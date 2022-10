Colas por combustible sigue acechando a los transportistas

La situación actual del combustible en las estaciones de servicio de la entidad ha provocado la paralización de algunas unidades de transporte público lo que pone en riesgo el servicio, pues según los transportistas cada día se hace más difícil surtir sus tanques, mientras se mantienen a la expectativa ante un posible aumento en el costo del diesel.

Las colas son kilométricas

Y es que con el pasar de los días, las colas en las diversas gasolineras de la ciudad se hacen más largas, mientras los conductores se encuentran de brazos cruzados, ya que al aumentar el combustible a 0.50 dólares, cobrando el pasaje actual no les dará la base para los gastos básicos del vehículo.

En este sentido, Wiston Hernández, chofer de una unidad de transporte público, expresó que las colas en las últimas semanas se han intensificado, por lo que como prestadores de un servicio tratan de estirar lo más que se pueda el combustible para así seguir laborando.

“Yo estoy desde las 6:00 de la mañana en la cola y aún me falta para entrar a la estación de servicio, desde hace días las colas han estado más fuertes y meterse en una para echar combustible a precio internacional no es opción, no da la base como transportista”, dijo.

Asimismo, mencionó que desde hace un par de meses se ha hablado de un posible ajuste en el costo de gasoil, lo que ocasionaría la paralización completa del servicio, debido a que esto traería consigo un sinfín de dificultades, “si nos ponen a pagar un combustible a 0.50 dólares no estamos haciendo nada, ni a 0.5 da la base para mantener a flote las unidades, eso no representa un costo operacional, aún está en conversaciones en las mesas de trabajos”, apuntó.

PARALIZACIÓN FORZADA

Por su parte, Héctor Díaz acotó que en ocasiones se han visto de manera forzada a parar la unidad colectiva, ya que sin el combustible es imposible prestar el servicio, y pernoctar en las colas es más pérdida que ganancias, ya que hay días en lo que se van con los tanques vacíos sin oportunidad de producir.

“Es difícil, forzosamente hemos tenido que parar los vehículos y no cumplir con el servicio debido a esta situación, se escapa de nuestras manos, las unidades están en perfectas condiciones pero si no hay combustible cómo hacemos, quien nos da respuesta”, cuestionó.

Indicó que habitualmente suelen surtir de 8 a 10 días, si hay combustible, lo que también es un factor negativo, puesto que en un día el margen de carreras es de 6 a 8 vueltas por unidad, “trabajamos un solo día y duramos siente días sin trabajar, es decir, sin producir y sin poder llevar el sustento diario a nuestros hogares”, sentenció.

EL COMBUSTIBLE NO RINDE

Por otro lado, Rómulo Matías aseguró que luego de surtir el tanque de su vehículo tiene que hacer malabares para seguir prestando el servicio, de manera que acude a las gasolineras dolarizadas para poder “bandearse” y trabajar con más frecuencia.

“La subsidiada nos la dan cada 15 días y eso con un solo día de trabajo se te va y más cuando trabajas en rutas largas, eso no rinde, nos queda es acudir a las bombas dolarizadas, a veces sólo salimos a dar dos o tres vueltas para nos irnos a la casa con las manos vacías”, lamentó.

Finalmente, espera que con el pasar de los días la situación con el combustible se estabilice y puedan seguir prestado el servicio a la ciudadanía, de no ser así se podría ir a un paro prolongado hasta que los organismos gubernamentales den de una vez por toda solución a tan grave problemática de índole nacional.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo