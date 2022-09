Cardi B se declaró culpable de dos delitos

La famosa rapera de origen dominicano Cardi B se declaró ayer culpable de los delitos menores de agresión y conducta temeraria por una pelea ocurrida en un club de striptease en 2018 en Nueva York y fue sentenciada a cumplir 15 días de trabajo comunitario, señalan medios locales.

El incidente ocurrió el 29 de agosto de 2018 cuando ella y dos acompañantes, Tawana Jackson-Morel y Jeffrey Bush, también acusados en este caso, lanzaron botellas, sillas y pipas de agua durante una pelea contra dos hermanas que trabajaban como camareras en el club.

De esta manera la premiada artista, que se había declarado inocente originalmente de los cargos, evita ir a prisión y sólo tendrá que cumplir 15 días de trabajo comunitario.



De no cumplir con ese acuerdo, entonces tendría que pasar 15 días en la cárcel.

La pelea surgió porque según Belcalis Almanzar, su verdadero nombre, una de las hermanas tenía un romance con su marido, el también rapero Offset.



Cardi B se presentó ayer al tribunal junto a Jackson-Morel y Bush, que también se declararon culpables. Sin embargo Bush, acusado de agresión, tendrá que cumplir seis meses tras las rejas, según el canal 4 de la cadena NBC.



Los tres tendrán que mantenerse alejados de las dos hermanas.

Comunicado de la cantante



Tras declararse culpable, la estrella del rap publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que señala que “parte de crecer y madurar es ser responsable por tus actos. Como madre es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos”.



“He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y admitir. Esos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora”, dice además la artista que expresa también que quiere dejar atrás esos malos momentos “y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans”.

