Luego de cuatro años del romance entre el actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la modelo también estadounidense, Camila Morrone parece que decidieron ponerle punto final, otorgándole fuerza al rumor con respecto a que el actor de Hollywood no tiene novias mayores de más de 25 años.

Se acabó. Tras cuatro años de discreto amor, Leonardo DiCaprio y Camila Morrone ya no son pareja: la modelo argentina y el actor estadounidense han decidido tomar caminos separados. La relación comenzó en 2017 y, aunque ninguno de los dos hablara del tema, el romance quedó confirmado cuando las cámaras captaron a Leo saliendo de casa de ella.

Vacaciones con amigos, escapadas para dos… La pareja intentó mantener un perfil bajo de cara a la prensa -algo nada extraño tratándose de DiCaprio-, pero las fotografías en las que aparecían juntos no dejaban lugar a dudas, tampoco tendrían por qué esconderse, pues ambos eran solteros en ese momento. A pesar de ello, la relación no estuvo exenta de polémica, principalmente por la diferencia de edad entre ellos.

Cuando comenzaron su relación, ella tenía 20 años y el veterano actor ya contaba con 43. Esto provocó que mucha gente pensara que esta diferencia era demasiado grande, sobre todo por la juventud de la modelo. Sin embargo, ella no quiso dar pábulo a estas críticas y en 2019 hacía unas declaraciones al respecto para ‘Los Angeles Times’: “Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad… Cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”.

Poco a poco, su relación se fue afianzando y casi desde el comienzo se dejaron ver como una pareja sólida. Esto es casi un decir, pues las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos han sido más fruto del azar que de una decisión meditada de la pareja. Por ejemplo, durante la ceremonia de los Oscar de 2020 llegaron y se marcharon por separado, pero se sentaron juntos y las cámaras lo captaron. Nada parecía hacer pensar que la relación pasaba por momentos complicados, pero la pareja ha puesto fin a su romance de forma inesperada. ¿Inesperada?

Es en este punto precisamente donde dejamos los hechos y pasamos a las fabulaciones. Las redes sociales se han dedicado a aquello que tanto les gusta: teorizar y destapar conspiraciones imposibles de confirmar. Lo cierto es que Leonardo DiCaprio tiene fama de ser uno de los grandes actores de su generación, pero también de no salir con mujeres que superen los 25 años. Precisamente el pasado mes de junio Camila celebraba una nueva vuelta al sol y soplaba 25 velas. ¿Casualidad?

Los memes, las bromas y los chascarrillos no se han hecho esperar, pues esto, ya sea fruto de la coincidencia o una decisión meditada por parte de la pareja, ha dado lugar a muchas chanzas, pero también a discursos más elaborados. Incluso existe un gráfico en el que se analizan las edades de las anteriores parejas conocidas del actor y lo cierto es que ninguna pasa de los 25 años. Mientras él sigue madurando, y ya casi rondando los 50, sus parejas continúan siendo veinteañeras.

Así pasó cuando comenzó su relación con Gisele Bündchen (ahora felizmente casada con Tom Brady), ella tenía 18 años, pero por aquel entonces el actor tenía 24, por lo que la diferencia de edad no era tan notable. La diferencia de edad entre Leo y su siguiente pareja confirmada era de diez años; rompió con Bar Refaeli (ahora también felizmente casada) cuando ella tenía 25 años. Desde que finalizó su relación con la modelo, ningún romance había sido demasiado longevo, pero ninguna de las mujeres de su vida superaba esta edad. Ahora, tras más de cuatro años de lo que parecía una sólida relación, la pareja se separa dos meses después de que Camila llegue a esa edad.

Esta situación, que seguramente no sea nada sencilla para sus protagonistas, ha sido recibida por parte de la comunidad digital como una confirmación a las bromas que se venían haciendo desde hace tiempo. Leonardo DiCaprio no sale con mujeres que superen los 25 años y su ruptura parece afianzar lo que hasta ahora parecía una broma de internet. Los motivos de esto, evidentemente, se desconocen, pues no hay confirmación por parte del actor de que se trate de un plan establecido y no la más loca de las casualidades.