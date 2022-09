Los Premios Billboard de la música latina 2022 se celebran este jueves, 29 de septiembre, en el Watsco Center de Miami (EEUU). Un año más, la famosa revista musical estadounidense celebra lo mejor de la música latina que ha sonado en su chart y cuyas nominaciones están bastante alejadas de lo que ocurre en los Latin Grammy.

Este año, los Billboard de la música latina regresan por todo lo alto. Y es que el público tenía muchas ganas de volver a disfrutar de la ceremonia en directo, haciendo Sold Out días antes de la ceremonia.

La ceremonia de entrega de los Premios Billboard Latinos se podrá seguir en nuestro país a partir de las 01:00 de la madrugada de este viernes en el canal internacional de Telemundo.

¿Quiénes serán los ganadores de los premios Billboard Latinos 2022?

Este 2022 parten como favoritos dos grandes estrellas de la música: Bad Bunny y Karol G. El puertorriqueño y la colombiana son los máximos nominados de esta edición, compitiendo en todas las grandes categorías.

Bad bunny

Bad Bunny vuelve a ser el gran favorito de los premios. El cantante suma un total de 23 nominaciones gracias al éxito de Un verano sin ti. Por supuesto, el artista se encuentra compitiendo en las principales categorías como Mejor artista del año.

Si nos ponemos a ver el listado completo, algunos de los temas más exitosos de Un verano sin ti aparecen en las principales categorías. Me porto bonito, Tití me preguntó, Ojitos Lindos y Party están en Canción del año, Canción del año en streaming o Canción Latina Vocal Event. Lo curioso es que en esta última categoría Bad Bunny aparece cuatro veces de cinco. Solo Karol G y Becky G compiten contra él con Mamii.

Bad bunny y Karol G favoritos en el genero

Como era de esperar, Bad Bunny también compite en las categorías de Artista del año y en la de mejor álbum. Y, teniendo en cuenta que el artista ha coronado el chart Billboard durante varias semanas, tiene toda la pinta de que se los va a llevar.

La segunda favorita de la noche es Karol G. La bichota suma un total de 15 nominaciones. Gracias al éxito de Mamii junto a Becky G y a Provenza, la estrella puede sumar varios micrófonos dorados a su estantería.

Al igual que Bad Bunny, Karol G compite en las categorías principales (quitando la de álbum del año). De este modo, podría llevarse los premios de Mejor artista y Mejor canción del año.

Becky G también se encuentra como una de las artistas con más menciones este año, con 11 nominaciones gracias a la colaboración de Mamii con Karol G.

No hay que perder de vista a Farruko teniendo once menciones este año. Incluyendo mejor artista. El top cinco de máximos nominados lo cierra Rauw Alejandro con diez menciones.

Españoles que se pueden llevar premios

Raphael se llevará este 2022 el Premio Billboard a la Música Latina que reconoce toda una carrera. El mundo de la música se rendirá ante los 60 años de trayectoria que tiene el artista.

Raphael

Rosalía y Enrique Iglesias tienen el mismo número de nominaciones: un total de tres. La catalana se queda fuera de las principales categorías, a pesar de tener uno de los mejores discos del año, según la crítica (Motomami). Un álbum que ha arrasado en las nominaciones de los Latin Grammy.

Por su parte, Enrique puede llevarse el premio a mejor Gira del año; Artista Latin Pop y Álbum Latin Pop por Final Vol.1.

Aquí dejamos la lista completa de nominados para los premios Billboard:

Artist of the Year

• Bad Bunny

• Farruko

• Jhayco

• Karol G

• Rauw Alejandro

Artist of the Year, New

• Ivan Cornejo

• Los Gemelos de Sinaloa

• Los Lara

• Luis R. Conriquez

• Yahritza y Su Esencia

Tour of the Year:

• Bad Bunny

• Los Bukis

• Maluma

• Marc Anthony

• Ricky Martin & Enrique Iglesias

Crossover Artist of the Year

• Chris Brown

• DJ Khaled

• Ed Sheeran

• Rvssian

• Shawn Mendes

• Skrillex

SONGS CATEGORIES

Hot Latin Song of the Year:

• Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

• Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

• Bad Bunny, “Yonaguni”

• Becky G & Karol G, “Mamiii”

• Farruko, “Pepas”

Hot Latin Song of the Year, Vocal Event:

• Aventura & Bad Bunny, “Volví”

• Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos Lindos”

• Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

• Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

• Becky G & Karol G, “Mamiii”

Hot Latin Songs Artist of the Year, Male:

• Bad Bunny

• Chencho Corleone

• Farruko

• Jhayco

• Rauw Alejandro

Hot Latin Songs Artist of the Year, Female:

• Anitta

• Becky G

• Kali Uchis

• Karol G

• Rosalía

Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group

• Aventura

• Calibre 50

• Eslabon Armado

• Fuerza Regida

• Grupo Firme

Hot Latin Songs Label of the Year

• Music VIP

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

Hot Latin Songs Imprint of the Year

• Carbon Fiber

• Duars Entertainment

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

Latin Airplay Song of the Year

• Aventura & Bad Bunny, “Volví”

• Becky G & Karol G, “Mamiii”

• Farruko, “Pepas”

• Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El Incomprendido”

• Rauw Alejandro, “Todo de Ti”

Latín Airplay Label of the Year

• Lizos

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

Latin Airplay Imprint of the Year

• Duars Entertainment

• Fonovisa

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

ALBUM CATEGORIES

Top Latin Album of the Year

• Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

• Farruko, La 167

• J Balvin, Jose

• Karol G, KG0516

• Rauw Alejandro, Vice Versa

Top Latin Albums Artist of the Year, Male:

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

• Rauw Alejandro

Top Latin Albums Artist of the Year, Female:

• Becky G

• Kali Uchis

• Karol G

• Natti Natasha

• Rosalía

Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group:

• Aventura

• Calibre 50

• Eslabon Armado

• Los Bukis

• Maná

Top Latin Albums Label of the Year:

• Del

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

Top Latin Albums Imprint of the Year:

• Del

• Duars Entertainment

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

LATIN POP CATEGORIES

Latin Pop Artist of the Year, Solo:

• Becky G

• Camilo

• Enrique Iglesias

• Kali Uchis

• Sebastián Yatra

Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group:

• Bomba Estéreo

• CNCO

• Jesse & Joy

• Maná

• Reik

Latin Pop Song of the Year:

• Becky G & Karol G, “Mamiii”

• Karol G, “Provenza”

• Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

• Sebastián Yatra, “Tacones Rojos”

• Shakira & Rauw Alejandro, “Te Felicito”

Latin Pop Airplay Label of the Year:

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

• WK

Latin Pop Airplay Imprint of the Year:

• Duars Entertainment

• Hecho a Mano

• RCA

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

Latin Pop Album of the Year:

• Becky G, Esquemas

• Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

• Jay Wheeler, De Mi Para Ti

• Rosalía, Motomami

• Sebastián Yatra, Dharma

Latin Pop Albums Label of the Year:

• Interscope Geffen A&M

• RCA

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

Latin Pop Albums Imprint of the Year:

• Capitol Latin

• Hecho a Mano

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

• Warner Latina

TROPICAL CATEGORIES

Tropical Artist of the Year, Solo:

• Carlos Vives

• Elvis Crespo

• Marc Anthony

• Prince Royce

• Romeo Santos

Tropical Artist of the Year, Duo or Group:

• Aventura

• Gente de Zona

• La Sonora Dinamita

• Los Ángeles Azules

• Monchy & Alexandra

Tropical Song of the Year:

• Aventura & Bad Bunny, “Volví”

• Don Omar & Nio Garcia, “Se Menea”

• Marc Anthony, “Mala”

• Marc Anthony, “Pa’lla Voy”

• Romeo Santos, “Sus Huellas”

Tropical Airplay Label of the Year:

• Columbia

• Rimas

• Saban

• Sony Music Latin

• WK

Tropical Airplay Imprint of the Year:

• Aura

• Hecho a Mano

• Rimas

• Sony Music Latin

• Unisono

Tropical Albums of the Year:

• Buena Vista Social Club, Ahora Me Da Pena EP

• Carlos Vives, Cumbiana II

• El Gran Combo de Puerto Rico, De Trulla Con El Combo

• Luis Vargas/ Frank Reyes, Grandes de La Bachata: Vol. IV

• Marc Anthony, Pa’lla Voy

Tropical Albums Label of the Year:

• BMG

• Discos Fuentes

• Sony Music Latin

• The Orchard

• Universal Music Latin Entertainment

Tropical Albums Imprint of the Year:

• Norte

• Premium Latin

• Sony Music Latin

• The Orchard

• Top Stop

LATIN RHYTHM CATEGORIES

Latin Rhythm Artist of the Year, Solo:

• Bad Bunny

• Farruko

• J Balvin

• Karol G

• Rauw Alejandro

Latin Rhythm Artist of the Year, Duo or Group:

• Baby Rasta & Gringo

• Los Legendarios

• Piso 21

• Wisin & Yandel

• Zion & Lennox

Latin Rhythm Song of the Year:

• Aventura & Bad Bunny, “Volví”

• Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

• Bad Bunny, “Yonaguni”

• Becky G & Karol G, “Mamiii”

• Farruko, “Pepas”

Latin Rhythm Airplay Label of the Year:

• Republic

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

• Warner Latina

Latin Rhythm Airplay Imprint of the Year:

• Carbon Fiber

• Duars Entertainment

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latino

Latin Rhythm Album of the Year:

• Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

• Farruko, La 167

• J Balvin, Jose

• Karol G, KG0516

• Rauw Alejandro, Vice Versa

Latin Rhythm Albums Label of the Year:

• Interscope Geffen A&M

• Real Hasta La Muerte

• Rimas

• Sony Music Latin

• Universal Music Latin Entertainment

Latin Rhythm Albums Imprint of the Year:

• Carbon Fiber

• Duars Entertainment

• Real Hasta La Muerte

• Rimas

• Universal Music Latino

