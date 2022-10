Despejaron tramos afectados y reabrieron el paso a Ocumare

Después del mediodía de ayer, restablecieron el paso a Ocumare de la Costa, luego que las autoridades regionales ordenaran el viernes por la noche el cierre preventivo desde Maracay hacia esa localidad, debido a los deslizamientos de tierra que se registraron en diferentes tramos, entre ellos los kilómetros 8, 9 y 11.

Labores realizadas en el kilómetro 8 de la carretera hacia Ocumare



Las labores de despeje de la vía comenzó pasada las 9:00 de la mañana; se realizaron los trámites correspondientes para que una máquina pesada llegara a los diferentes sitios considerados de impacto, y con ello poder remover el material vegetal, sedimentos y rocas que cayeron de la montaña del Parque Nacional Henri Pittier, que se deslizaron después de las 7:00 p.m. del viernes, como consecuencia de las fuertes lluvias en los últimos días.



En los trabajos actuaron funcionarios de diferentes órganos de la región, entre ellos, Vías de Aragua, Protección Civil, Bomberos de Aragua e Inparques, quienes de acuerdo a información conocida en el sitio, estuvieron monitoreados por la gobernadora Karina Carpio, así como del comandante de la ZODI Aragua, G/D Edward Betancourt Güdiño; el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, general de División Marlon Dulcey Parada y el director de PC, Hugo Gutiérrez.

Funcionarios de distintos órganos de seguridad y de prevención estuvieron presentes en las zonas de impacto



Se pudo constatar que el material removido no era tan abundante como otras situaciones similares, pero los funcionarios que estuvieron al frente de los trabajos consideraron ejecutar las tareas paulatinamente para despejar totalmente la vía en ambos sentidos, en virtud de garantizar la seguridad de las personas que transitan por el lugar.

Mientras se realizaban los trabajos se permitió con sumo cuidado el paso de transporte público y ambulancias de Ocumare a Maracay



Cabe destacar que mientras se realizaban los trabajos en los kilómetros mencionados, los turistas que habían planificado disfrutar de un día de playa, se apostaron en las inmediaciones de la alcabala de la GNB en El Limón, esperando que reabrieran la carretera; algunos ciudadanos mostraron su malestar por la tardanza de llevar los procedimientos de despeje de la vía, afirmando que en circunstancias como estas, las autoridades no deben esperar “hasta mitad de mañana” para coordinar los trabajos respectivos”.



El tramo más afectado fue en el kilómetro 8. En ese lugar, las labores tuvieron que emplearse a fondo, porque la vía quedó totalmente cerrada por el material que se desprendió desde la montaña.



A medida que avanzaban las tareas, de una forma controlada pasaban algunos vehículos, en especial unidades de transporte público de Ocumare a Maracay, y ambulancias (por emergencias). La orden fue clara, mientras no se despejaran las zonas de impacto, no había acceso hacia Ocumare.

Personas que habían planificado su día de playa se apostaron en las inmediaciones de la alcabala



Cumplido el objetivo, con control, se reabrió el paso. De los turistas, una parte mostró su alegría por la decisión de las autoridades regionales de permitir el tránsito por esa vía, mientras otros aseguraron que para no perder la ilusión, llevarían a sus hijos “a mirar la playa, darse un chapuzón rápido y regresar prácticamente de una vez y con ello evitar carretera por la noche”.



Algunas personas decidieron abortar la faena planificada, porque perdieron “toda la mañana esperando la conclusión de los trabajos”; con impotencia, encendieron sus vehículos, realizaron las maniobras para salir de la larga cola y se marcharon.

DESDE LA MADRUGADA



Héctor Pacheco aseguró que se preparó muy temprano para ir a la playa junto a su familia. “Se hizo un gran esfuerzo para planificar este viaje; uno puede entender que las cosas de la naturaleza uno no puede luchar, pero lo que es incomprensible, es que si se está monitoreando la situación, porqué esperar hasta tarde de la mañana para iniciar los trabajos; estamos aquí prácticamente desde las 5:00 de la madrugada”, expuso.

En tres tramos se registraron deslizamientos de tierra



La señora Belkis Mendoza también mostró su malestar por la tardanza. Dijo, “uno puede comprender todo esto, pero cómo se le explica a los muchachos y no me vengan a decir que con disciplina. Ellos se ilusionan, entonces, cómo indicarles que no se puede ir, porque las labores de despeje de la carretera tardarán una hora más; aquí llegamos a las seis y ya el reloj va a marcar las 12:00 del mediodía”.

Belkis Mendoza



William Coronel si mostró su molestia al ser abordado sobre el asunto. “Sabemos de las lluvias, pero si realmente están supervisando entonces porqué no tomar manos a la obra de inmediato. Tienen que esperar hasta última hora para tomar las decisiones”, resaltó.

William Coronel



Por su parte, Richard Gamboa comentó que esperaría las horas necesarias en la cola hasta que restablezcan el acceso a Ocumare. “Nosotros estamos esperando desde las 6:00 de la mañana. Y no nos hemos ido, porque tenemos alquilada una casita en la playa. Esperamos que abran el paso y con el favor de Dios tomaremos rumbo a la costa”, recalcó.



Finalmente, Esteban Palacios afirmó, “hay una cola de unos dos kilómetros aproximadamente y esto no se mueve. Estos trabajos de despeje hay que ejecutarlos a primera hora de la mañana; pienso que con este sol que nos ilumina, están esperando lluvia, esto se llama falta de organización”.

HBRI. | elsiglo