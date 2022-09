Un hombre quien era un conocido pastor de una iglesia evangélica, fue detenido por las autoridades de seguridad del estado Zulia, tras estar presuntamente vinculado de abusar sexualmente a 11 menores de edad, entre ellos a sus hijos desde hace varios años.

Roberto Enrique Suárez, detenido



De acuerdo a la información que se maneja, el detenido quedó identificado como Roberto Enrique Suárez, de 62 años, y que al parecer también fue diputado de la Asamblea Nacional durante dos periodos.



Según fuentes extraoficiales, su detención se hizo efectiva el pasado jueves en Maracaibo, estado Zulia, luego de ser acusado de realizar actos lascivos contra sus parientes, quienes en la actualidad están residenciados en Colombia, México y Panamá respectivamente.



A principio de esta semana, se conoció de manera extraoficial que los hermanos Suárez decidieron romper el silencio sobre los abusos que realizaba su padre cuando eran pequeños.

El mayor de los hermanos, quien responde al nombre de Pablo Suárez, de 29 años, quien actualmente radica en Panamá, realizó una declaración ante la Fiscalía de turno de Coclé, sede Penonomé en el distrito de Antón hace pocas semanas.



Según comentaron, el hombre manifestó que tanto él como sus hermanos fueron obligados por su progenitor a este tipo de actos, sin importar el daño emocional y moral a lo que fueron sometidos.



“Los primeros hechos sexuales se dieron cuando vivía en Venezuela y contaba entre los 9 y 10 años. Esa vez mi papá mantenía un problema personal y se quedaba en el apartamento. Se me insinuó. Me invitaba a que me masturbara frente a él. Además, en las noches se metía en mi cuarto, se acostaba a mi lado y me tocaba las partes íntimas”, explicó.



Aseveró que después empezó a abusar sexualmente de él, enfatizando que eso era casi a diario hasta que cumplió los 15 años de edad.

“Me sentía prostituido por él. Si quería un juguete, me lo daba a cambio de abusar sexualmente de mí. No sólo fueron exigencias sexuales, también me agredía físicamente”, dijo a los jurados.



Se conoció que otro de los hijos del pastor, llamado Samuel Suárez, quien actualmente tiene 21 años, declaró que en el año 2007, estando en Venezuela, su padre comenzó a abusar de él.



“Apenas tenía 8 años. Me obligaba a masturbarlo y a ver pornografía. Eso se prolongó hasta 2013, cuando cumplí los 14 años”, explicó.

Se pudo conocer que también tuvo actos lascivos contra su hija Florence Suárez, los cuales se prolongaron por 12 años. Con ella viajó en reiteradas oportunidades a Colombia, Panamá y México, siendo este último donde vive actualmente. Ella también decidió denunciarlo por el mismo delito en la Fiscalía General del estado de Baja California el día 28 de septiembre.



Tras estas declaraciones en el exterior, y confirmarse un presunto señalamiento allí en el Zulia, el pastor evangélico fue aprehendido por la policía de la entidad y en las próximas horas será presentado ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Zulia, según lo reseñado por medios de comunicación de la entidad petrolera.

