La mañana de este martes representantes de los diferentes gremios profesionales de la entidad aragüeña se concentraron nuevamente en las calles de la Ciudad Jardín, con la finalidad de exigir salarios y pensiones dignas, pago de bono vacacional y recreacional según convención colectiva, y restitución del 100% de las primas contractuales, entre otras.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados



Desde la sede del Ministerio Público en la entidad, los trabajadores exigieron al ejecutivo regional y nacional, el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mencionaron además que continuarán su lucha en las calles.



En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados, manifestó que se les ha cercenado el derecho a la discusión del contrato colectivo de todos los trabajadores, “no nos cancelan los salarios acorde con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, el Gobierno se ha negado a sentarse en una mesa de negociación con respecto a la aplicación de instrumentos ilegales, como lo es el instructivo Onapre”.

También te puede interesar: Sindicatos magisteriales de Aragua y Carabobo ratificaron su lucha contra de la Onapre



Asimismo, recalcó que como trabajadores además se ven afectados con el nuevo incremento en el precio del pasaje, “un aumento del 100%, el cual no fue ni consultado, además de esto somos víctimas de maltratos por parte de los transportistas, en especial a los adultos mayores y estudiantes, a quienes hasta bajan de las unidades por no tener el pasaje completo”.



Aguilar mencionó que esperan que las autoridades del Ministerio Público los ayuden a resolver sus problemas, “aspiramos que esta institución sirva de intermediario para que realmente se discutan los problemas que estamos viviendo los trabajadores, y que deambulamos de un sitio a otro entregando documentos y parece ser que se lo comen las chiripas, ya que no nos dan respuestas ni negativas ni positivas”.



De igual forma, Rogelio Castro, secretario general de Sutra UCV Maracay, recalcó que todos los gremios se unieron para mantenerse en constante lucha, “además estamos exigiendo la liberación de todos nuestros compañeros que fueron detenidos de manera arbitraria, simplemente por reclamar sus derechos y mejoras laborales”.

Lenín Linares, integrante de Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora



Además, Castro señaló que en días pasados el Tribunal Supremo de Justicia había señalado que el instructivo Onapre no existe, razón por la cual entonces no entienden qué ocurre, “han realizado una artimaña jurídica en defensa del patrono estado, quien es el que se está robando todos nuestros beneficios, alegan que no hay un documento oficial firmado, pero continúan pagando en base a dicho instructivo”.



Por último, Lenín Linares, integrante del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, indicó que esta es una lucha contra la criminalización laboral, “estamos en las calles por la lucha de nuestros trabajadores que están presos, queremos justicia también para aquellas mujeres trabajadoras que han sido víctimas de la violencia patronal, Aragua es uno de los estados del país con el mayor índice de corrupción institucional, ya que no responden a las denuncias de los trabajadores cuando se están cometiendo atrocidades dentro de las empresas privadas”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo