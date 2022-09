Vecinos de Las Mayas sueñan con mejores servicios públicos

Situada en la falda del parque Henry Pittier, famosa por la cantidad de riachuelos que se prolongan a lo largo de su extensión, el sector Las Mayas de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, muestra los efectos del embate del tiempo y la falta de atención gubernamental.

En todo el sector se aprecia la vialidad en malas condiciones

Curiosamente, esta comunidad alberga el edificio sede de la Alcaldía y la Cámara Municipal, no obstante sus residentes consideran que esto no ha significado algo positivo para la zona, donde el deterioro continuado no se detiene.

Los problemas que aquejan a sus vecinos se han convertido en parte de la cotidianidad, especialmente vivir más de cuatro días sin agua potable, las bolsas de basura se acumulan en la calle o la falta de alumbrado público en sus calles, toda esta problemática desmejora la calidad de vida y ha minado la esperanza de sus habitantes de tener un mejor lugar para vivir.

Los postes sin luminarias en muchas de las calles, solo la principal fue atendida en este tema

VIALIDAD EN EMERGENCIA

Yusmary Torres, vecina de la segunda calle, enumeró los problemas del sector: “Tenemos un problema urgente de vialidad, la capa asfáltica ya está vencida y con la cantidad de filtraciones de agua el daño aumenta, así mismo, las cunetas se han deteriorado por la cantidad de agua que se empoza constantemente, por esta razón se requiere atención urgente para esta problemática”, indicó Torres.

Las dificultades de servicios públicos del sector están enmarcados en una problemática de ámbito nacional, referencia de una época en la que las zonas residenciales de clase media gozaban de mayor estabilidad en este sentido; ahora, Las Mayas vive asediada por la delincuencia, sin patrullaje, con calles a oscuras y monte por doquier.

“Muchas de las casas han sido visitadas por los delincuentes, una de al acciones de cada vecino ha sido instalar cámaras de seguridad y tratar de poner sus propias medidas de protección, solo que la oscuridad y la soledad del sector en la noche son un aliciente a los antisociales”, añadió Torres.

Con respecto al alumbrado público, Torres señaló que en días pasados vinieron e instalaron unas luminarias nuevas, pero el sistema que colocaron está encendido todo el día, originando una sobrecarga de las lámparas; “es cierto que pusieron unas luminarias pero solo en las vías principales, aun hay calles que parecen una boca de lobo en las noches, por esta razón se requiere presencia de los organismos de seguridad con mayor regularidad”, apuntó.

RECOLECIÓN DE BASURA Y PODA CON URGENCIA

La variedad de la vegetación del sector ha propiciado el crecimiento de árboles de gran colorido, variedades frutales y ornamentales, que si bien es cierto, brindan un atractivo especial a la comunidad, también se convierten en un peligro para las líneas eléctricas, por esta razón, la vecina Liria Rivas hace un llamado a las autoridades para realizar un operativo de poda.

La maleza se apoderó de todos los espacios, aceras, calles y zonas comunes

“Necesitamos el apoyo de las autoridades porque hay acciones que los vecinos no podemos realizar, cómo nos montamos en una mata a cortarla. Estas son obras que requieren la atención municipal”, señaló Rivas.

Liria Rivas, vecina del sector

En el mismo orden de ideas, la vecina señaló que la recolección de basura se ha convertido en una especie de lotería, pues nadie sabe en que momento pasa el camión. Cuando pasa, muchos se quedan con la basura en sus casas, y optan por sacarla a la calle.

TRANSPORTE PÚBLICO AUSENTE

Por su parte, Angi Rivas pidió a las autoridades que evalúen con los transportistas el regreso del transporte a Las Mayas y zonas vecinas, ya que actualmente las camionetas solamente pasan por las avenidas principales.

“Hay parte de El Limón que se quedó sin servicio de transporte, ya que por el tema del combustible acortaron la ruta, sectores como el nuestro, Circunvalación, Los Rauseos, y otros de la parte alta, no tienen rutas, donde hay muchos adultos mayores, ahora deben caminar hasta la vía principal para tomar el carrito”, indicó Rivas.

Te recomendamos: Tragedia de El Limón sigue viva en el recuerdo

Para la vecina, una de las necesidades del municipio es contar con mayor atención para los adultos mayores, por esta razón, solicitan al alcalde la creación de un comedor popular, donde se pueda brindar apoyo comunal a los abuelos, especialmente con alimentación y atención geriátrica.

MAURICIO BOLIVAR | elsiglo