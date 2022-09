Habitantes de la calle Los Nísperos de la Urb. La Floresta, municipio Girardot, denunciaron que desde hace algunos meses viven con las calles en mal estado producto del desbordamiento de las aguas servidas en la zona, lo cual ha generado el deterioro de las vías.

El agua putrefacta recorre de punta a punta la calle Los Nísperos

Y es que esta calle se encuentra adyacente a la Casa Italia de Maracay y otros negocios dedicados a la venta de alimentos, los cuales se han visto afectados por el mal olor aunado a los mosquitos y zancudos portadores de enfermedades en la zona.

En este sentido, Carlos González, gerente de operaciones de la Casa Italia, indicó que anteriormente de manera articulada con la comunidad se realizaron algunos trabajos de reparación de unos botes de agua en la misma vía, pero desde hace algunos meses la situación empeoró, lo que ha afectado el libre tránsito de las personas que circulan por la zona.

Carlos González

“El gran hueco se abrió a raíz de los botes de agua, esto es un peligro, han caído carros y motos, hemos estado en comunicación constante con el Alcalde, se le presentó la problemática, vinieron, vieron y no vinieron más, estoy hablando que eso ocurrió hace como 15 días”, comentó.

Por su parte, Juan Andrade aseveró que las lluvias han empeorado la situación, ya que el agua tiende a meterse para algunas casas, “cuando llueve se inunda todo, entonces esa agua putrefacta se mete para las casas, el olor es insoportable, la misma genera mosquitos y la gente se está enfermando, necesitamos una pronta solución”.

Gran hueco afecta el libre tránsito en la zona

Asimismo, instó a los organismos institucionales a abocarse a las problemáticas de las comunidades que es lo que les compete y no estar haciendo fiestas cada semana, “señor alcalde, señora gobernadora, necesitamos una solución, así no se puede vivir, queremos calles en buen estado, no queremos zonas contaminadas”, condenó.

Por otro lado, Modesto Caravallo declaró que algunos negocios se han visto afectados e incluso la vía es un paso principal hacia el colegio del sector, por lo que si no se arregla la situación muchos niños se verán afectados, “ya están que comienzan las clases y es un peligro tener la calle así, un niño puede caer en ese hueco y lastimarse, por eso pedimos de la manera urgente pronta solución a esta problemática que nos aqueja”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo