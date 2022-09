Obreros educacionales protestaron en la Gobernación del estado Aragua

En la mañana de este jueves, al menos 700 obreros de educación pertenecientes a la nómina estadal, se concentraron en las afueras de la Gobernación del estado Aragua en una manifestación pacífica para exigir el pago correspondiente a la deuda del contrato colectivo vencido desde hace 20 años.

Obreros educacionales exigen pago de la deuda del contrato colectivo vencido hace 20 años



Más de 3.000 trabajadores de los 18 municipios, se han visto afectados por esta situación, ya que han manifestado que no recibieron el pago del bono vacacional y recreacional que les fue cancelado a los trabajadores públicos dependientes del Ejecutivo nacional.



Alrededor de las 9:30 de la mañana, José Hernández, presidente del sindicato de obreros educacionales, ingresó a las instalaciones de la Gobernación del estado Aragua con la finalidad de ser atendido por el ejecutivo regional, en la búsqueda de una pronta solución a este problema.

“Solicitamos a la gobernadora Karina Carpio el pago de los uniformes, el contrato colectivo vencido hace 20 años y el ingreso de personal de todos los planteles”, expresó Cheiry Hernández, secretario de reclamos del sindicato de obreros educacionales.

Cheiry Hernández, secretario de reclamos del sindicato de obreros educacionales



Asimismo, aseguró que los trabajadores están siendo atropellados y acosados por los directores de los distintos planteles, quienes no aprueban que se encuentren en acción de protesta, por lo que exigen respeto.



“Mientras no recibamos respuesta estaremos de brazos caídos y no nos reincorporamos a las actividades, no es posible que tengamos 52 cláusulas incumplidas del contrato colectivo, entre otros beneficios que poco a poco nos han ido quitando y aún así tengamos que trabajar”, continuó el secretario.



En este sentido, los manifestantes también insistieron en hacer referencia al pésimo estado de las instituciones educativas a pocos días para el regreso a clases.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo