Se viene la IV Válida del Campeonato Nacional Patines de Velocidad, Caracas 2022

Las selecciones de Patines de Velocidad del estado Aragua se están preparando para la Cuarta Válida, a celebrarse en el mes de octubre, en la ciudad de Caracas en las instalaciones del Velódromo Teo Capriles, se espera que asistan todos los clubes de Aragua.

Las atletas de Patines de Velocidad fortaleciendo su cuerpo. 30/08/2022. FOTO CORTESÍA

Se espera la participación de unos 500 atletas de los estados Aragua, Barinas, Táchira, Lara, Cojedes, Portuguesa, Apure, Monagas, Zulia, Yaracuy, Carabobo, Guárico y Miranda.

La selección del estado Aragua de Patines de Velocidad conformada por María Victoria Hernández, Ainoha Ceballos, Alexa Ceballos, Sthefanny Rodríguez y Loisana Pérez; se preparan con mayor ahínco para afrontar este reto que se les presenta en el mes de octubre del presente año.

Para ello están trabajando en la sala de musculación Ángel Rodríguez del Complejo Deportivo Julián Landaeta Robles, en él están cumpliendo su rutina de pesas para fortalecer los músculos y bicicleta estática.

Así se expresó Luigi Di Blasio, representante de la Asociación de Patines de Velocidad del estado Aragua, comentó que estarán participando todos los clubes que hacen vida en el Patinódromo del velódromo Carlos Anzola.

Los clubes que se están preparando para asistir a la Cuarta Válida Nacional a celebrarse en Caracas, son: Aragua Patín, Nitro Patín, Águilas Sobre Ruedas, Gygy Skate, Maracay Skate, New Power, Montaña Fresca y Wilk Skate.

Hasta ahora comentó Di Blasco, nosotros hemos obtenido en la Primera Válida el octavo lugar, en la segunda válida el tercer lugar, y en la tercera válida quinta válida, esperamos ubicarnos en los primeros lugares en esta cuarta válida.

También te puede interesar: Patinaje en Línea viaja a selectivo con miras en la selección nacional

LA SELECCIÓN DE ARAGUA ASPIRAN SEMBRAR BANDERA

María Victoria Hernández dijo, “me estoy entrenando mejor y con más fuerza desde que estoy en la sala de musculación Ángel Rodríguez, tengo una rutina de entrenamiento con pesas de tres días a la semana, luego voy a la pista y entreno velocidad, los sprint, las salidas y la velocidad en la pista, me gusta mi deporte y no paro, mi mejor tiempo en 100 metros es 12.00 segundos, pero voy a bajarlo”, así lo dijo la simpática María Victoria Hernández.

Ainoha Ceballos siempre esta alegre y disfrutando de lo que hace, estuvimos compartiendo sobre su preparación mientras hacía bicicleta estática, “me estoy preparando mucho mejor con estas rutinas de pesas para fortalecer los músculos, soy velocista, por eso las pesas para definir no busco volumen, mi mejor tiempo en los 100 metros es de 12.00 segundos, para la próxima válida aspiro ganar en mi modalidad, para ello estoy haciendo lunes – miércoles y viernes pesas y patines, martes y jueves cerro y patines y sábado patines”, explicó.

También conversamos con Sthefanny Rodríguez, quien con su sonrisa nos expresó lo bien que se siente en la sala de musculación, “estoy aumentando mis fuerzas y la potencia con la rutina de pesas y bicicletas que nos pusieron, eso es importante para mi deporte a la hora de querer arrancar y rematar en la llegada, yo soy especialista en las distancias 100 y 200 metros, mi tiempo en los 200 metros es de 22:00 segundos”, explicó.

También te puede interesar: III Parada de la Liga Venezolana de Patinaje

WENDY GIRALDO SELECCIÓN NACIONAL

Aprovechamos a la patinadora de velocidad Wendy Giraldo, quien estaba entrenando con la selección de Aragua, ya próxima a viajar al estado Barinas para unirse a la selección nacional, nos comentó que estaba siguiendo una rutina que le diseñó el entrenador de la selección Nacional de Patines de Velocidad, Omar Santos y su entrenador personal Juan Hernández, quien me diseñó una planificación del trabajo que debo hacer en la sala de musculación, siempre con el acompañamiento de Luigi Di Blasio, “estoy trabajando fuerte, quiero bajar el 11:011 tiempo con el que me clasifiqué para entrar en la selección, estoy preparándome para el Panamericano en Ibague – Colombia, a realizarse del 13 al 18 de septiembre y también para ir al Mundial de Patines de Velocidad en Buenos Aires del 27 de octubre al 10 de noviembre, me siento muy contenta y estoy segura de poder alcanzar medallas”, aspiraciones de Wendiy Giraldo.

Luigi Di Blasio agradeció al Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), por su apoyo y espera seguir trayendo triunfos al estado Aragua.

elsiglo