir a ustedes”, expresó.

José Flores

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA