Obreros Educacionales no volverán a las aulas si no escuchan sus reclamos

A pocos días del inicio del nuevo periodo escolar, para el gremio de la educación todavía son muchos los problemas que los afectan, por lo que el sindicato de obreros educacionales advirtieron que si en esta semana no son escuchados sus reclamos, no volverán a las aulas de clases.

José Hernández, presidente del Sindicato Obreros Educacionales de Aragua



Al respecto, José Hernández, presidente del Sindicato Obreros Educacionales de Aragua, manifestó que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de respuestas por parte del gobierno regional, “el 2 de agosto llevamos a la Inspectoría del Trabajo un pliego, con la finalidad de ser oídos y atendidos, pero aunque nos convocaron con la Procuradora del estado Aragua, no nos han dado más respuesta”.



Asimismo, destacó que de 75 cláusulas que tiene la contratación colectiva, 55 están siendo incumplidas, “tenemos más que razones suficientes para irnos a un paro regional y no arrancar el año escolar, sin embargo, somos creyentes del diálogo y hemos tratado por otro lado, pero ya van 16 solicitudes de audiencias enviadas a la gobernadora Karina Carpio, y no nos ha atendido, nos ha enviado a su secretario privado que lo que ha hecho es regañarnos”.



Hernández manifestó que en días pasados fueron despedidos unos 280 trabajadores, a quienes además se les negó el derecho a la defensa, “la junta directiva no fue notificada, además los directores le prohíben a los trabajadores que asistan a las asambleas sindicales, negándoles los permisos, tenemos directivos sindicales que han sido suspendidos sólo por reclamar los derechos de los trabajadores”.

La sede del sindicato presenta problemas de filtración y las denuncias no han sido atendidas



De igual forma, el presidente del Sindicato Obreros Educacionales de Aragua denunció que desde hace más de dos años a los trabajadores se les hace el descuento sindical, pero no se los entregan a la junta directiva, “lo mismo pasa con la Caja de Ahorro, la sede sindical se encuentra en muy mal estado, con problemas de filtración, aunque hemos notificado no hemos recibido respuestas”.



Además recalcó que tampoco se les entrega la nómina de personal, “las prestaciones sociales no nos la han dado más nunca, las condiciones de trabajo donde reglamentamos la manera de elaborar en las instituciones cada momento son violentadas, en la jornada de trabajo cada directivo pone la hora laboral que le da la gana”.



Por último, Hernández informó que existe un ausentismo laboral en las escuelas, “debido a la pandemia del Covid-19 y los demás problemas que nos afectan, en estos momentos Aragua necesita unos 700 trabajadores para cumplir la meta del nuevo año escolar en la diferentes instituciones, de igual forma desde hace 20 años esta institución no firma contrato colectivo, por esto todo depende si somos atendidos esta última semana, de no ser así los obreros educaciones no arrancan el nuevo año escolar”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA