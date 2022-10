Ciudadanos a la expectativa por puesta en marcha del VeTicket

Tras el anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la implementación del VeTicket, en pro de un mejor desenvolvimiento de los venezolanos a la hora de cancelar la tarifa del pasaje, fueron muchos los habitantes del eje Este del estado Aragua, quienes opinaron sobre la puesta en marcha de la modalidad y sus posibles contras.

Pasajeros esperan que todo fluya a cabalidad por su bienestar



Y es que para nadie es un secreto, que la aplicación VeTicket, la cual ya ha sido aplicada en el gremio de transportistas en varios municipios del país, facilitará el pago del pasaje del transporte público terrestre, puesto que reduce la utilización del efectivo, por parte del usuario y el transportista. El proceso se realizará a través de la plataforma de Patria.



Sin embargo, la explicación realizada en cuanto a este tema por parte de las autoridades no ha llegado aún a cabalidad a los pasajeros, quienes mantienen un “sabor agridulce”, con respecto a esta alternativa, puesto que si bien les parece viable y acertada, también los pone a pensar un poco en cuanto al proceso de generar los tickets y la utilización de los dispositivos de alta gama.



“De verdad veo esta nueva medida factible, para nosotros los ciudadanos de a píe que a diario debemos resolver y parir como dicen por ahí el pasaje, entonces, ya nosotros con esta facilidad podemos hacer una inversión sólo para pasaje y nos ahorramos la pedidera de avances en efectivo o las colas en los bancos. Yo normalmente gasto para transportarme, seis bolívares, con mi familia es mucho más y el problema es el efectivo”, mencionó Adrianyelis Escobar.



La señora Mary Mesa agregó: “Es muy buena la medida que van a tomar a favor de nosotros los pasajeros que siempre somos los más atropellados, más ahora que los niños y jóvenes van a entrar a los colegios de manera regular. No conocía de este tema del VeTicket, pero de verdad que de implementarse como debe ser, sería de mucha ayuda”.



De acuerdo con las opiniones anteriores, de lo beneficioso que sería este método de pago, muchos cuestionaron algunos tópicos, como la falta de información acerca de la app y las alternativas de cancelación, tomando en cuenta las fallas con las redes de Internet.

Ciudadanos a la expectativa de la implementación del VeTicket



“Me parece buenísima la idea, por la ayuda, ya no lucharíamos tanto para conseguir el efectivo. No obstante, me pone a pensar un poco en los adultos mayores o en las personas que no tengan la posibilidad de tener un teléfono inteligente, una computadora o simplemente vivan en una zona alejada; pienso que deberían primero estudiar esos casos, para que todos de verdad nos veamos beneficiados”, dijo Yorlexi Larios.



Igualmente, Blanca Ortiz aseveró: “De verdad es bastante bueno el proyecto por sus pro, como el cobro de una tarifa establecida y que todo sea más ordenado; pero debe ser bien canalizado. Hasta ahora es muy poco lo que conozco acerca del tema, porque no hay información en ningún medio de comunicación o red social. A pesar de esto, tienen que tomar en cuenta que vivimos en un país donde el Internet es intermitente y todo el proceso según entiendo, es a través de la página Patria, entonces qué pueden hacer las personas que no logren entrar o que no tengan ese portal activo. Hay que pensar en todos. De ser resueltos todos estos posibles aspectos negativos, pienso que sería bastante beneficioso”.



Por su parte, Alberto Rojas puntualizó: “Son estrategias para ayudar a los ciudadanos supuestamente, pero de verdad, todo debe ser bien analizado, donde todos nos veamos favorecidos. Se sabe que ahorita todo es la tecnología, pero tenemos zonas lejanas, donde la comunicación es imposible, entonces las personas tendrán que hacer más maromas, que las que realizan para conseguir efectivo”.



En resumidas cuentas, los pasajeros de esta parte de la región aragüeña esperan con expectativa que arranque esta modalidad, ya que representa una ayuda para ellos y sus núcleos familiares. Asimismo, esperan que exista mayor información acerca del tema, para así irse empapándose y no tener tantas incógnitas.

DANIEL MELLADO | elsiglo