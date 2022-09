Autoridades rectifican orden de captura contra alias “El Conas”

En los últimos días, autoridades de seguridad han dado a conocer diversas capturas de supuestos integrantes y colaboradores del líder negativo que mantiene en zozobra a localidades del estado Zulia, quien responde al nombre de Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”.

Autoridades buscan al peligroso delincuente dentro o fuera del país



Estas detenciones que se iniciaron hace ya una semana, ha despertado quizás el enojo del sujeto, amenazando con iniciar una guerra contra el Estado venezolano, si no liberan a varios de ellos, ya que a su juicio, forman parte de su círculo familiar y que no están vinculados con sus actos delictivos.



Ante estas novedades, los funcionarios encargados de resguardar la seguridad e impartir justicia, difundieron carteles de búsqueda en contra del señalado, por atentar contra la tranquilidad de los habitantes de la entidad petrolera y en Venezuela.



Y esto ha sido más notorio con las recientes capturas de varios de sus colaboradores, sobre todo la de este jueves cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a otros tres presuntos integrantes del grupo criminal “El Conas”, luego de ser vinculados con lanzar artefactos explosivos a establecimientos comerciales en el estado Zulia.



Dicha información fue confirmada por el director general de este ente policial, C/G Douglas Rico a través de sus redes sociales, quien durante esta semana ya había informado la captura de otros supuestos nueve integrantes de la organización hamponil liderada por Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”.



De acuerdo a la minuta policial, reveló que Argelia De Jesús Pirela De Cristalino (33), apodada “La Barbie”; Yhoiser Ramón Cubillán Villalobos (38), apodado “Cubillán” y Ángel Renato Barboza Revilla (21), apodado “El Gago”, fueron ubicados en periferias del municipio Maracaibo, estado Zulia, luego de comprobar que presuntamente estaban encargados de suministrar información de Instituciones del Estado, comerciantes y locales comerciales al líder negativo de esta banda, para que éste los contacte e inicie las extorsiones y atentados contra quienes se niegan a cancelar el dinero exigido.



“Tras su detención se les ubicaron tres celulares, donde se evidencian las comunicaciones que sostienen con el líder hamponil y se recuperó un Ford Fusion, placa ACX93I, utilizado como medio de comisión, ya que llevaban de manera oculta dos artefactos explosivos tipo granada”, recalcó Rico en su informe, acotando que el caso está a la disposición de la Fiscalía 69° del Ministerio Público con competencia Nacional en los Delitos de Secuestro Extorsión y Terrorismo.

AMENAZA DE GUERRA



Luego de esta presentación, se informó de manera extraoficial que circuló a través de las redes sociales un nuevo audio donde habla presuntamente Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”, reiterando sus amenazas de iniciar una guerra con el Estado.

A los últimos detenidos les incautaron granadas



En esta oportunidad buscó intimidar tanto a los funcionarios del Cicpc como al fiscal de la República, Tarek William Saab, quien a su juicio, presentó a 12 de sus familiares, quienes supuestamente no están vinculadas con sus acciones delictivas y terroristas.



“Se lo dije al fiscal General, Tarek William Saab, que si me presentaba a la familia iba a correr sangre en la nación. (…) Aquí el terrorista y el criminal soy yo, esas 12 personas que están presas son inocentes. Y ya lo he dicho, toda acción tiene su reacción. ¿El Estado me está retando? Bueno, aquí va a haber desastre hasta que no se haga justicia con la familia Guzmán”, se escucha en el audio.

Por su parte, las autoridades reiteraron una vez más su captura, señalado de cometer diversos delitos contemplados en las leyes venezolanas.



En este contexto, el comisario general Douglas Rico, habilitó sus redes sociales para que la ciudadanía informe sobre la ubicación de Oscar Enrique Guzmán Chirinos, reflejando en su publicación por las redes sociales que está solicitado por extorsionar a comerciantes en el Zulia y que ya tiene una alerta roja de la Interpol.



“Trabajaremos sin descanso hasta lograr su pronta aprehensión y llevar tranquilidad a la población zuliana”, escribió Rico en sus redes.

Por último, el fiscal de la República, Tarek William Saab publicó a través de sus redes sociales el audio del delincuente amenazando a las instituciones del Estado de atentar contra la vida de sus familiares.



“Se busca entre Venezuela y Colombia a un criminal convicto y confeso con un largo prontuario de acciones delictivas y asesinatos, de nombre Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”. Dicho sujeto nos ha amenazado de muerte directamente en varias oportunidades, justicia”, se lee en su publicación en sus redes sociales.

