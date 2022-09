Ramón Flores dirá presente con Bravos de Margarita

Se pudo conocer a través de un reporte de LVBP en la Jugada, que el jardinero Ramón Flores anunció que estará desde el primer día de la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Bravos de Margarita.

Flores indicó que desde el primer día de juegos estará disponible para jugar, mientras que para los entrenamientos se integrará a la mitad de ellos, pero que se encuentra preparándose por su cuenta ya que tiene muchas ganas de estar con el equipo.

LO QUE PIENSA DEL EQUIPO



Flores expresó que considera que para esta nueva zafra son un equipo mejor que en años anteriores, debido al gran trabajo que ha hecho la gerencia contratando peloteros de experiencia y jerarquía. Añadiendo que se sienten las ganas y energía debido al resultado de las últimas dos campañas, teniendo la certeza de que en esta nueva edición de la pelota criolla volverán al Round Robin.

SOBRE LUIS DORANTE



“Dorante es un mánager ganador, es alguien que conce la Liga, debido a su agresividad con las jugadas además del liderazgo que ejerce aunado a su experiencia. Me gusta la llegada de él al equipo, es un gran tipo.” Dijo Flores.

EL REGRESO A MARGARITA



El patrullero expresó que es un honor volver a jugar en la Isla de Margarita, ya que el equipo necesita que sus fanáticos vean que juegan para ellos y que siga creciendo la afición insular.

SU ROL EN LOS BRAVOS



“En verdad me pone muy feliz que se me considere un pelotero franquicia o importante de Bravos. Creo que ese rol me lo he ganado con trabajo y ayudando a todos los muchachos más jóvenes. Eso es lo que sueña cualquier jugador cuando empieza su carrera. Estoy muy feliz en la organización.” Expresó el guardabosques.

NÚMEROS DE RAMÓN FLORES



La temporada pasada Flores se llevó la corona de bateo y peleo por el premio al Jugador Más Valioso, debido a que disparó 67 imparables en 208 viajes a la caja de bateo, anotando 43 carreras, remolcando 22, disparando cuatro cuadrangulares para dejar un promedio de bateo de.416 y un OPS de 1.097.



Además en las últimas dos temporadas ha sido el pelotero con más carreras creadas con un total de 75.3, es el cuarto con más bases alcanzadas con 154, el segundo con más inatrapables y anotadas con 109 y 74 respectivamente, además de ser el criollo con más boletos con 63.

