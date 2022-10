A pocos días del inicio del nuevo periodo escolar, el sector educación se mantiene a la expectativa, ya que ninguna de sus exigencias han sido cumplidas, por lo que se encuentran trabajando en una agenda de lucha.

Gricelda Sánchez, presidenta de Fordisi

En esta oportunidad, el gremio de la educación aragüeña estuvo acompañado de la dirigente gremial y educadora Gricelda Sánchez, presidenta de Fordisi, quien manifestó que actualmente se lleva a cabo una mesa de negociación con la ministra de Educación, Yelitze Santaella.

“No vamos a permitir que se firme una nueva convención colectiva sin que antes se reconozca la deuda y se cancele en la cuenta de todos los trabajadores la deuda que tiene el Ministerio de Educación para con los trabajadores, los obreros y los administrativos también forman parte de las escuelas, los educadores no vamos a esperar que nadie nos defienda, nosotros mismos vamos a salir a las calles”.

Asimismo, Sánchez indicó que es necesario que se firme un contrato que permita que los maestros, quienes son padres y madres de familia, tengan como mandar sus hijos a las escuelas, “el sueldo no permite que los venezolanos hoy puedan vivir, nuestros niños también se están viendo afectados por esos contratos que hoy son violados en Venezuela”.

La presidenta de Fordisi manifestó que asistirán a las aulas de acuerdo a las posibilidades de cada una de ellas, “no todas las escuelas están en condiciones, a la mayoría no se les realizó adecuaciones a la planta física, no es sólo un tema de salarios para los docentes, es también las infraestructuras, de cada 10 escuelas que visitamos, unas 7 tienen problemas en los servicios básicos”.

De igual forma, recalcó que muchas escuelas no cuentan con el servicio de agua y luz, “cómo volver cuando se tiene una matrícula de 200 o más estudiantes si no se tienen baños de calidad, tenemos escuelas donde los docentes han optado por pedir perolitas para que los pequeños hagan sus necesidades”.

En este sentido, Sánchez destacó que se deben tomar medidas, ya que no se trata de que el docente no quiera volver a las aulas, sino que las condiciones no son las más adecuadas, “estamos llamando a nuestros docentes para que realicen asambleas de padres, madres y representantes, y que estos también se incorporen a la lucha del maestro, que no es otra cosa que la lucha del presente y futuro de sus hijos”.

Por último, la docente denunció que hoy en día los maestros están siendo perseguidos y acosados, “existe una violación permanente a sus derechos laborales, en muchas escuelas los directores no dejan entrar a los docentes que protestan y que denuncian lo que está ocurriendo en Venezuela, el Gobierno debe encargarse de lo que es la educación pública y de calidad para los jóvenes, así lo establece nuestra Constitución”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA