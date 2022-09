De acuerdo con el departamento de Documentación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en los últimos meses se han disparado las denuncias por la circulación de dólares falsos de baja y alta denominación en todo el territorio nacional.

Los comerciantes informales son los más afectados por las falsificaciones

Según los funcionarios, el cuerpo policial recibe entre 4 y 5 denuncias mensuales de los usuarios víctimas de estos chantajes, por lo que instan a la colectividad a estar alerta ante este nuevo mecanismo de estafa donde suelen usar el billete de 5 dólares para falsificar e incrementar su valor a 50 dólares de manera ilegal.

En este sentido, los expertos recomiendan girar y tocar los billetes a la hora de recibirlos, para así evidenciar la marca de agua, la impresión en alto relieve y la tinta de ambos colores, además se debe identificar la designación de letra y número de serie en cada dólar, para ayudar a reconocer si los billetes son reales o son falsos.

COMERCIANTES EN ALERTA

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por algunos comercios del centro de Maracay, pudimos conversar con varios comerciantes y dueños de negocios, quienes aseguraron estar en alerta ante este nuevo mecanismo de estafa del cual han sido víctima en varias ocasiones.

Winner García, vendedor, manifestó que en los últimos días los usuarios han sido víctimas de estas estafas por la desinformación e ignorancia a la hora de reconocer cuando un billete es falso, por lo que alertó a la población a no caer en esta nueva modalidad de robo, “lo que tengo entendido es que ocurre con billetes de alta denominación, es decir, de 50 y 100 dólares, uno como vendedor rara vez recibe esos billetes, pero igual estamos pendientes, creo que la mejor forma de evitar sería sólo recibir el dinero por punto”, dijo.

Por su parte, Wolfgang Menecines comentó que hace algunos días fue víctima, ya que le dieron un billete falso, por lo que aprendió a diferenciarlo para evitar un nuevo intento de estafa, “me pagaron con un billete de $100, aprendí que cuando es falso la cara de Benjamín Franklin se ve lisa y trae como una rayita, que cuando se toca se siente una cinta, si se toca y no tiene la cinta es porque el billete es falso”, alegó.

Asimismo, recomendó que la manera más eficaz de no ser víctima de estas estafas es pasar uno a uno los billetes por la máquina detectora, de esta manera se evitarán malos ratos y pérdidas en el negocio.

MIEDO Y CONFUSIÓN

El desconocimiento y la confusión rondan entre las personas, quienes temen a ser víctima de este tipo de estafa, pues no es una modalidad nueva, por el contrario, siempre ha existido y debido al auge del dólar en el país se ha intensificado en los últimos meses.

Mariam Ribas declaró sentir miedo y a la vez confusión, pues la situación actual del país no es buena y a veces las personas salen con el dinero justo, “es muy delicado, a veces uno sale como 20 dólares para comprar lo básico y que te digan que el billete es falso me daría de todo, creo que hay manera de saber cuando es real y cuando no, la mejor prevención sería usar bolívares o pasar la tarjeta por el punto de venta”, acotó.

Verónica Díaz señaló que se necesita una campaña televisiva o por redes sociales que informe a la ciudadanía sobre la identificación de los billetes, para así evitar que sigan sucediendo estafas, “muchas personas no sabemos como diferenciar un billete falso de uno real, quizás nos hemos topado con uno y ni cuenta nos damos, pienso que los bancos deberían crear campañas que nos orienten sobre el tema y así se evitan muchos robos”, instó.

Finalmente, Ignacio Serrano catalogó de “pava” dicha medida delictiva, dado que los venezolanos ganan muy poco al día para “botar” la plata de tal manera, “pienso que es una pava esa dolarización, con el aumento desproporcionado y ahora esto, lo ideal es seguir reforzando nuestra moneda nacional, buscar una solución rápida y evitar que nos sigan robando lo poco que nos ganamos con sudor y esfuerzo”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA