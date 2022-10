Castillo insta a nuevas autoridades elegidas en los comicios locales y regionales de este domingo a trabajar de la mano con todos los niveles del Gobierno a favor de los ciudadanos y a combatir “el gran problema” de la corrupción.

FOTO CORTESIA

Castillo insta a nuevas autoridades

“Invoco a las nuevas autoridades que, si no trabajamos de la mano los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional), poco o nada se hará”, sostuvo Castillo durante un acto oficial en el departamento de Amazonas.

El mandatario saludó a los regidores, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores regionales a quienes “el pueblo ha depositado su confianza” en las recientes elecciones locales y regionales, y cuyos resultados aún están siendo contabilizados.

Aseguró que los convocará al Palacio de Gobierno para conocer “su plan de trabajo y su perspectiva” y que su gestión “está comprometida con las autoridades salientes y entrantes”.

Agregó que espera que los elegidos “hagan todo lo posible para responder la expectativa que le ha dado la población”.

Plena disposición para trabajar juntos

“Este Gobierno tiene la plena disposición para trabajar juntos y ver que la población no come discursos, la población no se alimenta de ideologías, de críticas. Nuestro pueblo necesita tener un centavo en el bolsillo, un pan para llevarse a la boca y de eso tenemos que estar preocupados todos los días”, aseveró.

En ese sentido, instó a las nuevas autoridades a invertir “el último centavo a favor de la población” y a combatir el flagelo de la corrupción.

“Esta corrupción que somos todos testigos, que hace tiempo, hace décadas, y hoy se quiere cubrir como un manto para echarle la culpa directamente al Gobierno y hacer ver que este gobierno también es igual que ellos”, apostilló el jefe de Estado, quien está siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía por presuntos casos de corrupción.

Perú celebró este domingo sus elecciones regionales y locales con la convocatoria a votar de más de 24,7 millones de ciudadanos, que debían elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales.

Los peruanos también votaron para elegir a 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.

Fuente:EFE