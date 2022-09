José Brito: Hemos planteado la idea de una Ley de Pensiones universales no contributivas

Ir al encuentro de todos los ciudadanos y prepararse para el 2024, un año que califican como de gran oportunidad para lograr el cambio definitivo de Venezuela, es la finalidad de los dirigentes del partido Primero Venezuela, organización política que en días pasados cumplió dos años de fundación.

José Brito, diputado de la Asamblea Nacional

Durante una visita a la sede del diario elsiglo, José Brito, diputado de la Asamblea Nacional y aspirante presidencial por Primero Venezuela, recalcó que ir al encuentro de todos los ciudadanos es de gran importancia, para así poder derrotar las cúpulas que tanto daño y dolor le han hecho a los venezolanos.

“Lo hemos denominado las cúpulas nefastas, lo que en el pasado otros calificaron como las cúpulas podridas, pero hoy en día siguen siendo latentes, una de esas cúpulas son las que están en Miraflores y que tratan de controlar lo que ganan, lo que comen y hasta la vida de los venezolanos, y otros los que desde el campo opositor que se inventó un gobierno de mentira sólo para robar, que te busca sancionar y bloquear, al final ellos no son parte de la solución, son el problema”.

Asimismo, destacó que se debe salir de estas cúpulas, “tenemos que unir a Venezuela, quien dijo que la persona que puede apoyar o creyó en el presente gobierno tiene que ser nuestro enemigo, y es que esa oposición que les nombré anteriormente hizo creer eso, ya que tienen una intención de dividir, fragmentar y segmentar a la población y encontraron al aliado perfecto, por eso es que los extremos se parecen muchísimo”.

El parlamentario señaló que es necesario el reencuentro de Venezuela en un sentimiento intrínseco, “no hay un hogar de Venezuela que de manera directa e indirecta tenga un familiar fuera del país, creo que nadie puede afirmar en números cuántos venezolanos están fuera de Venezuela, y parte de esa política de encontrar a la población, le puedan tocar la puerta a esos familiares que volvieron, vamos a devolverles a las madres y a los padres a sus hijos”.

RECUPERAR ECONOMÍA VENEZOLANA

Para José Brito, parte de encontrar al país está también relacionado con la economía, ya que a su juicio el 99% de los venezolanos que se fueron a otras tierras lo hicieron por razones económicas, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias.

En este sentido, precisó que se trata de poner acento en la economía, “lamentablemente la confrontabilidad ha puesto acento negativo a la economía, unos quebraron Pdvsa y otros propiciaron sanciones, es decir un paciente que estaba grave y muy enfermo, lo colocaron en terapia intensiva y le colocaron formol”.

Brito mencionó que ante esto se debe preparar para poner un acento positivo en la economía “algunos hablan y además colocan algunas propuestas sobre el tapete de dolarizar la economía, dolarización que se ha dado de hecho, hace algún tiempo en Venezuela hablar de dólar era que muchos te dijeran que nunca habían tenido uno en sus manos, pero es que ahora hasta los niños hablan de dólar, van a la bodega con un dólar”.

Destacó que el tema del bolívar como elemento fundamental se ha perdido, “y es que no fuimos nosotros los venezolanos, no fue el común denominar que se ha encargado de destrozar la moneda, fue precisamente las malas políticas económicas de la cúpula de Miraflores y de la otra cúpula que se inventó un gobierno de mentira sólo para robar, fueron ellos los que terminaron deteriorando la economía”.

El diputado detalló que deteriorar la economía del país significa, entre otras cosas, que en la actualidad el dinero de los ciudadanos no les alcance para comprar lo que quieren y necesitan para ellos y sus familias, “eso se convierte en un arma de control social, yo creo que deben haber programas sociales en Venezuela, el problema es cómo controlan dichos programas sociales, si están con ellos entonces son beneficiarios, pero si no están con ellos entonces no”.

Señaló que es importante eliminar las cúpulas que le han hecho daño al país

José Brito recalcó que los recursos que manejan los gobiernos, no son de ellos sino del Estado, “es decir son de todos, por ello deben haber una precomposición del hecho como tal, y los que hablan de la dolarización de salario como medida, no es que yo me oponga, es que creo que la misma tiene que darse en la medida que recuperemos la capacidad de compra”.

Asimismo, ejemplificó que si se coloca el salario mínimo en 100 dólares, pero para comer cada venezolano necesita unos 3.000 dólares, lo que se hace es un desastre, “no se trata sólo de dolarizar, es de recuperar el poder adquisitivo y recuperar la capacidad de compra para que todos adquirir lo que quieran”.

Recalcó que además se debe generar seguridad al inversionista, “la Asamblea Nacional ha anunciado Zonas Económicas Especiales, está bien es lo correcto, pero si hay alguien que es cobarde es el capital, si hay una señal que su capital pueda ser quitado en cualquier momento, eso frena la inversión, por lo que creo que es necesario generar confianza”.

Brito manifestó que los venezolanos son nacionalistas y el tutelaje está en cada calle del país, “no esta allá en Estados Unidos, nosotros somos profundamente venezolanistas, pero tenemos que poner acento en la economía y generar confianza, te aseguro entonces que lo que hoy parece un sueño será una realidad, el volver a casa”.

ASPIRANTE PRESIDENCIAL

En cuanto a las elecciones presidenciales que se tienen previstas para el año 2024, el diputado José Brito mencionó que ha aceptado el mandato de su organización Primero Venezuela, quienes en el comité político nacional lo escogieron como el aspirante presidencial, encomendándole la tarea de ir al encuentro de Venezuela.

“Yo he jurado ante ellos de poner mi empeño, esfuerzo y dedicación, les he dicho y les he pedido permiso para recorrer toda Venezuela, llevar un mensaje de esperanza, pero sobre todo de hacer las cosas distintas, en el oficio de la política están siempre acostumbrados a que los escuchen, pero nosotros queremos escuchar”.

En este orden de ideas, Brito mencionó que más que un plan de gobierno, se tiene que tener es un plan de país que no puede ser enclaustrado desde la ciudad de Caracas con los mejores técnicos, “entonces dónde dejamos a los pensionados y pensionadas, a la mujer ama de casa que envejeció y como no tuvo un empleo formal no tiene una pensión, a ellos son los que tenemos que escuchar”.

El parlamentario destacó que ellos han planteado la idea de una ley de pensiones universales no contributivas, “para aquellos hombres y mujeres que no tuvieron empleo formal pero trabajaron y envejecieron, que es un drama en este país, si para el que trabajó se le complica llegar a la vejez, tenemos que pensar en ellos”.

Brito manifestó que si se debe presentar un plan de país, pero que nazca de la Venezuela profunda que padece, “necesitamos escuchar al pueblo, debemos ir al encuentro, saber que piensa y necesita cada ciudadano”.

Destacó que la diferencia de Primero Venezuela con otras organizaciones políticas, es que ellos se mantienen todos los días en las calles, “nosotros venimos de la provincia, nos hemos conformado como la rebelión de las regiones, en las distintas zonas, la gente que está abajo, que siempre esperó que desde Caracas se dijera todo, hoy en día están viendo todo lo que se puede lograr cuando ellos son escuchados y son los que hablan”.

Asimismo, Brito indicó que hay un país a punto de empezar de nuevo y dispuesto a mostrarle al mundo la fortaleza de su gente, “se nos presenta una segunda oportunidad y yo estoy convencido que será para siempre, por eso digo Venezuela vamos a encontrarnos y el 2024 es la oportunidad para hacerlo”.

Resaltó que su partido le ha dado una gran tarea y responsabilidad, “estamos en ese encuentro con Venezuela, soy aspirante al cambio del país, a las personas ya les aburre hablar de los temas políticos y tienen profunda decepción, ya que al final los problemas de los políticos sólo les importa a los políticos”.

En cuanto al proceso de primarias, Brito indicó que gran parte de la solución a la grave crisis que tiene Venezuela es la que las cúpulas se vayan, “los que plantean primarias desde ese campo les tengo una lamentable noticia, en ese proceso no se escogería un candidato presidencial, se escogería un nuevo capo, no le han pedido perdón al país y no le han rendido cuentas, ellos son parte del problema y nosotros queremos solución”.

Brito precisó que los que vienen de la rebelión de las regiones tienen años luchando contra el gobierno de Nicolás Maduro, “nos negamos a que siga la corrupción y la desidia del mismo, pero también nos negamos a ser causa común con ese sector de oposición que se inventó un gobierno para robar”.

Recalcó que es la hora de una nueva y honesta forma de hacer política, “de recuperar la confianza en la política, a la gente le fastidia hablar de política, si a mi me da flojera ir a esos encuentros, imagínense a las personas, es un proceso complejo donde se debe reenamorar la confianza, y esto no es sólo con palabras es con actos, nosotros aspiramos a llegar a la presidencia para llenar ese espacio vacío que hay en Venezuela,

Por último, José Brito indicó que los dirigentes de Primero Venezuela son unos ciudadanos más, “somos ciudadanos comunes, que sentimos y amamos este país, y nos sentimos muy satisfechos de este caminar que estamos haciendo, pero debo decir que si en algún momento de ese encuentro nosotros no somos los que conectamos con esa gran Venezuela, evidentemente acompañaremos e impulsaremos con mucha fuerza a quien conecte”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo