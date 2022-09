Ciudadanos del Eje Este enardecidos por aumento de pasaje

Los usuarios del transporte público del eje Este del estado Aragua, manifestaron su molestia e inconformidad con la nueva tarifa que deben cancelar para poder transportarse en esta parte de la región aragüeña.

Esperan que sus denuncias sean atendidas.



Expresaron los pasajeros que la medida tomada de forma unilateral y aparentemente sin autorización, no va de la mano de la realidad que para el momento está viviendo el país.



Y es que los pasajeros de los municipios Ribas, Revenga y Bolívar, aseguraron que el precio del pasaje lo aumentaron más de 100% en algunas rutas; cambio que les parece ilógico, no sólo porque no perciben esa entrada de dinero necesaria para costear la movilidad y la alimentación, sino que el servicio es paupérrimo y cada día va en picada.



“Tomando en cuenta mi opinión y la de las demás personas con las que he hablado, porque es un tema que nos toca a todos de cerca, es que estamos en desacuerdo terriblemente con este incremento, porque el país no tiene ingresos generados por empleo, por producción, y por ende, las personas no tienen la base para costear los gastos diarios y adicionarle un pasaje que se sale de las manos. Ojala preguntaran a la gente antes de hacer estos ajustes, para así llegar a un consenso que nos beneficie a todos”, dijo Mancillas.



Mario Mancillas, habitante del municipio Ribas, expresó que pese a que un aumento de tarifas en este servicio siempre va a traer disyuntiva entre las comunidades, este nuevo ajuste ha caído muy mal en la gente, no sólo por la situación de crisis generalizada, sino por la falta de consulta con los ciudadanos de a píe, que son los más afectados.



Igualmente, Xiomara Tovar agregó: “Tanto yo como muchos, hoy nos oponemos a un aumento desmedido del pasaje, que no nos beneficia en nada a los ciudadanos, que tenemos un sueldo mínimo y que debemos ingeniárnoslas. Pienso, que antes de tomar esta medida a nivel regional y nacional deben organizarse en las municipalidades y tomar en cuenta a los ciudadanos, porque no sólo nos suben el pasaje, sino que no se respetan las exoneraciones a la tercera edad, estudiantes y discapacitados. Entonces, cómo suben el costo de un pasaje cuando no hay un buen servicio”.



De la misma forma, Felipe Pérez, residente del municipio Revenga, dijo: “Ese pasaje que pusieron es un descaro, porque por lo menos yo que soy de tercera edad, no tengo 4.00 o 5.00 bolívares para pagar hasta mi casa y además poder comprar mis alimentos y una que otra medicina del tratamiento de la tensión. Yo no percibo trabajo y la pensión que cobro no me da la base. Es absurdo lo que estamos pasando, porque si no tienes para pagar recibes mal tratos y demás”.



En resumidas cuentas, los pasajeros del eje Este hacen un llamado a las autoridades a reconsiderar este ajuste en el pasaje, puesto que los está afectando de manera directa en el desenvolvimiento de su vida diaria.



“No vamos a poder ni ir a trabajar, porque cómo pagamos todo y todavía tenemos pasaje que costear. Es horrible lo que estamos viviendo y los que se supone que nos representan lo que hacen es jugar con nuestras necesidades. Tocará comenzar a caminar de nuevo”, puntualizó Rosa Cárdenas.



Siendo así que el costo del pasaje urbano, según los ciudadanos, se posiciona en 3.00 bolívares y dependiendo de la zona y el horario, el mismo se puede incrementar entre los 4.00 y 5.00 bolívares.

